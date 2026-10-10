Jasmin: Bedeutung, persische Wurzeln und die Verwendung als Vorname

Jasmin trägt den Namen einer Blütenpflanze und hat persische Wurzeln. Im Deutschen ist Jasmin vor allem ein Mädchenname. Im Bosnischen wird dieselbe Schreibweise als Jungenname verwendet – die Blumengeschichte bleibt dabei erhalten.
Wie Iris gehört Jasmin zu den Vornamen mit einer Verbindung zu Blumen. Viele weitere Ideen stehen in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Jasmin auf einen Blick
Die Pflanzenbezeichnung verbindet die Sprachformen; ihre Verwendung als Vorname unterscheidet sich.
|Namensart
|Im Deutschen Mädchenname; im Bosnischen Jungenname
|Wortwurzel
|Persisch yāsamīn
|Bedeutung
|Jasmin, die Blütenpflanze
|Deutsche Aussprache
|Jas-MIEN, Betonung auf der zweiten Silbe
|Englische Form
|Jasmine; auch Jasmin als Variante
|Weitere verwandte Formen
|Yasmin, Yasmine, Yasemin, Jasmina
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 13.100 Erstnamenvergaben (Knud Bielefeld)
Warum Jasmin ein Blumenname ist
Die Pflanzenbezeichnung ist der Kern der Bedeutung.
Die internationale Namensfamilie führt zum persischen Wort yāsamīn. Die Bezeichnung gelangte über das Arabische in weitere Sprachen. Im Englischen wurde aus dem Wort für die duftende Blütenpflanze auch der Vorname Jasmine.
Jasmin ist unter anderem die deutsche und finnische Form dieses Vornamens. Die Bedeutung lässt sich deshalb als „Jasmin“ oder „Jasminblüte“ verständlich wiedergeben. Eine zusätzliche poetische Übersetzung wie ein göttliches Geschenk braucht es dafür nicht.
Die Blume liefert die Wortbedeutung. Vorstellungen von Schönheit oder Duft können mit dem Namen verbunden sein, sind aber keine eigene wörtliche Übersetzung.
Mädchenname im Deutschen, Jungenname im Bosnischen
Dieselben Buchstaben können je nach Sprache unterschiedlich verwendet werden.
Behind the Name führt Jasmin im Deutschen, Finnischen und Englischen als weiblich. Daneben dokumentiert das Lexikon Jasmin als männliche Form im Bosnischen. Dort gehört Jasmina zu den weiblichen Formen.
Für deutsche Leserinnen und Leser ist die Einordnung als Mädchenname vertraut. Mit bosnischem Familienbezug kann der Name dagegen eine männliche Namenstradition ausdrücken. Beide Verwendungen gehören zur gleichen Pflanzen-Namensfamilie.
Deshalb ist Jasmin sprachübergreifend für beide Geschlechter belegt. Das bedeutet nicht, dass die Verteilung in Deutschland ausgeglichen wäre. Der jeweilige Sprachraum macht hier den Unterschied.
Wie klingen Jasmin und Jasmine?
Die Betonung wechselt zwischen deutscher und englischer Aussprache.
Im Deutschen lautet die Lesehilfe Jas-MIEN, mit langem i in der zweiten Silbe. Das J klingt wie in „ja“. Im englischen Jasmine liegt die Betonung dagegen vorn; der Anfang klingt ungefähr wie „Dsch“.
Auch Yasmin mit Y oder Yasemin sind verwandte Formen. Die Schreibweisen gehören zu verschiedenen Sprachtraditionen und müssen nicht gleich ausgesprochen werden. Wer einen familiären Sprachbezug bewahren möchte, kann deshalb Namen und Aussprache gemeinsam auswählen.
Für den täglichen Gebrauch lohnt sich eine kurze Probe mit dem Nachnamen. Dabei hört ihr auch, ob ihr einen längeren Zweitnamen mögt oder Jasmin allein stehen lassen wollt.
Wie verbreitet ist Jasmin in Deutschland?
Der Name ist bekannt, wird in jüngeren Jahrgängen aber weniger häufig vergeben.
Knud Bielefeld nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 13.100 Vergaben als ersten Vornamen. Sein aktuelles Trenddiagramm für Jasmin zeigt eine abnehmende Entwicklung.
Jasmine und Yasmin werden separat erfasst. Die Zahl beschreibt daher diese Schreibweise und nicht sämtliche Namen, die auf dieselbe Pflanzenbezeichnung zurückgehen.
Die Angabe basiert auf Bielefelds Namenssammlung. Sie ist keine vollständige amtliche Erhebung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: weiblicher Jasmin und deutsche Aussprache
- Behind the Name: bosnischer männlicher Jasmin
- Behind the Name: Pflanzenbezeichnung und persische Wurzel
- Knud Bielefeld: Jasmin, Erstnamen 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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