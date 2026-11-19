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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Auf dem Gehweg bleibt euer Kind stehen und zeigt nach oben. Über den Häusern fliegt ein Flugzeug. Der Finger bleibt so lange in der Luft, bis ihr es auch gesehen habt. Dann kommt vielleicht ein begeistertes „Da!“. Mit 18 Monaten können solche kleinen Momente viel darüber erzählen, wie euer Baby sich verständigt. Was kann es mit anderthalb Jahren schon, und wann lohnt es sich, genauer hinzuschauen?

Im 17. Monat ging es um erste Kritzeleien und ums Nachmachen. Jetzt zeigt euch euer Kind vielleicht die Zeichnung, die es gerade gemacht hat, oder bringt euch ein Buch, weil es zusammen blättern möchte. Die Übersicht zu den bisherigen Monaten findet ihr im Baby-Entwicklungskalender.

Das Wichtigste mit anderthalb Jahren Dein Kind sagt kaum Wörter? Schaut, wie es sich mit euch verständigt, und sprecht frühzeitig mit der Kinderarztpraxis, wenn es noch keine Wörter benutzt.

Mit anderthalb Jahren gehen viele Kinder frei. Falls euer Kind noch Unterstützung braucht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, seine Bewegungsentwicklung in der Praxis anzusprechen.

Die meisten Kleinkinder schlafen tagsüber einmal. Bei unruhigen Nächten lohnt sich ein Blick auf den ganzen Tagesablauf.

Größe und Gewicht lassen sich am besten daran einordnen, wie sich euer Kind über mehrere Messungen entwickelt.

Was kann ein Baby mit 18 Monaten?

Viele Kleinkinder zeigen euch jetzt etwas, einfach weil sie es spannend finden. Sie holen ein Buch, machen Handgriffe nach oder laufen los, um euch etwas zu bringen.

Ein Kind streckt den Arm nach dem Becher aus, weil es trinken möchte. Ein anderes zeigt euch den Mond und schaut dann zu euch. Beides ist Kommunikation. Im zweiten Fall will dein Kind vielleicht einfach mit dir teilen, was es entdeckt hat. Schaut für einen Moment dorthin, wo euer Kind hinzeigt. Oft reicht ein Satz wie „Ja, der Mond ist heute schon da“, und aus dem kleinen Fund wird etwas, das ihr gemeinsam erlebt.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC nennt für das Alter von 18 Monaten unter anderem freies Gehen, erste Kritzeleien, Trinken aus einem offenen Becher und das Ausprobieren eines Löffels. Auch das Befolgen einer kurzen Bitte ohne zusätzliche Geste gehört dazu. Die Übersicht beschreibt Fähigkeiten, die die meisten Kinder bis zu diesem Alter zeigen. Beim Trinken kann trotzdem etwas danebengehen, und eine Bitte versteht dein Kind vielleicht zuerst in einer Situation, die es gut kennt.

Euer Kind spricht mit 18 Monaten noch nicht

Wenn euer Kind mit anderthalb Jahren noch keine erkennbaren Wörter verwendet, sprecht es zeitnah in der kinder- und jugendärztlichen Praxis an. Erzählt dabei auch, was euer Kind schon versteht und wie es euch zeigt, was es möchte.

Zu den sprachlichen Orientierungspunkten der CDC gehört, dass Kinder bis 18 Monate versuchen, mindestens drei Wörter außer „Mama“ und „Papa“ zu sagen. Ein wiederkehrendes „Ba“ für das Bad oder ein „Nane“ für Banane zählt im Alltag schon als Wortversuch, wenn dein Kind es mit derselben Bedeutung benutzt. Andere Kinder plappern eine Weile in langen Lautketten. Hört auf die Laute, die es gezielt in einer bestimmten Situation einsetzt. Erste Zweiwortverbindungen können im Laufe des zweiten Lebensjahres dazukommen.

Wie viele Wörter dein Kind benutzt, ist ein Teil des Bildes. Vielleicht holt es das Handtuch, wenn du darum bittest. Oder es führt dich zum Schrank und klopft an die Tür, weil dort sein Lieblingsbuch steht. Schildert solche Beispiele im Termin. Wenn euch auffällt, dass euer Kind auf Stimmen oder Geräusche oft kaum reagiert, sagt das dazu. Die Praxis kann einschätzen, ob das Hören überprüft werden sollte. Unser Beitrag zum Paukenerguss bei Kindern erklärt, warum sich Flüssigkeit hinter dem Trommelfell unter anderem beim Hören bemerkbar machen kann.

Was ihr zum Termin erzählen könnt Welche Wörter oder Laute benutzt euer Kind mit einer festen Bedeutung? Wenn ihr mehrere Sprachen sprecht, nehmt Beispiele aus allen Sprachen mit.

Worauf reagiert es zu Hause? Wann versteht es eine Bitte gut und wann fällt ihm das schwerer?

Wie holt es sich Hilfe? Zeigt es, holt es jemanden herbei oder bringt es das, worum es gerade geht?

Gab es Wörter, Gesten oder andere Fähigkeiten, die es früher schon gezeigt hat und jetzt gar nicht mehr nutzt? Dann meldet euch zeitnah in der Praxis.

Mit Sprache spielen, auch wenn noch kaum Wörter kommen

Lasst nach einem Geräusch oder einem Wink kurz Platz für eine Antwort. Wenn dein Kind „Da!“ sagt und auf eine Bäckertüte zeigt, könnt ihr antworten „Ja, da ist das Brot.“ Später reicht schon „Brot schneiden“, wenn ihr es zusammen auf den Tisch stellt. Kurze Wörter wiederholen sich im Alltag von allein. Beim Vorlesen könnt ihr das genauso machen. Blättert zurück zu dem Bild, das euer Kind wiedersehen möchte, und wartet ab, was ihm diesmal auffällt.

Was tun, wenn euer Kind mit 18 Monaten noch nicht frei läuft?

Sprecht es jetzt in der Kinderarztpraxis an, wenn euer Kind noch keine freien Schritte macht. Beschreibt auch, wie es sich am Boden bewegt, sich hochzieht und an Möbeln entlanggeht.

Die ersten freien Schritte kommen zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Die WHO hat in ihrer Entwicklungsstudie beobachtet, wie breit diese Zeitspanne ist. Viele Kinder laufen mit anderthalb Jahren schon frei. Manche haben erst vor Kurzem losgelassen und setzen sich zwischendurch wieder hin oder krabbeln ein Stück. Wenn dein Kind beim Laufenlernen auffallend oft nur eine Seite benutzt oder eine schon erworbene Fähigkeit verliert, holt zeitnah kinderärztlichen Rat ein.

Drinnen könnt ihr Wege freiräumen, auf denen euer Kind selbst starten und anhalten kann. Draußen probiert es vielleicht gern aus, wie sich eine flache Kante oder ein Stück Wiese anfühlt. Bleibt bei Treppen und beim Klettern in Reichweite. Mit Kindersicherheit zu Hause könnt ihr noch einmal prüfen, welche Möbel sich zum Abstützen eignen und welche zusätzlich gesichert werden sollten. Auf einer vertrauten Strecke sieht man oft gut, was euer Kind schon selbst versucht und wobei es noch Halt sucht.

Spielen mit anderthalb Jahren

Dein Kind wischt mit einem kleinen Tuch über den Tisch oder hält einem Stofftier einen leeren Becher hin. Es schaut sich bei euch ab, wie Dinge benutzt werden, und probiert eigene Ideen aus.

Stellt eine Schüssel mit ein paar großen, leichten Dosen oder Stapelbechern auf den Boden. Ein Becher hat Platz im anderen, der nächste passt quer hinein. Dabei merkt euer Kind, was sich drehen, stapeln oder auskippen lässt. Wenn es immer wieder zur gleichen Dose greift, lasst es einen Moment damit spielen. Ihr könnt vormachen, wie ihr den Deckel abhebt, falls es euch die Dose hinhält.

Euer Kind schaut auf dem Spielplatz vielleicht länger dabei zu, wie jemand Sand in einen Eimer füllt. Zwei kleine Schaufeln und Platz nebeneinander machen das Mitmachen leichter. Wie ihr einen Spielplatz für einen kurzen Ausflug aussucht und was ihr mitnehmen könnt, findet ihr im Freizeitbereich. Zu Hause tut es an Regentagen auch eine langsame Runde durch den Flur. Wenn dein Kind erst krabbelt und dann wieder aufsteht, entscheidet es selbst, wie es den Weg nehmen will.

Eine Aufgabe für kleine Helfer Wenn ihr den Tisch abräumt, darf euer Kind ein leichtes Geschirrtuch zum Korb tragen. Beim nächsten Mal kann es vielleicht sogar selbst danach greifen. Gebt ihm einen vertrauten Auftrag auf einmal und lasst ihm Zeit, den Weg zu finden. Beim Tischdecken kann es euch zum Beispiel die Servietten bringen oder seinen leeren Becher hinstellen.

Gibt es mit 18 Monaten einen Schub?

Vielleicht geht euer Kind morgens entschlossen los und möchte sich abends kaum von euch lösen. Manche Eltern nennen solche Wochen einen Schub. Manchmal kommen mehrere Veränderungen zusammen. Dein Kind traut sich tagsüber weiter weg und sucht abends wieder öfter deine Nähe.

Wenn euer Kind etwas selbst tun will und es gerade nicht klappt, können die Gefühle schnell groß werden. Beim Aufräumen will es den Deckel aufstecken, aber der passt nur in einer Richtung. Lass es kurz probieren. Wenn es sich ärgert, kannst du sagen „Der Deckel klemmt“ und die Schachtel beim nächsten Versuch halten. So hat euer Kind noch etwas zu tun, obwohl ihr helft. Mehr Anregungen für solche Momente findet ihr bei uns zur Autonomiephase.

Manchmal ist einfach Schluss, auch wenn dein Kind gerade erst angefangen hat. Kündigt den Wechsel kurz an und gebt ihm eine Aufgabe, die beim Übergang hilft. Vielleicht trägt es die leere Schachtel zum Regal oder legt den letzten Klotz hinein. Wenn es trotzdem protestiert, könnt ihr bei ihm bleiben und die Aufgabe später wieder aufnehmen. Wann solche Wochen beginnen und wie lange sie dauern, ist von Kind zu Kind verschieden.

