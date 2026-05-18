Manchmal ist es nicht einfach nur ein bisschen viel. Manchmal ist es zu viel. Wenn Schlafmangel, Verantwortung, Arbeit, Haushalt, Kinderbetreuung, Sorgen und ständiges Funktionieren über Monate oder Jahre an euch ziehen, kann irgendwann der Punkt kommen, an dem Körper oder Seele nicht mehr mitmachen. Vielleicht seid ihr dauerhaft erschöpft. Vielleicht habt ihr Rücken- oder Kopfschmerzen, schlaft schlecht, seid ständig gereizt oder könnt euch kaum noch erholen. Vielleicht merkt ihr auch: So wie es gerade läuft, geht es nicht weiter.
Eine Mutter-Kind-Kur kann dann eine wichtige Hilfe sein. Nicht als Urlaub. Nicht als Wellness-Auszeit. Sondern als medizinische Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme, die euch helfen soll, wieder Kraft zu sammeln, gesundheitlich stabiler zu werden und neue Wege für euren Familienalltag zu finden.
Kurz erklärt: Eine Mutter-Kind-Kur ist eine stationäre medizinische Maßnahme für gesundheitlich belastete Mütter. Auch Väter können eine Vater-Kind-Kur beantragen. In der Regel dauert eine solche Kur drei Wochen. Beantragt wird sie über eine ärztliche Verordnung bei der Krankenkasse. Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kuren sind Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Das Wichtigste auf einen Blick
Eine Kur kommt infrage, wenn eure Gesundheit durch familiäre Belastungen, dauerhafte Überforderung oder besondere Lebensumstände, beeinträchtigt ist. Das können körperliche Beschwerden sein, aber auch psychische Erschöpfung, Schlafprobleme, depressive Verstimmungen, Ängste oder psychosomatische Beschwerden.
Die Maßnahme wird ärztlich verordnet und anschließend bei der Krankenkasse beantragt. Für die medizinische Vorsorge von Müttern und Vätern wird das Formular 64 genutzt. Wenn ein Kind während der Kur ebenfalls medizinisch mitbehandelt werden soll, kommt zusätzlich Formular 65 hinzu.
Wenn die Kur bewilligt wird, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für die medizinisch notwendige Maßnahme. Erwachsene zahlen in der Regel 10 Euro pro Kalendertag dazu. Kinder unter 18 Jahren zahlen nichts.
Kurz zusammengefasst:
- Dauer: meistens drei Wochen
- Antrag: über ärztliche Verordnung bei der Krankenkasse
- Kosten: Erwachsene meist 10 Euro pro Kalendertag
- Kinder: in der Regel ohne Zuzahlung
- Väter: können ebenfalls eine Kur beantragen
- Ablehnung: Widerspruch ist möglich
- Beratung: Kurberatungsstellen helfen beim Antrag, bei der Klinikwahl und oft auch beim Widerspruch
Kostenlose Checkliste: Gut vorbereitet in den Arzttermin
Ihr überlegt, eine Mutter-Kind-Kur zu beantragen? Unsere Checkliste hilft euch dabei, eure Beschwerden, Belastungen, Fragen und Unterlagen vor dem Arzttermin zu sortieren. So geht im Gespräch nichts Wichtiges unter.
Was ist eine Mutter-Kind-Kur?
Eine Mutter-Kind-Kur ist eine stationäre medizinische Vorsorge- oder Rehamaßnahme. Ihr fahrt also natürlich nicht einfach in ein Familienhotel, sondern in eine zugelassene Klinik. Dort bekommt ihr einen individuellen Therapieplan, der zu euren Beschwerden und eurer familiären Situation passen soll.
Im Mittelpunkt steht meistens die Gesundheit der Mutter oder des Vaters. Das Kind kann als Begleitkind mitkommen oder selbst medizinisch behandelt werden, wenn dafür eine eigene Indikation vorliegt. Genau deshalb ist es wichtig, schon beim Antrag zu unterscheiden: Geht es vor allem um eure Gesundheit? Oder braucht auch euer Kind Behandlung?
Eine solche Kur ist also kein Urlaub auf Rezept. Natürlich kann der Abstand vom Alltag guttun. Natürlich kann es Momente geben, in denen ihr durchatmet. Aber der eigentliche Zweck ist medizinisch: Es geht um Entlastung, Stabilisierung, Behandlung, Vorsorge und darum, neue Wege für den Familienalltag zu finden.
Voraussetzungen: Wann habt ihr Anspruch auf eine Mutter-Kind-Kur?
Eine Bewilligung kann infrage kommen, wenn eure Gesundheit belastet ist und diese Belastung mit eurer familiären Situation zusammenhängt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ihr seit längerer Zeit erschöpft seid, schlecht schlaft, unter Schmerzen leidet, euch dauerhaft angespannt fühlt, oder im Alltag kaum noch Kraft habt.
Auch besondere Lebenssituationen können eine Rolle spielen: Alleinerziehen, Trennung, Trauer, finanzielle Sorgen, Krankheit in der Familie, Pflege von Angehörigen, ein Kind mit besonderem Unterstützungsbedarf, chronische Erkrankungen oder dauerhafter Druck durch Beruf und Familie.
Wichtig ist: Die Beschwerden sollten konkret beschrieben werden. Ein Antrag ist stärker, wenn nicht nur allgemein von „Stress“ die Rede ist, sondern wenn deutlich wird, wie sich die Belastung auf eure Gesundheit und euren Alltag auswirkt.
Also nicht nur: „Ich bin erschöpft.“ Sondern eher: „Ich schlafe seit Monaten schlecht, habe regelmäßig Kopfschmerzen, bin dauerhaft angespannt und merke, dass ich im Alltag mit den Kindern kaum noch geduldig reagieren kann. Ambulante Entlastung reicht aktuell nicht aus, weil die Belastungssituation zu Hause unverändert anhält.“
Natürlich muss die medizinische Einschätzung von eurer Ärztin oder eurem Arzt kommen. Aber ihr könnt euch gut darauf vorbereiten, damit beim Termin nichts Wichtiges untergeht.
Arzttermin: So bereitet ihr euch gut vor
Der Arzttermin ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Kur. Viele Eltern reden ihre Belastung im Gespräch klein. Sie sagen „Es geht schon irgendwie“, obwohl sie längst am Limit sind. Genau deshalb hilft es, vorher aufzuschreiben, was wirklich los ist.
Fragt euch vor dem Termin:
- Welche Beschwerden habe ich?
- Seit wann bestehen sie?
- Wie oft treten sie auf?
- Was verschlimmert sie?
- Was funktioniert im Alltag nicht mehr gut?
- Welche Hilfe habe ich schon versucht?
- Warum reicht ambulante Unterstützung gerade nicht aus?
- Welche Rolle spielen Kinderbetreuung, Mental Load, Pflege, Arbeit, Trennung oder andere Belastungen?
Ihr müsst nichts dramatisieren. Aber ihr solltet auch nichts beschönigen. Der Satz „Ich kann nicht mehr“ ist menschlich verständlich, für einen Antrag aber oft zu ungenau. Hilfreicher ist eine konkrete Beschreibung eurer Beschwerden und eurer Alltagssituation.
Gute Formulierungen für eure Vorbereitung können zum Beispiel sein:
- „Ich schlafe seit Monaten schlecht und erhole mich nicht mehr.“
- „Ich habe regelmäßig körperliche Beschwerden, die sich in Belastungsphasen verschlimmern.“
- „Ich bin dauerhaft gereizt, angespannt und emotional schnell überfordert.“
- „Ich merke, dass meine Belastung die Beziehung zu meinem Kind beeinflusst.“
- „Bisherige ambulante Maßnahmen reichen nicht aus.“
- „Ich brauche Abstand vom häuslichen Belastungsumfeld, um gesundheitlich wieder stabiler zu werden.“
7-Tage-Belastungstagebuch für den Arzttermin
Manchmal ist im Arzttermin plötzlich alles weg, was euch in den letzten Tagen noch völlig überwältigt hat. Mit diesem 7-Tage-Bogen könnt ihr Schlaf, Beschwerden, Stresslevel und Alltagssituationen kurz festhalten. So könnt ihr konkreter erklären, wie stark euch die Belastung wirklich einschränkt.
