Emotionales Essen oder Stressessen kennen die meisten. Eine Tafel Schokolade nach einem harten Tag, ein Paket Kekse, wenn die Nerven blank liegen – das ist situativ und kommt ab und zu vor. Und doch gibt es einen Punkt, an dem aus diesem Muster etwas anderes werden kann. Etwas, das irgendwann nicht mehr aufhört. Ich kenne diesen Punkt. Fast zwanzig Jahre lang war die Bulimie nach einem schweren Trauma meine einzige Strategie, um zu überleben.
Nach außen funktionierte ich perfekt. Ich war erfolgreich im Job, später engagiert als Mutter, organisiert im Alltag. Über mein Leid habe ich geschwiegen. Mein Körper hat dort angefangen zu sprechen, wo ich es nicht konnte. Niemand hätte meine Erkrankung vermutet. Und genau das ist das Problem vieler Betroffener: Die Bulimie versteckt sich hinter Perfektion und geschlossenen Türen.
Wann hört normaler Stress auf und wo beginnt eine Essstörung?
Wenn die Fragen „Was esse ich? Wann? Wo? Wie viel?” nicht mehr nur bei Hunger oder in Stresssituation auftauchen, sondern morgens beim Aufwachen, beim Kochen für die Familie oder abends vor dem Einschlafen – dann hat das Essen eine Aufgabe übernommen, die eigentlich nicht seine ist. Es reguliert fast 24/7 die Gefühle, betäubt innere Not uvm. Meine ersten Gedanken am Morgen galten der Frage: Wann kann ich heute einen Anfall haben? Wie plane ich es so, dass niemand etwas merkt?
Bulimie ist kein Essproblem, sondern ein System, das entsteht, weil es irgendwann keinen anderen Ausweg zu geben scheint – für Schmerz, Überforderung und all das Zuviel im Inneren. Das Essen gibt kurzfristige Erleichterung, das Erbrechen das Gefühl von Macht. Und dazwischen? Scham, Leere und tiefe Einsamkeit – und kurz darauf der nächste Anfall.
Für mich war dieses – scheinbare – Kontrollgefühl lange das Einzige, das sich sicher anfühlte. Im Außen konnte ich alles verlieren, andere konnten über mich bestimmen – aber das hier war meins. Ich hatte es voll im Griff.
Früh hinschauen, bevor sich der Teufelskreis schließt: Das sind die Warnzeichen
Ich habe Therapeuten Geschichten erzählt, die sie mir abgekauft haben. Und ich habe es so lange geübt, dass ich irgendwann selbst kaum noch wusste, wo die Lüge aufhörte und wo ich als Mensch anfing. Die Bulimie schützt sich selbst, indem sie unsichtbar bleibt. Umso wichtiger, dass das Umfeld die feinen Risse in der Fassade möglichst frühzeitig erkennt:
- Ausreden rund ums Essen: „Ich habe schon gegessen.” „Ich bin nicht hungrig.” Wer sich regelmäßig aus gemeinsamen Mahlzeiten herauswindet, sendet oft ein ernst zu nehmendes Signal.
- Perfektionismus und übertriebene Ansprüche an sich selbst: Frauen mit Bulimie wollen und müssen nach außen hin alles im Griff haben. Die Kinder sollen perfekt sein, der Job muss auf höchstem Level laufen, der Haushalt sauber und aufgeräumt sein. Dieser Druck kommt aus ihrem Inneren, aus dem Drang, perfekt sein zu müssen, um in der Unperfektheit der Sucht ja nicht entdeckt zu werden.
- Rückzug nach Mahlzeiten: Wenn jemand regelmäßig kurz nach dem Essen das Bad aufsucht oder sich zurückzieht, ist das ein Zeichen, das Aufmerksamkeit verdient – ohne sofortige und auf keinen Fall mit einer direkten Konfrontation.
- Körperliche und emotionale Erschöpfung: Schlafmangel, Aggression, Niedergeschlagenheit, Stimmungsschwankungen etc. sind häufig die Folge eines nächtlichen Teufelskreises. Viele Frauen in meiner Begleitung erzählen, dass sie nachts erbrechen, tagsüber funktionieren – und sich dabei fragen, wie lange sie das noch durchhalten oder gar überleben werden.
- Nachlassende Selbstfürsorge: Wenn jemand aufhört, sich zu pflegen, kaum mehr am sozialen Leben teilnimmt oder sich körperlich gehen lässt, kann das ein Hinweis sein, dass innerlich etwas aus dem Ruder läuft. Dies sind jedoch eher Zeichen, die in Richtung einer Depression deuten, die auf jeden Fall vor einer Essstörung oder parallel damit behandelt werden sollte.
Was wirklich hilft – und was mehr Schaden anrichtet
Wer diese Zeichen bei jemandem erkennt, möchte sofort helfen. Doch was gut gemeint ist, kann schnell viel Schaden anrichten: Kontrolle – wie das Wegschließen von Lebensmitteln oder das Überwachen von Einkäufen – erzeugt nur noch mehr Druck. Mehr Druck bedeutet mehr Anfälle und vor allem mehr Rückzug.
Was wirklich hilft, ist echtes Interesse auf der Beziehungsebene. Nicht “Hast du wieder erbrochen?”, sondern “Was brauchst du?” Auch ein ehrliches “Wie geht es dir?” kann eine Frau, die seit Jahren lügt, mehr berühren als jede direkte Konfrontation – nicht weil sie sofort antwortet, sondern weil sie spürt, dass jemand wirklich sehen will, wer sie ist und dass sie jenseits ihrer Leistung wertvoll und gut genug ist.
Manchmal reicht es auch, indirekt einen Gesprächsraum zu öffnen – über einen Artikel, eine Beobachtung im Allgemeinen – ohne direkten Vorwurf, ohne Erwartung. Die Botschaft, die ankommen soll, ist einfach: “Ich sehe dich. Ich bin da. Du darfst sein, wie du bist. Du musst hier nicht funktionieren.”
Die ersten Schritte, wenn ihr selbst betroffen seid
Vielleicht habt ihr diesen Text gelesen und dabei das Gefühl gehabt, dass irgendetwas davon auch auf euch zutrifft. Der allererste Schritt ist dann Ehrlichkeit zu euch selbst. Nicht die Ehrlichkeit, die sich wie Selbstverurteilung anfühlt, sondern die ruhige, klare und echte Wahrnehmung: “Ich stecke in einem System fest, das mich gefangen hält und mir nicht mehr dient”. Das allein ist mutig.
Der zweite Schritt ist, euch einer anderen Person anzuvertrauen. Klingt einfach – und ist doch für viele das Schwerste überhaupt. Ich begleite Frauen, die manchmal 40 oder mehr Jahre in der Bulimie gefangen waren, weil sie unzählige Male allein einen Anlauf zum Ausstieg gemacht haben – und am nächsten Tag weiter gekotzt haben wie zuvor. Oft wissen sogar ihre Partner nichts davon. Heilung braucht kompetente Begleitung. Sie braucht jemanden, der den Weg kennt.
Es ist nie zu spät, um auszusteigen. Unabhängig davon, wie lange ihr schon in der Essstörung steckt, wie alt ihr seid, wie viele Therapien gescheitert sind. Ich habe die Bulimie selbst er- und überlebt.
Das Auflösen der Symptome steht nicht am Anfang. Alles, was darunter steckt, darf zuerst gelöst und verändert werden, danach löst sich die Symptomebene auf. Dahinter wartet ein Leben, das sich wirklich wie eures anfühlt – richtig frei, ehrlich, gesund und authentisch.
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