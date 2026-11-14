Salami in der Schwangerschaft: Was gilt auf Pizza?

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Du bist schwanger und hast Lust auf Salami? Auf dem Brot solltest du sie weglassen. Auf einer Pizza kannst du Salami essen, wenn sie mitgebacken und vollständig durcherhitzt wurde. Falls du gerade eine Pizza bestellst, kannst du einfach fragen, wann der Belag draufkommt.

Auf einen Blick Fürs Brot ist frisch aufgeschnittener Kochschinken eine Alternative.

Salami für Pizza oder Auflauf von Anfang an mitgaren.

Auch kalt geräucherte oder luftgetrocknete Rohwurst gehört zu den Sorten, die du in der Schwangerschaft kalt meiden solltest.

Warum kalte Salami in der Schwangerschaft keine gute Wahl ist

Salami gehört meist zur Rohwurst. Das Fleisch wird gewürzt und reift. Dabei wird es nicht wie Kochschinken durchgegart.

In Rohwurst können Listerien oder Toxoplasmen vorkommen. Listerien sind Bakterien, Toxoplasmen winzige Parasiten. Beide können über Lebensmittel in den Körper gelangen. In der Schwangerschaft ist es besonders wichtig, solchen Infektionen vorzubeugen. Ob die Salami mild oder würzig ist oder in einer verschlossenen Packung liegt, beantwortet die Frage nach dem Durchgaren nicht.

Wann du Salami auf Pizza essen kannst

Leg die Scheiben vor dem Backen auf die Pizza. Dann werden sie zusammen mit dem restlichen Belag heiß.

Fürs Durcherhitzen nennt das Netzwerk Gesund ins Leben mindestens 70 °C für zwei Minuten, auch an der kühlsten Stelle des Essens. Die Temperatur am Backofen zeigt dir nur, wie heiß die Luft im Ofen ist. Bei einem dicken Auflauf kannst du im Zweifel ein Küchenthermometer nutzen und in der Mitte nachmessen.

Manche Pizzerien legen Wurst und Schinken erst nach dem Backen auf. Du kannst darum bitten, die Salami mitzubacken. Bei selbst gemachten Pizzaschnecken kannst du den Belag vor dem Aufrollen direkt auf dem Teig verteilen und die Schnecken vollständig durchbacken.

Was du stattdessen aufs Brot legen kannst

Wenn du gern ein herzhaftes Brot isst, kannst du zu Kochschinken oder gegartem Braten greifen. Bei Aufschnitt sind eine kleine Menge und frischer Anschnitt praktisch.

Rohschinken wie Parma- oder Serranoschinken wird gesalzen und getrocknet. Für einen kalten Teller gilt deshalb dieselbe Empfehlung wie bei Salami. Am Kühlregal hilft es, nach „Kochschinken“ zu suchen. Einen Überblick über weitere Zutaten findest du in unserem Ratgeber zu Lebensmittel in der Schwangerschaft.

Im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft kannst du weitere Lebensmittel wie Mett oder Leberwurst einzeln nachschlagen.

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