Einfache Pizzaschnecken – der perfekte Snack für die ganze Familie

Manchmal braucht es kein großes Menü, sondern einfach etwas, das allen schmeckt. Diese Pizzaschnecken sind genau so ein Rezept. Schnell vorbereitet, herrlich würzig und wunderbar unkompliziert. Ob für den Kindergeburtstag, das Schulbuffet, den Spieleabend oder einfach als Snack am Wochenende – sie funktionieren immer.Springe zu Rezept
Das Beste daran: Du brauchst keinen aufwendigen Hefeteig. Mit fertigem Pizzateig aus dem Kühlregal gelingt das Rezept besonders einfach und stressfrei. Die cremige Tomaten-Frischkäse-Basis sorgt für Saftigkeit, während der geschmolzene Käse beim Backen eine goldene, aromatische Kruste bildet. Außen leicht knusprig, innen weich und herzhaft – genau so, wie Kinder es lieben.
Die Schnecken lassen sich außerdem wunderbar vorbereiten. Warm schmecken sie natürlich am allerbesten, aber auch kalt sind sie ideal für unterwegs. Damit eignen sie sich perfekt als Fingerfood für Ausflüge, Picknick oder lange Autofahrten.
Einfache Pizzaschnecken aus dem Ofen
Utensilien
- Backblech
- Backpapier
- Löffel
- Messer oder Pizzaroller
Zutaten
Zutaten
- 1 Rolle Pizzateig (Kühlregal)
- 100 g Frischkäse
- 2 EL Tomatenmark
- 2 TL Oregano (getrocknet)
- 125 g geriebener Käse (z.B. Gouda oder Mozzarella)
- Salz nach Geschmack
- Pfeffer nach Geschmack
Anleitungen
- Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- Frischkäse, Tomatenmark und Oregano in einer Schüssel glatt rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Pizzateig ausrollen und die Tomaten-Frischkäse-Creme gleichmäßig darauf verstreichen. Den Käse darüber streuen.
- Den Teig in ca. 16 Streifen schneiden und jeden Streifen locker zu einer Schnecke aufrollen.
- Pizzaschnecken mit etwas Abstand auf das Blech setzen und 18–20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Variationen und Ideen für noch mehr Geschmack
Du möchtest etwas Abwechslung? Kein Problem. Die Basis lässt sich ganz flexibel anpassen. Für eine herzhaftere Variante kannst du fein gewürfelte Salami oder Kochschinken ergänzen. Auch kleine Paprikawürfel, Mais oder Champignons passen hervorragend zur Füllung.
Wenn du es mediterran magst, probiere zusätzlich getrocknete Tomaten, Oliven oder etwas Rucola nach dem Backen. Für Kinder kannst du die Schnecken auch ganz mild halten und nur mit Käse und Tomatensoße zubereiten.
Ein kleiner Tipp für extra Saftigkeit: Streue vor dem Aufrollen noch etwas geriebenen Mozzarella direkt auf die Tomatenschicht. So bleiben die Schnecken innen besonders weich.
Und falls etwas übrig bleibt – einfach luftdicht verpacken. Am nächsten Tag schmecken sie immer noch richtig gut.
Weitere herzhafte Rezepte:
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