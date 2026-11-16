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Sechs Wochen ohne Stundenplan bedeuten für Kinder Freiheit und für Eltern oft eine Planungsaufgabe. Dazu kommt eine Beobachtung aus der Lernforschung: Wer Gelerntes über Wochen nicht anwendet, vergisst einen Teil davon wieder. Bei Fremdsprachen fällt das schnell auf, weil Vokabeln und Satzmuster nur durch Gebrauch fest im Gedächtnis bleiben.

Die Ferien bieten aber auch eine Chance. Ohne Notendruck und Hausaufgaben lässt sich Englisch dort üben, wo es gebraucht wird: im Gespräch, beim Spielen, beim Ausprobieren.

Warum Gelerntes in den Ferien verblassen kann

Für diese Problematik hat die Bildungsforschung den Begriff „Summer Learning Loss” geprägt. Über die Sommerpause büßen Schülerinnen und Schüler im Schnitt etwa einen Monat an Lernstand ein, besonders in Fächern, die ständige Wiederholung erfordern.

Da es im Familienalltag kaum Gelegenheiten zum Sprechen gibt, ist das bei Fremdsprachen besonders kritisch. In der Schule wird Grammatik und Wortschatz beigebracht, aber gesprochen wird in Klassen mit 25 bis 30 Kindern nicht viel.

Viele Familien nutzen deshalb Englisch-Camps in den Sommerferien, die Sprachpraxis mit Freizeit verbinden. Vormittags ist meist Unterricht in kleinen Gruppen angesagt, am Nachmittag Sport, Spiele oder Ausflüge, alles englischsprachig. Die Sprache wird so zum Werkzeug und nicht zum Prüfungsstoff.

Immersion statt Vokabeltest

In seiner Input-Hypothese beschreibt der Linguist Stephen Krashen, dass Spracherwerb vor allem dann gelingt, wenn Lernende viel verständliches Material hören, das knapp über ihrem aktuellen Niveau liegt.

Genau das passiert, wenn Kinder beim Volleyball hören, dass sie da und da ihre Füße hinlegen sollen oder wenn in der Gruppe ein Spiel erklärt wird. Fehler gehören dazu und werden nicht benotet.

Zur Einordnung hilfreich ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER), der die Kenntnisse in die Stufen A1 bis C2 einteilt. An diesen orientiert sich auch die Kultusministerkonferenz bei ihren Bildungsstandards, die zum Mittleren Schulabschluss in der ersten Fremdsprache etwa das Niveau B1 anstrebt. Ein Einstufungstest zu Beginn eines Ferienprogramms zeigt, wo ein Kind aktuell steht, und ermöglicht die Einteilung in passende Gruppen.

Woran sich gute Angebote erkennen lassen

Der Markt für Ferienprogramme ist groß, die Qualität schwankt.

Folgende Kriterien helfen bei der Auswahl:

👥 Gruppengröße: Kleine Gruppen geben jedem Kind mehr Sprechzeit. Üblich sind Gruppen von höchstens 15 Teilnehmenden, genaue Zahlen sollten Anbieter nennen können. 🎓 Qualifikation der Lehrkräfte: Muttersprachliche Sprecher oder Lehrkräfte mit Lehramt oder anerkannten Zertifikaten wie CELTA oder TEFL. 🤝 Betreuungsschlüssel: Bei Übernachtungsangeboten sollte klar sein, wie viele Betreuungspersonen auf wie viele Kinder kommen und wer nachts erreichbar ist. 🛡️ Führungszeugnis: Bei Trägern der Kinder- und Jugendarbeit ist ein erweitertes Führungszeugnis des Personals üblich. Nachfragen ist ausdrücklich erlaubt. ⚖️ Rechtlicher Rahmen: Bei Pauschalreisen gilt nach § 651r BGB die Pflicht zur Insolvenzsicherung. Der Sicherungsschein sollte vor der Buchung vorliegen. 🧩 Alters- und Niveaugruppen: Kinder lernen entspannter, wenn Mitlernende ähnlich alt sind und das Programm auf die Altersstufe zugeschnitten ist.

Was Eltern vor der Buchung klären können

Ein Gespräch mit dem Kind steht am Anfang.

Manche Kinder freuen sich auf eine Woche mit anderen, andere brauchen zunächst ein Tagesprogramm in Wohnortnähe. Wer die Entscheidung gemeinsam trifft, erhöht die Chance, dass die Motivation vor Ort trägt.

Ebenso sinnvoll ist ein Blick in den Terminkalender. Die Sommerferientermine der Bundesländer legt die Kultusministerkonferenz mehrere Jahre im Voraus fest, und beliebte Programme sind oft Monate vorher ausgebucht. Wer jetzt im Winter plant, hat mehr Auswahl und häufig auch bessere Preise.

Zuletzt lohnt sich eine konkrete Anfrage beim Anbieter: Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus? Wie viel Zeit entfällt auf Unterricht, wie viel auf Freizeit? Wie wird mit Heimweh umgegangen? Klare, ausführliche Antworten sind ein gutes Zeichen.

Ein Kind, das nach den Ferien Englisch nicht mehr nur als Schulfach, sondern als Alltagssprache erlebt hat, geht oft mit mehr Selbstvertrauen in den Unterricht zurück.

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