Mutter-Kind-Kur beantragen: Schritt für Schritt
Der Antrag wirkt im ersten Moment bürokratisch. Wenn ihr ihn Schritt für Schritt angeht, wird er aber deutlich überschaubarer.
1. Beschwerden und Belastungen sammeln
Schreibt auf, wie es euch wirklich geht. Nicht nur an einem schlechten Tag, sondern über einen längeren Zeitraum. Hilfreich kann ein kleines Belastungstagebuch sein: Schlaf, Schmerzen, Erschöpfung, Stresslevel, besondere Belastungen und Dinge, die im Alltag nicht mehr gut funktionieren.
2. Beratungsstelle suchen
Ihr könnt euch vor dem Antrag beraten lassen. Beratungsstellen können beim Kurantrag, bei der Auswahl einer geeigneten Klinik, beim Wunsch- und Wahlrecht und auch bei einer Ablehnung unterstützen.
Das ist besonders sinnvoll, wenn ihr unsicher seid, ob eine Kur mit Kind, eine Mütterkur ohne Kind, eine Vater-Kind-Kur oder vielleicht eine andere Rehamaßnahme besser passt.
3. Ärztliche Verordnung ausstellen lassen
Für den Antrag braucht ihr eine ärztliche Verordnung. Diese stellt eure Ärztin oder euer Arzt aus. Für die Vorsorge von Müttern und Vätern wird Formular 64 genutzt. Wenn euer Kind während der Kur selbst mitbehandelt werden soll, kommt zusätzlich Formular 65 dazu.
4. Antrag bei der Krankenkasse einreichen
Die ärztliche Verordnung reicht ihr mit den weiteren Unterlagen bei eurer Krankenkasse ein. Je nach Kasse können zusätzliche Formulare oder Angaben nötig sein.
Macht euch unbedingt Kopien oder Scans von allem, was ihr einreicht.
5. Wunschklinik angeben
Wenn ihr bereits eine passende Klinik im Blick habt, solltet ihr euren Klinikwunsch möglichst direkt mit dem Antrag einreichen und gut begründen. Euer Wunsch- und Wahlrecht kann dabei eine wichtige Rolle spielen.
6. Entscheidung abwarten
Wird die Kur bewilligt, geht es anschließend um Klinikplatz, Termin, Anreise und Organisation. Wird der Antrag abgelehnt, könnt ihr Widerspruch einlegen.
Antrag auf Mutter-Kind-Kur: Welche Unterlagen braucht ihr?
Welche Unterlagen genau nötig sind, kann je nach Krankenkasse und persönlicher Situation etwas unterschiedlich sein. Typisch sind aber:
- ärztliche Verordnung für Mutter oder Vater
- ggf. zusätzliches Attest für ein behandlungsbedürftiges Kind
- Antrag oder Zusatzformular der Krankenkasse
- eigene Belastungsschilderung
- vorhandene Befunde, Arztberichte oder Therapienachweise
- Medikamentenliste, falls relevant
- Angaben zur Wunschklinik
- ggf. Unterlagen zu Pflege, Behinderung oder besonderen familiären Belastungen
- Kopien für eure eigene Ablage
Besonders hilfreich ist eine klare eigene Belastungsschilderung. Sie ersetzt keine ärztliche Beurteilung, kann aber helfen, eure Situation nachvollziehbarer zu machen.
Kosten: Was zahlt die Krankenkasse?
Wird die Kur bewilligt, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für die medizinisch notwendige Maßnahme. Erwachsene zahlen in der Regel 10 Euro pro Kalendertag Eigenbeteiligung. Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zahlen nichts.
Bei einer dreiwöchigen Kur kann dadurch für Erwachsene ein Eigenanteil entstehen, weil jeder Kalendertag zählt. Wenn ihr finanziell stark belastet seid, fragt bei eurer Krankenkasse nach einer möglichen Zuzahlungsbefreiung oder nach eurer persönlichen Belastungsgrenze.
|Kostenpunkt
|Typische Regelung
|Unterkunft
|wird bei Bewilligung übernommen
|Verpflegung
|wird bei Bewilligung übernommen
|Therapien
|werden bei Bewilligung übernommen
|Zuzahlung Erwachsene
|meist 10 Euro pro Kalendertag
|Kinder unter 18 Jahren
|in der Regel keine Zuzahlung
|Fahrtkosten
|je nach Krankenkasse und Regelung mit Eigenanteil möglich
|Extras vor Ort
|häufig selbst zu zahlen
Wichtig: Einzelne Details, etwa zu Fahrtkosten oder Zuzahlungsbefreiung, können von eurer persönlichen Situation und eurer Krankenkasse abhängen. Fragt deshalb vor der Kur konkret nach, welche Kosten übernommen werden und welche nicht.
Ablauf: Was passiert in der Klinik?
Der genaue Ablauf hängt von der Klinik, euren Beschwerden und eurer familiären Situation ab. Trotzdem gibt es typische Elemente.
Am Anfang steht meist ein Aufnahmegespräch. Dort wird besprochen, warum ihr da seid, welche Beschwerden ihr habt und welche Ziele für die Maßnahme sinnvoll sind. Danach bekommt ihr einen Therapieplan.
Dieser kann je nach Bedarf medizinische Anwendungen, Bewegung, Physiotherapie, Entspannung, psychologische Gespräche, Gruppentermine, Ernährungsberatung oder Angebote zur Eltern-Kind-Beziehung enthalten.
Viele Kliniken bieten Kinderbetreuung an. Wenn euer Kind selbst behandlungsbedürftig ist, können auch für das Kind therapeutische Angebote vorgesehen sein. Wenn euer Kind nur Begleitkind ist, steht vor allem seine Betreuung im Vordergrund, damit ihr an euren Anwendungen teilnehmen könnt.
Wichtig ist: Die Kur soll entlasten, aber sie ist nicht automatisch immer entspannt. Gerade die ersten Tage können anstrengend sein. Neue Umgebung, feste Abläufe, fremde Menschen, vielleicht ein Kind mit Heimweh, vielleicht eigene Gefühle, die plötzlich hochkommen. Das ist normal.
Viele Eltern merken erst in der Kur, wie erschöpft sie wirklich sind. Wenn der Alltagslärm leiser wird, wird manchmal sichtbar, was zu Hause dauerhaft überdeckt wurde.
Begleitkind oder Therapiekind: Was ist der Unterschied?
Nicht jedes Kind, das mitfährt, wird automatisch medizinisch behandelt. Hier gibt es einen wichtigen Unterschied.
Ein Begleitkind kommt mit, weil es nicht zu Hause bleiben kann, weil eine Trennung nicht sinnvoll wäre oder weil die Betreuung während eurer Kur anders nicht gesichert ist. Es wird in der Klinik betreut, steht aber medizinisch nicht im Mittelpunkt.
Ein Therapiekind hat eigene gesundheitliche Beschwerden und wird während des Aufenthalts mitbehandelt. Dafür braucht es eine eigene ärztliche Begründung.
Wenn ihr unsicher seid, besprecht das früh mit eurer Ärztin, eurem Arzt oder einer Kurberatungsstelle. Gerade bei Kindern mit chronischen Erkrankungen, Behinderung, besonderem Förderbedarf oder starken Trennungsängsten, sollte die passende Klinik sorgfältig ausgewählt werden.
Bis zu welchem Alter dürfen Kinder mit zur Kur?
