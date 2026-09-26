Aurora: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Aurora trägt die Morgenröte schon in ihrer Bedeutung. Der lateinische Name ist zugleich der Name einer Gestalt aus der römischen Mythologie. Diese Verbindung gibt ihm ein klares Bild, ohne dass man einem Kind daraus irgendeine Eigenschaft zuschreiben müsste.
In unserer A–Z-Liste der Babynamen findet ihr Aurora zwischen kurzen und längeren A-Namen. Hier schauen wir besonders auf die lateinische Wurzel, die Aussprache und die Frage, wie häufig der Name tatsächlich ist.
Aurora auf einen Blick
Aurora ist lateinisch für Morgenröte und zugleich der Name einer Gestalt aus der römischen Mythologie.
|Herkunft
|Lateinisch; auch Name der römischen Göttin der Morgenröte
|Bedeutung
|„Morgenröte“
|Aussprache
|Im Deutschen meist Au-ro-ra, drei Silben
|Formen
|In vielen Sprachen gleiche Schreibweise; ähnlich: Aura
|Namenstag
|Je nach Land und Kalender verschieden; kein einheitlicher deutscher Termin
Morgenröte als Vorname
Das lateinische Wort aurora bezeichnet das erste Licht des Tages.
Die römische Mythologie verwendet Aurora zugleich als Namen der Göttin der Morgenröte. Anders als bei Namen mit umstrittener Herleitung lässt sich die Grundbedeutung hier recht direkt nachvollziehen. Die mythologische Figur und die Wortbedeutung gehören zur Geschichte des Namens, nicht zu einer Vorhersage für ein Kind.
Wie verbreitet ist Aurora in Deutschland?
Aurora wird vergeben, ist aber deutlich seltener als manche anderen A-Namen der Liste.
Knud Bielefeld schätzt für die Jahrgänge 2010 bis 2025 rund 6.100 Mädchen mit Aurora als erstem Vornamen. Seine eigene Datenauswertung ist keine amtliche Vollzählung. Die Zahl hilft euch eher bei der Größenordnung: Aurora ist bekannt genug, um nicht völlig fremd zu wirken, aber nicht in jeder Gruppe zu erwarten.
Ein Name, bei dem das R hörbar wird
Aurora enthält zwei R-Laute, die beim schnellen Sprechen auffallen können.
Sprecht den Namen einmal in eurem normalen Alltagstempo aus – gerade wenn ihr zwischen Aurora und Aurelia schwankt. Beide beginnen mit „Aur“, führen aber zu unterschiedlichen Bedeutungen: Morgenröte hier, eine Verbindung zu Gold bei Aurelia. Ein ähnlich klingender Vorname ist deshalb nicht automatisch nur eine Schreibvariante.
Kurzformen und mögliche Reaktionen
Aura kann eine mögliche Kurzform sein, ist zugleich aber ein eigener Vorname.
In manchen Familien könnte auch Rora entstehen. Solche Kosenamen ergeben sich aus dem Zusammenleben und müssen nicht vorab feststehen. Spätere Kommentare zum ungewöhnlichen Klang kann niemand zuverlässig vorhersagen; ein allgemein verbreitetes Schimpfwort gehört nicht zur belegten Namensgeschichte.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Aurora – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Aurora – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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