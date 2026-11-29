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Manche Vornamen muss man erst in ihre Bausteine zerlegen, bevor man ihre Bedeutung versteht. Bei Amabilis hilft schon der Blick ins Lateinwörterbuch: Das Wort beschreibt etwas oder jemanden, den man gernhaben kann. Als Personenname ist die Form schon lange belegt.

Amabilis auf einen Blick

Verwendung weiblich und männlich verwendet Herkunft lateinisch Bedeutung liebenswert oder liebenswürdig Aussprache lateinisch ungefähr a-MAA-bi-lis Silben 4 Namenstag 18. Oktober in Riom

Wie „liebenswert“ zum Namen wurde

Amabilis kommt aus dem Lateinischen und hängt mit amare zusammen, dem Verb für „lieben“.

Als Adjektiv kann es „liebenswert“ oder „liebenswürdig“ bedeuten. Die Berliner Namendatenbank erfasst die Schreibweise auch bei einer Frau in der römischen Überlieferung. Aus dem späteren Gallien ist der männliche Amabilis von Riom bekannt. Der Name hat damit historisch Beispiele für beide Verwendungen.

Aussprache und verwandte Formen

Für eine lateinische Lesehilfe könnt ihr euch a-MAA-bi-lis merken. Die vier Silben bleiben beim Sprechen gut hörbar.

Französische Heiligenverzeichnisse führen den Namen in den Formen Amable oder Aimable weiter. Ami und Bili wären persönliche Kosenamen. Amalia klingt am Anfang ähnlich, gehört aber zu einer anderen Namensfamilie. Amelia macht denselben leichten A-Einstieg mit einem weicheren Schluss hörbar. Amalija gehört zu Amalia und behält den ähnlichen viersilbigen Rhythmus.

Zweitnamen zu Amabilis

Nach vier Silben hat Amabilis Liv einen kurzen und deutlichen Schluss.

Amabilis Felix setzt auf zwei weitere Silben und nimmt die lateinische Namenssprache wieder auf. Wenn der Name für euch einen Bezug zur Antike hat, klingt die Verbindung deshalb auch inhaltlich stimmig.

Namenstag in Riom

In Riom wird Amabilis am 18. Oktober gefeiert. Andere Überlieferungen nennen weitere Gedenktage für denselben Heiligen.

Der örtliche Termin ist praktisch, wenn ihr euch an der französischen Tradition orientieren wollt. Das kirchliche Verzeichnis führt neben dem Oktobertermin weitere Daten auf.

Der bekannteste historische Amabilis

Amabilis von Riom Der Priester lebte im 5. Jahrhundert im heutigen Frankreich. Der Geschichtsschreiber Gregor von Tours berichtet von ihm. In Frankreich kennt man ihn auch als Saint Amable.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann