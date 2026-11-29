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Amaia verdankt seine Bekanntheit auch einer Romanfigur. Die Geschichte spielt viele Jahrhunderte zurück, doch der Name ist heute im Baskenland vertraut. Wer ihn nur aus einer Liste kennt, stolpert vor allem über eine Frage: Wie spricht man die drei Vokale in der Mitte und am Ende?

Amaia auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft baskisch Bedeutung das Ende Aussprache ungefähr a-MAI-a Silben 3 Namenstag kein eigener Termin belegt

Wie ein Roman Amaia bekannter machte

Die baskische Bedeutung von Amaia ist „das Ende“.

Francisco Navarro Villoslada gab einer Figur seines historischen Romans „Amaya o los vascos en el siglo VIII“ den Namen Amaya. In der baskischen Fassung steht Amaia. Die Nähe zwischen Romanfigur und Vorname ist damit gut belegt. Wenn ihr in einem anderen Zusammenhang auf Amaya stoßt, lohnt ein Blick auf die Sprache: Die Schreibweise existiert auch außerhalb der baskischen und spanischen Namenstradition.

Aussprache, I und Y

A-MAI-a ist eine gut lesbare deutsche Annäherung. AI bleibt in der mittleren Silbe zusammen.

Das I in Amaia gehört zur baskischen Schreibung. Wer auf Deutsch Mai sagt, hat den für diese Annäherung wichtigsten Teil schon gesprochen. Mai oder Maia wären persönliche Kurzformen. Maja klingt ähnlich und lässt sich gut vergleichen, wenn euch ein kürzerer Name mit diesem Lautbild gefällt. Wenn euch der Beginn mit AMA gefällt, ist Amalija ein längerer Klangvergleich mit hörbarem J.

Zweitnamen, die zu Amaia passen

Amaia Liv lässt den ersten Namen ausklingen und setzt einen knappen zweiten dahinter.

Amaia Sofia bringt zwei mehrsilbige Namen mit offenem Ende zusammen. Wenn euer Familienname ebenfalls auf A endet, hört beim Probelesen ruhig darauf, ob euch diese Wiederholung gefällt.

Gibt es einen Namenstag für Amaia?

Für die baskische Namensform Amaia ist kein eigener Termin verlässlich belegt.

Amaia beim Eurovision Song Contest

Amaia Romero Die spanische Sängerin trat 2018 mit Alfred García beim ESC in Lissabon an. Sie sangen für Spanien das Duett „Tu Canción“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann