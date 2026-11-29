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Alwa sieht mit dem W ein bisschen anders aus, als viele deutsche Leserinnen und Leser es von Alva kennen. In Schweden begegnen euch beide Schreibweisen. Die ältere Geschichte dahinter führt zu nordischen Namen, die den Elf schon in ihrem ersten Namensbestandteil tragen.

Alwa auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft schwedische Schreibvariante von Alva Bedeutung über Alva mit dem nordischen Wort für „Elf“ verbunden Aussprache etwa AL-wa Silben 2 Namenstag 3. September über Alva im schwedischen Kalender

Warum die Herkunft über Alva führt

Alwa wird in schwedischen Namensübersichten als Variante von Alva geführt.

Das schwedische Institut für Sprache und Volkskunde erklärt Alva unter anderem als weibliche Form von Alf oder Alvar und als Kurzform längerer Namen wie Alfhild. Der Bestandteil Alf oder Alv verweist auf einen Elf. Wenn ihr für Alwa die Bedeutung „Elf“ lest, steckt darin also eine verkürzte Erklärung dieser Namensfamilie. Der Wechsel vom V zum W verändert diese Geschichte nicht.

Wie Alwa klingt und welche Kurzform passt

Alwa lässt sich auf Deutsch etwa AL-wa aussprechen. Die erste Silbe bekommt den Nachdruck.

Bei der Wahl zwischen Alwa und Alva entscheidet vor allem die Schreibweise. Falls ihr am Telefon öfter buchstabiert, ist „Alwa mit W“ schnell gesagt. Ali oder Alwi könnt ihr als persönliche Kosenamen ausprobieren. Der kurze Name funktioniert natürlich auch vollständig als Rufname. Den ähnlichen Anlaut hört ihr auch in Alwara. Wenn ihr einen kurzen nordischen Jungennamen mit diesem Anfang sucht, könnt ihr Alvis danebenstellen.

Ideen für einen Zweitnamen

Alwa Elin passt, wenn ihr zwei kurze, in Schweden vertraute Vornamen verbinden möchtet.

Alwa Marie hat im zweiten Namen die Betonung weiter hinten. Damit bekommt die Kombination einen anderen Schwung. Wer beim ersten Namen die klare Schreibweise mit W behalten will, kann beim Zweitnamen eine Form wählen, die im Familienalltag bereits vertraut ist.

Ist der 3. September ein Namenstag für Alwa?

Am 3. September führt der schwedische Kalender Alva und Alfhild.

Wenn ihr Alwa als Schreibvariante von Alva feiert, könnt ihr diesen Termin übernehmen. Im Kalender selbst steht die Form mit V.

Kennt ihr jemanden mit dem Namen Alwa?

Kennt ihr eine bekannte Alwa oder eine Figur aus einem Buch, Film oder einer Serie mit genau dieser Schreibweise?

Dann schreibt uns gern, wo ihr dem Namen begegnet seid.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann