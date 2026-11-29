Alvis hat einen Platz in einer alten nordischen Geschichte und einen ganz handfesten im modernen lettischen Kalender. Dort gibt es sogar ein Datum, an dem ihr einem Alvis zum Namenstag gratulieren könnt. In der Edda klingt der Name nach jemandem, der auf jede Frage eine Antwort weiß.
Alvis auf einen Blick
|Verwendung
|Jungenname
|Herkunft
|altnordisch, auch als lettischer Vorname gebräuchlich
|Bedeutung
|in der altnordischen Lesart: allwissend
|Aussprache
|auf Deutsch ungefähr AL-wiss
|Silben
|2
|Namenstag
|30. August in Lettland
Alvíss und das Rätsel in der Edda
Der altnordische Name Alvíss bedeutet „allwissend“ oder „allweise“.
In einem Lied der Edda stellt der Gott Thor dem Zwerg Alvíss eine Frage nach der anderen. Er will wissen, wie Dinge wie der Himmel oder die Wolken in den verschiedenen Welten heißen. So bekommt die Namensbedeutung in der Geschichte ihren Auftritt. In der modernen Form Alvis fehlen der Akzent und eines der beiden S der altnordischen Vorlage.
Wie spricht man Alvis aus?
Die deutsche Lesehilfe AL-wiss passt gut, wenn ihr das V wie ein W sprecht.
Die kurze Form Alvi könnte beim Rufen passen. Alf hat einen ähnlich knappen Beginn und eine eigene nordische Namensgeschichte. Alva eignet sich als weiterer Vergleich, wenn euch vor allem der Klang der ersten Silbe gefällt. Die schwedische Form Alwa beginnt fast so wie Alvis und endet offen auf A.
Zweitnamen zu Alvis
Mit Alvis Leander bekommt der knappe Name einen längeren zweiten Teil.
Alvis Enno bleibt insgesamt kürzer. Nach dem Schluss-S beginnt Enno direkt mit einem Vokal. Hört beim Sprechen mit eurem Nachnamen darauf, welche der beiden Kombinationen euch leichter über die Lippen geht.
Namenstag am 30. August
Im lettischen Namenstagskalender steht Alvis am 30. August.
Er teilt sich den Termin mit Jolanta und Samanta. Die Zuordnung kommt aus dem lettischen Kalender, also aus einer anderen Tradition als die Geschichte um Thor und den Zwerg.
Alvis auf der Theaterbühne
Alvis Hermanis Der lettische Regisseur prägte das Neue Theater Riga. Der lettische Kulturkanon würdigt seine Arbeit an Theaterstücken und Opern.
Quellen zum Namen
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Was denkst du darüber?
Teile deine Gedanken, Erfahrungen oder Fragen mit uns. Wir freuen uns, von dir zu lesen.
Noch ist es hier still. Mach den Anfang – wir freuen uns auf deine Gedanken.
♡ Verschiedene Erfahrungen. Ein respektvoller Austausch.