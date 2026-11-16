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Euer Baby schaut euch beim Essen zu und greift schon mal nach eurem Löffel. Ist es jetzt bereit für Beikost? Die Beikostreifezeichen helfen euch, das einzuschätzen. Achtet darauf, wie sicher euer Baby den Kopf hält, wie es auf Essen reagiert – und wie es beim ersten Probieren mit der Nahrung im Mund zurechtkommt.

Die wichtigsten Beikostreifezeichen auf einen Blick

Kopf und Oberkörper bleiben aufrecht. Euer Baby hält den Kopf sicher und kann mit etwas Hilfe aufrecht sitzen.

Euer Baby hält den Kopf sicher und kann mit etwas Hilfe aufrecht sitzen. Euer Baby möchte Essen probieren. Es verfolgt zum Beispiel das Essen mit den Augen und öffnet den Mund, wenn ihr ihm etwas anbietet.

Es verfolgt zum Beispiel das Essen mit den Augen und öffnet den Mund, wenn ihr ihm etwas anbietet. Es kann Nahrung im Mund bewegen und schlucken. Beim Probieren schiebt es den Brei nicht gleich jedes Mal wieder mit der Zunge heraus.

Schaut auf die Zeichen zusammen. Beim Essen zuzuschauen ist schon früh spannend. Für den ersten Löffel muss euer Baby außerdem mit etwas Hilfe stabil sitzen können und mit der Nahrung im Mund zurechtkommen.

So sehen die Reifezeichen im Alltag aus

Muss euer Baby schon allein sitzen können?

Euer Baby muss noch nicht frei sitzen können. Ihr könnt es zum Probieren aufrecht auf eurem Schoß halten. Entscheidend ist, dass es mit Unterstützung stabil bleibt und den Kopf selbst hält. Sinkt es immer wieder in sich zusammen oder kippt der Kopf weg, wartet mit dem Probieren. Was freies Sitzen und selbstständiges Aufsetzen voneinander unterscheidet, erklären wir im Sitz-Ratgeber. Im Überblick zur motorischen Entwicklung im ersten Lebensjahr könnt ihr nachlesen, wie sich Kopfkontrolle und Sitzen entwickeln.

Was verrät euch die Zunge?

Junge Babys schieben Nahrung oft automatisch mit der Zunge nach vorn. Das nennt man Zungenstoßreflex. Mit der Zeit lässt er nach und euer Baby lernt, weiche Nahrung im Mund nach hinten zu bewegen und zu schlucken. Etwas Brei am Kinn gehört zum Ausprobieren. Schiebt euer Baby den Löffelinhalt wiederholt direkt hinaus, macht eine Pause. Ihr braucht das Schlucken weder zu üben noch mit Essen zu testen, solange euer Baby noch nicht stabil sitzt.

Ab wann können Babys Beikost bekommen?

Für gesunde Babys, die nicht zu früh geboren wurden, empfehlen Fachleute in Deutschland den Start frühestens zu Beginn des 5. Lebensmonats und spätestens zu Beginn des 7. Lebensmonats.

Mit Beginn des fünften Lebensmonats ist euer Baby bereits vier Monate alt. Wenn es sechs Monate alt wird, beginnt der siebte Lebensmonat. Innerhalb dieser Zeit helfen euch die Reifezeichen, den passenden Moment zu finden. Was sich in dieser Phase sonst verändert, lest ihr in den Ratgebern zum 4. Lebensmonat und 5. Lebensmonat.

Was allein wenig über die Beikostreife sagt

Viele Babys nehmen in diesem Alter die Hände in den Mund, wollen öfter Milch oder wachen nachts wieder häufiger auf. Daran allein erkennt ihr die Beikostreife nicht.

Auch wenn euer Baby plötzlich schlechter schläft, ist das für sich genommen kein Grund, Beikost anzubieten. Feste Nahrung hilft Babys nicht dabei, verlässlicher durchzuschlafen. Und wenn euer Baby nach dem Löffel greift, schaut zusätzlich darauf, wie sicher es sitzt und ob es beim Probieren schlucken kann.

Was tun, wenn ihr beim Start noch unsicher seid?

Fehlen die Reifezeichen noch, gebt eurem Baby etwas Zeit. Wenn euer Baby ungefähr sechs Monate alt ist und die Zeichen weiterhin fehlen, sprecht mit eurer Kinderarztpraxis über den Beikoststart.

Falls euer Baby zu früh geboren wurde, besprecht den passenden Zeitpunkt individuell mit der Kinderarztpraxis. Dasselbe gilt, wenn es eine Erkrankung hat, schlecht zunimmt oder euch das Schlucken Sorgen macht. Bei Unsicherheit könnt ihr auch bei der nächsten U-Untersuchung nachfragen, sofern der Termin zeitnah ansteht.

Der erste Löffel darf klein sein Wenn euer Baby bereit ist, reicht eine kleine Kostprobe. Bleibt dabei und achtet auf seine Reaktion. Dreht es den Kopf weg oder lässt den Mund geschlossen, beendet das Probieren und versucht es ein anderes Mal. Stillen oder Säuglingsanfangsnahrung gehören weiter zum Alltag.

Wie geht es nach dem ersten Probieren weiter?

Euer Baby darf sich langsam an neue Geschmäcker und an das Essen vom Löffel gewöhnen. Wartet zwischen den Löffeln, bis es wieder von sich aus den Mund öffnet.

Wenn ihr euch fragt, welche Mahlzeiten als Nächstes dazukommen können, findet ihr dafür Ideen im Beikostplan vom ersten Brei bis zum Familientisch. Im Baby-Entwicklungskalender könnt ihr außerdem nachlesen, welche Veränderungen euch im jeweiligen Lebensmonat erwarten.

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