Viele Angebote richten sich an Mütter oder Väter mit jüngeren Kindern. Häufig wird als Orientierung ein Alter bis 12 Jahre genannt; in besonderen Situationen können Ausnahmen möglich sein. Entscheidend ist aber immer eure konkrete familiäre und medizinische Situation sowie die Frage, welche Klinik euer Kind gut betreuen oder behandeln kann.
Bei schulpflichtigen Kindern solltet ihr früh klären, wie die schulische Begleitung während der Kur organisiert ist. Viele Kliniken haben dafür eigene Konzepte oder arbeiten mit Schulen zusammen. Trotzdem ist es sinnvoll, rechtzeitig mit Schule, Klassenleitung und Klinik zu sprechen.
Wunschklinik: Könnt ihr die Klinik aussuchen?
Ihr habt ein Wunsch- und Wahlrecht. Das bedeutet: Eure berechtigten Wünsche zur Klinik sollen berücksichtigt werden.
Das heißt aber nicht, dass jede beliebige Klinik automatisch bewilligt wird. Die Klinik muss zu euren Beschwerden passen, geeignet sein und die notwendigen Voraussetzungen erfüllen.
Achtet bei der Auswahl auf Fragen wie:
- Welche medizinischen Schwerpunkte hat die Klinik?
- Passt sie zu Erschöpfung, psychosomatischen Beschwerden, Trauer, Trennung, Asthma, Neurodermitis, ADHS oder anderen Themen?
- Gibt es passende Kinderbetreuung für das Alter eures Kindes?
- Gibt es schulische Begleitung?
- Ist die Klinik auf Alleinerziehende, Väter oder pflegende Angehörige eingestellt?
- Ist die Anreise machbar?
- Gibt es Barrierefreiheit oder Unterstützung bei besonderen Bedürfnissen?
- Gibt es Nachsorgeangebote?
Klinik-Check: Welche Kurklinik passt zu euch?
Die passende Klinik kann viel dazu beitragen, dass eure Mutter-Kind-Kur oder Vater-Kind-Kur wirklich zu eurer Situation passt. Mit unserem Klinik-Check könnt ihr medizinische Schwerpunkte, Kinderbetreuung, Anreise, Schulbegleitung und offene Fragen übersichtlich sortieren.
So fällt es euch leichter, eine Wunschklinik auszuwählen und euren Klinikwunsch später nachvollziehbar zu begründen.
Arbeitgeber, Urlaub und Lohnfortzahlung
Eine bewilligte Kur ist keine private Urlaubsreise. Es handelt sich um eine medizinische Maßnahme. Eine solche Maßnahme darf grundsätzlich nicht einfach auf den gesetzlichen Urlaub angerechnet werden. Bei berufstätigen Müttern und Vätern kann außerdem Entgeltfortzahlung greifen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Trotzdem solltet ihr euren Arbeitgeber rechtzeitig informieren, sobald der Termin feststeht. Je früher ihr plant, desto leichter lassen sich Vertretung, Arbeitsübergabe, Kita, Schule und Familienorganisation klären.
Wenn ihr selbstständig seid, Bürgergeld oder Arbeitslosengeld bezieht, in Elternzeit seid oder in einer besonderen Beschäftigungssituation steckt, lasst euch zusätzlich individuell beraten. Hier können die Details komplizierter sein.
Antrag abgelehnt: Was könnt ihr tun?
Eine Ablehnung fühlt sich oft niederschmetternd an. Gerade wenn ihr ohnehin erschöpft seid, kann so ein Brief schnell wirken wie: „Dann war es wohl doch nicht schlimm genug.“
Bitte nehmt eine Ablehnung nicht automatisch als endgültiges Urteil. Ihr könnt Widerspruch einlegen. Achtet dabei unbedingt auf die Frist im Ablehnungsbescheid. Beratungsstellen können euch im Widerspruchsverfahren unterstützen.
Wichtig ist:
- Lasst euch die Ablehnung schriftlich geben.
- Prüft die Begründung.
- Achtet auf die Frist im Bescheid.
- Sprecht erneut mit eurer Ärztin oder eurem Arzt.
- Reicht, wenn möglich, eine genauere medizinische Begründung nach.
- Sammelt weitere Befunde oder Therapienachweise.
- Holt euch Hilfe bei einer Beratungsstelle.
- Zieht den Antrag nicht vorschnell zurück, nur weil ihr verunsichert seid.
Häufig sind Anträge nicht deshalb schwach, weil keine Belastung vorliegt, sondern weil sie zu allgemein formuliert sind. „Erschöpfung“ allein sagt weniger aus, als eine konkrete Beschreibung: Schlafprobleme seit Monaten, wiederkehrende Schmerzen, depressive Verstimmung, Überforderung im Alltag, keine ausreichende Erholung durch ambulante Maßnahmen.
Häufige Fehler beim Antrag
Viele Eltern machen beim Antrag keine riesigen Fehler. Es sind eher kleine Dinge, die ihn schwächen können.
Ihr beschreibt eure Belastung zu harmlos
Viele schreiben oder sagen: „Ich bin etwas gestresst.“ Dabei steckt dahinter vielleicht monatelanger Schlafmangel, körperliche Beschwerden, Panik vor dem nächsten Tag oder das Gefühl, ständig am Limit zu sein. Bleibt ehrlich. Nicht dramatisieren, aber auch nicht kleinreden.
Ihr bleibt zu allgemein
„Ich brauche eine Auszeit“ ist verständlich, aber für einen medizinischen Antrag zu ungenau. Besser ist es, Beschwerden, Dauer, Alltagseinschränkungen und bisherige Hilfen konkret zu benennen.
Ihr sammelt keine Befunde
Wenn ihr schon wegen Rückenschmerzen, Migräne, Depressionen, Angst, Schlafstörungen oder anderen Beschwerden in Behandlung wart, können vorhandene Befunde wichtig sein.
Ihr bereitet den Arzttermin nicht vor
Im Arztzimmer fällt einem oft nur die Hälfte ein. Ein vorbereiteter Belastungsbogen hilft euch, konkret zu bleiben.
Ihr verwechselt Kur und Kinderreha
Bei dieser Maßnahme steht meist eure Gesundheit als Elternteil im Mittelpunkt. Bei einer Kinderreha steht das Kind im Mittelpunkt. Wenn das unklar ist, kann der Antrag holprig werden.
Ihr gebt euren Klinikwunsch zu spät an
Wenn ihr eine bestimmte Klinik möchtet, solltet ihr den Wunsch möglichst früh formulieren und gut begründen.
Ihr nehmt eine Ablehnung einfach hin
Wenn ihr überzeugt seid, dass die Kur medizinisch notwendig ist, holt euch Hilfe und prüft den Widerspruch.
Wie oft kann man eine Kur beantragen?
In der Regel ist eine Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Maßnahme für drei Wochen vorgesehen. Eine erneute Maßnahme ist normalerweise erst nach einer gewissen Wartezeit möglich; bei dringender medizinischer Notwendigkeit können Ausnahmen möglich sein. Häufig spielt dabei eine Wartefrist von vier Jahren eine Rolle.
Wenn ihr schon einmal zur Kur wart und wieder stark belastet seid, solltet ihr also nicht pauschal davon ausgehen, dass ein neuer Antrag unmöglich ist. Entscheidend ist die medizinische Begründung.
Geht das auch ohne Kind?
Ja. Es gibt auch Mütterkuren oder Väterkuren ohne Kind. Das kann sinnvoll sein, wenn euer Kind gut betreut ist und ihr euch wirklich auf eure eigene Gesundheit konzentrieren müsst.
Ob eine Kur mit oder ohne Kind sinnvoller ist, hängt stark von eurer Situation ab: Alter des Kindes, Betreuungsmöglichkeiten, Bindung, Belastung, Erkrankungen, Stillzeit, Schulpflicht und euer eigener Gesundheitszustand. Eine Beratungsstelle kann euch helfen, diese Entscheidung realistisch zu treffen.
Was bringt eine Mutter-Kind-Kur wirklich?
Eine Kur zaubert den Alltag nicht weg. Nach drei Wochen ist nicht plötzlich alles leicht. Ihr kommt zurück in denselben Haushalt, dieselben Aufgaben, dieselben Strukturen.
Aber eine gute Maßnahme kann etwas Wichtiges schaffen: Abstand. Stabilisierung. Neue Kraft. Einen Blick von außen. Medizinische und therapeutische Unterstützung. Gespräche mit Menschen, die verstehen, was dauerhafte Familienbelastung mit einem macht.
Damit die Wirkung nicht direkt im Alltag verpufft, ist Nachsorge wichtig. Klärt deshalb schon während der Kur, welche Veränderungen zu Hause realistisch sind: weniger Überlastung, mehr Unterstützung, medizinische Weiterbehandlung, Therapie, Familienhilfe, bessere Aufgabenverteilung oder konkrete Entlastung im Alltag.
Nach der Kur: Was muss sich zu Hause ändern?
Eine Kur kann entlasten und neue Kraft geben. Damit diese Wirkung im Alltag nicht sofort wieder verloren geht, hilft ein konkreter Rückkehr-Plan: Was hat euch gutgetan? Was darf zu Hause nicht einfach weiterlaufen wie vorher? Und welche Unterstützung braucht ihr wirklich?
FAQ zur Mutter-Kind-Kur
Fazit: Eine Mutter-Kind-Kur ist kein Luxus
Eine Mutter-Kind-Kur ist keine Belohnung dafür, dass ihr lange genug durchgehalten habt. Sie ist auch kein Zeichen dafür, dass ihr gescheitert seid. Sie kann eine medizinisch sinnvolle Hilfe sein, wenn eure Gesundheit unter dauerhafter Belastung leidet und ambulante Unterstützung nicht ausreicht.
Der wichtigste Schritt ist oft nicht der Antrag selbst. Der wichtigste Schritt ist, ehrlich hinzuschauen: Wie geht es mir wirklich? Was macht dieser Alltag mit mir? Und was brauche ich, damit ich nicht nur weiterfunktioniere, sondern wieder stabiler werde?
Wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr könnt, wartet nicht, bis gar nichts mehr geht. Sprecht mit eurer Ärztin oder eurem Arzt. Holt euch Beratung. Sortiert eure Beschwerden und Belastungen. Und nehmt eure Gesundheit genauso ernst, wie ihr die Gesundheit eurer Kinder ernst nehmen würdet.
Denn Familie braucht nicht nur funktionierende Eltern. Familie braucht Eltern, die selbst nicht dauerhaft untergehen.
Quellen und weiterführende Informationen
Für diesen Beitrag haben wir unter anderem Informationen folgender offizieller und fachnaher Stellen genutzt:
- Familienportal des Bundes: Informationen zu Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kuren
- Kassenärztliche Bundesvereinigung: Informationen zur Verordnung medizinischer Vorsorge für Mütter und Väter sowie zu Formular 64 und Formular 65
- Müttergenesungswerk: Informationen zum Weg zur Kur, zur Kurberatung, zum Wunsch- und Wahlrecht, zur Klinikwahl und zum Widerspruch
- AOK: Informationen zu Leistungen, Kosten und Zuzahlungen bei Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kuren
- KAG Müttergenesung: Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen, Urlaub und Entgeltfortzahlung
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Wichtiger Hinweis zu Gesundheits-Themen:
Wir recherchieren und prüfen unsere Beiträge intensiv und sorgfältig. Dabei nutzen wir ausschließlich vertrauenswürdige Quellen. Trotzdem seid euch bitte bewusst, dass letztlich weder gute Ratschläge oder Informationen, eine Betreuung durch medizinisches Fachpersonal ersetzen können. In akuten medizinischen Situationen, oder bei Verdacht darauf, wendet euch bitte an einen Arzt / eine Ärztin, an eure Hebamme / euren Entbindungspfleger, oder an eure Apothekerin / euren Apotheker des Vertrauens, damit man euch ganz individuell unterstützen kann.