Schlaf mit 18 Monaten und plötzlich unruhige Nächte

Viele Kinder brauchen mit anderthalb Jahren einen Mittagsschlaf. Wenn das Einschlafen oder Durchschlafen gerade schwerer wird, schaut zuerst, wie sich die letzten Tage von eurem üblichen Tagesablauf unterscheiden.

Die WHO empfiehlt für Ein- und Zweijährige etwa 11 bis 14 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Der Mittagsschlaf zählt dazu. Wie sich der Schlaf zwischen Tag und Nacht verteilt, ist unterschiedlich. Laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit schlafen Kinder mit 18 Monaten tagsüber meist nur noch einmal. Manche sind dabei mittags früher dran, andere brauchen erst eine Weile nach dem Essen, bis sie ruhig werden. Wie ihr den Mittagsschlaf an euren Tagesablauf anpassen könnt, lest ihr im Schlafbereich.

Wenn euer Kind in der Kita zu einer anderen Zeit schläft als zu Hause, vergleicht den späten Nachmittag an beiden Tagen. Ist es schon beim Abendessen müde? Oder bleibt es bis spät wach, wenn das Nickerchen später endete? Verschiebt zunächst nur eine Sache, etwa das Abendritual um ein paar Minuten. Schaut ein paar Tage lang, wie euer Kind darauf reagiert. So merkt ihr eher, was ihm hilft.

Den Ausdruck „18-Monats-Schlafregression“ findet ihr oft, wenn ihr nachts nach einer Erklärung sucht. Schaut, ob ein Infekt, ein ungewohnter Mittagsschlaf oder eine Veränderung im Alltag naheliegt. Beim nächtlichen Aufwachen hilft manchen Kindern schon, dass jemand kurz da ist und das Zimmer ruhig bleibt. Unser Ratgeber für Eltern, deren Baby plötzlich schlechter schläft, geht die häufigen Ursachen durch. Falls euer Kind tagsüber regelmäßig erschöpft wirkt oder ihr Beschwerden beobachtet, sprecht in der Praxis darüber.

Essen mit 18 Monaten am Familientisch

Wenn euer Kind beim Essen mitmacht, kann es sich heute an Kartoffeln und morgen an weichem Gemüse versuchen. Mit den Fingern zu essen und den Löffel auszuprobieren sind beides ganz normale Schritte.

Ein paar kleine Portionen auf dem Teller erleichtern die Wahl. Bei einer Mahlzeit kann dein Kind schon satt sein, bevor es alles probiert hat. Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt, dass ihr eine ausgewogene Auswahl anbietet und euer Kind entscheiden lasst, wie viel es davon isst. Wenn es den Teller wegschiebt, wartet kurz ab. Vielleicht will es einen Schluck trinken oder ist für den Moment fertig.

Euer Kind sollte beim Essen sitzen und ihr bleibt dabei. Schneidet weiche Zutaten in Stücke, die euer Kind gut kauen kann. Ganze Nüsse und harte Stücke roher Möhren sind für Kleinkinder wegen der Verschluckungsgefahr ungeeignet. Für eine Familienmahlzeit könnt ihr zum Beispiel eine Gemüselasagne zubereiten und euer Kind mitessen lassen. Prüft, ob das Gemüse weich ist, schneidet seine Portion passend und lasst sie etwas abkühlen.

Größe, Gewicht und die nächste Vorsorge

Größe und Gewicht werden bei der Vorsorge über mehrere Termine hinweg verglichen. Im gelben Untersuchungsheft seht ihr, wie sich die Werte seit dem letzten Termin verändert haben.

Für 18 Monate alte Mädchen gibt die WHO als mittlere Werte 80,7 Zentimeter Körperlänge und 10,2 Kilogramm an. Für Jungen sind es 82,3 Zentimeter und 10,9 Kilogramm. „Mittlerer Wert“ heißt hier, dass rund die Hälfte der Kinder in der Referenzgruppe darunter und die andere Hälfte darüber liegt. Die Körperlänge wird in diesem Alter im Liegen angegeben. Wenn euch ein Wert auffällt, schaut euch mit der Praxis den bisherigen Verlauf an.

Die U7 ist regulär im Alter von 21 bis 24 Monaten vorgesehen. Dort schaut die Kinderärztin oder der Kinderarzt unter anderem auf die Bewegung und die Sprache. Auch Hören und Sehen kommen zur Sprache. Was ihr bis dahin beobachtet, könnt ihr kurz aufschreiben. Wenn euch beim Laufen, Hören oder Sprechen jetzt etwas Sorgen macht, könnt ihr euch schon vor der Vorsorge melden.

Wenn euer Kind beim nächsten Spaziergang wieder nach oben zeigt, schaut mit. Vielleicht ist es ein Flugzeug, vielleicht hat es einen Vogel entdeckt. Ein kurzer Blick in dieselbe Richtung kann schon der Anfang eines Gesprächs sein.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann