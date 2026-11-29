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Alvis hat einen Platz in einer alten nordischen Geschichte und einen ganz handfesten im modernen lettischen Kalender. Dort gibt es sogar ein Datum, an dem ihr einem Alvis zum Namenstag gratulieren könnt. In der Edda klingt der Name nach jemandem, der auf jede Frage eine Antwort weiß.

Alvis auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft altnordisch, auch als lettischer Vorname gebräuchlich Bedeutung in der altnordischen Lesart: allwissend Aussprache auf Deutsch ungefähr AL-wiss Silben 2 Namenstag 30. August in Lettland

Alvíss und das Rätsel in der Edda

Der altnordische Name Alvíss bedeutet „allwissend“ oder „allweise“.

In einem Lied der Edda stellt der Gott Thor dem Zwerg Alvíss eine Frage nach der anderen. Er will wissen, wie Dinge wie der Himmel oder die Wolken in den verschiedenen Welten heißen. So bekommt die Namensbedeutung in der Geschichte ihren Auftritt. In der modernen Form Alvis fehlen der Akzent und eines der beiden S der altnordischen Vorlage.

Wie spricht man Alvis aus?

Die deutsche Lesehilfe AL-wiss passt gut, wenn ihr das V wie ein W sprecht.

Die kurze Form Alvi könnte beim Rufen passen. Alf hat einen ähnlich knappen Beginn und eine eigene nordische Namensgeschichte. Alva eignet sich als weiterer Vergleich, wenn euch vor allem der Klang der ersten Silbe gefällt. Die schwedische Form Alwa beginnt fast so wie Alvis und endet offen auf A.

Zweitnamen zu Alvis

Mit Alvis Leander bekommt der knappe Name einen längeren zweiten Teil.

Alvis Enno bleibt insgesamt kürzer. Nach dem Schluss-S beginnt Enno direkt mit einem Vokal. Hört beim Sprechen mit eurem Nachnamen darauf, welche der beiden Kombinationen euch leichter über die Lippen geht.

Namenstag am 30. August

Im lettischen Namenstagskalender steht Alvis am 30. August.

Er teilt sich den Termin mit Jolanta und Samanta. Die Zuordnung kommt aus dem lettischen Kalender, also aus einer anderen Tradition als die Geschichte um Thor und den Zwerg.

Alvis auf der Theaterbühne

Alvis Hermanis Der lettische Regisseur prägte das Neue Theater Riga. Der lettische Kulturkanon würdigt seine Arbeit an Theaterstücken und Opern.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann