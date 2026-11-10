ARFID bei Kindern: Wenn Essen Angst macht oder kaum etwas geht

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Euer Kind isst nur wenige vertraute Lebensmittel, bekommt beim Gedanken an bestimmte Speisen Angst oder scheint kaum Hunger zu haben? Dahinter kann ARFID stecken: eine Essstörung, bei der Auswahl oder Menge des Essens stark eingeschränkt sind. Für die Abklärung sind die Folgen für Gesundheit und Alltag entscheidend.

Vielleicht plant ihr Ausflüge inzwischen danach, ob es unterwegs etwas Passendes zu essen gibt. Oder die Auswahl wird kleiner, obwohl ihr schon vieles versucht habt.

Was ist ARFID?

ARFID steht für „Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder“, auf Deutsch etwa vermeidend-restriktive Ernährungsstörung. Betroffene meiden bestimmte Lebensmittel, essen insgesamt zu wenig oder erleben beides zusammen.

Der Wunsch, dünner zu sein, ist bei ARFID nicht der Grund für das eingeschränkte Essen. ARFID beginnt häufig in der Kindheit, kann aber auch später entstehen und Erwachsene betreffen.

Die drei häufigen Hintergründe 01 Geruch, Geschmack oder Konsistenz sind schwer auszuhalten Ein Joghurt mit Stückchen, der Geruch von gekochtem Gemüse oder eine veränderte Verpackung können eine Speise unvorstellbar machen. Mitunter werden nur bestimmte Marken oder Zubereitungen akzeptiert. Für das Kind können diese Unterschiede sehr deutlich sein, auch wenn Erwachsene sie kaum bemerken. 02 Essen ist mit Angst verbunden Manche Kinder fürchten, sich zu verschlucken oder erbrechen zu müssen. Eine belastende Erfahrung kann vorausgegangen sein. Aus Angst wird dann beispielsweise feste Nahrung gemieden. 03 Hunger und Interesse am Essen sind gering Andere Kinder nehmen Hunger wenig wahr, sind schnell satt oder empfinden Essen als mühsame Unterbrechung. Bei ihnen steht eher die geringe Menge im Vordergrund. Mehrere dieser Hintergründe können gleichzeitig auftreten.

Wählerisches Essen oder Essstörung: Wo liegt der Unterschied?

Wenige Lieblingsgerichte allein bedeuten noch keine ARFID. Für die Diagnose müssen die Einschränkungen erhebliche Folgen haben.

Dazu zählen deutlicher Gewichtsverlust, Nährstoffmängel oder die Abhängigkeit von Trinknahrung beziehungsweise einer Ernährungssonde. Bei Kindern kann auch die für ihre Entwicklung nötige Gewichtszunahme ausbleiben. Ebenso kann eine starke Einschränkung des sozialen Lebens ausschlaggebend sein, etwa wenn Essen mit anderen kaum möglich ist.

Eine feste Zahl akzeptierter Lebensmittel entscheidet darüber nicht. Ein Kind kann mit einer kleinen Auswahl ausreichend versorgt sein; bei einem anderen fehlen wichtige Nährstoffe. ARFID kann außerdem bei niedrigem, mittlerem oder hohem Körpergewicht vorkommen.

Wann solltet ihr einen Termin vereinbaren?

Sprecht das Essverhalten in der Kinderarztpraxis an, wenn die Auswahl immer enger wird, euer Kind abnimmt, kaum zunimmt oder Mahlzeiten seinen Alltag stark einschränken.

Auch anhaltende Erschöpfung, wiederkehrende Bauchbeschwerden oder das Meiden von Ausflügen wegen des Essens sind Gründe für ein Gespräch. Beschreibt, seit wann sich etwas verändert hat und was inzwischen schwierig ist. Die Praxis prüft Wachstum, Ernährungszustand und mögliche körperliche Ursachen, zum Beispiel Beschwerden beim Schlucken oder Erkrankungen des Verdauungstrakts.

Wenn euer Kind kaum noch trinkt Trinkt es deutlich weniger und scheidet kaum noch Urin aus, braucht es noch am selben Tag ärztliche Hilfe. Außerhalb der Sprechzeiten erreicht ihr den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117. Ist euer Kind schwer weckbar, bewusstlos oder hat Atemnot, ruft 112.

Wie wird ARFID abgeklärt?

Zur Abklärung gehören die Ernährung, körperliche Beschwerden und die Frage, was das Essen für euer Kind so schwierig macht.

Die Kinderarztpraxis kann euch an eine spezialisierte kinder- und jugendpsychiatrische oder psychotherapeutische Stelle weitervermitteln. Eine Ernährungstherapie ergänzt die Abklärung und Behandlung. Für jüngere Kinder gibt es außerdem Fütterambulanzen, die auf Schwierigkeiten beim Essen und Trinken spezialisiert sind. Fragt bei der Anmeldung nach Erfahrung mit ARFID und dem Alter eures Kindes.

Das könnt ihr zum ersten Gespräch mitbringen Eine kurze Übersicht darüber, was euer Kind an einigen typischen Tagen isst und trinkt.

Beobachtungen zu Schmerzen, Würgen, Ängsten und Situationen, in denen Essen leichter gelingt.

Vorhandene Wachstumsdaten aus dem gelben Untersuchungsheft und frühere Befunde.

Eine Liste eingenommener Medikamente sowie die Fragen eures Kindes. Auch die eigene Beschreibung eures Kindes hilft: Ist es der Geruch, ein Gefühl im Mund, die Angst beim Schlucken oder etwas anderes?

Welche Rolle spielen Autismus und ADHS?

ARFID tritt häufiger zusammen mit Autismus oder ADHS auf. Die Behandlung sollte solche Besonderheiten berücksichtigen.

Eine schwedische Studie aus dem Jahr 2025 fand bei Kindern mit einem ARFID-ähnlichen Störungsbild deutlich häufiger Hinweise auf Autismus und ADHS als bei Kindern ohne dieses Essverhalten. Solche Ergebnisse helfen, bei der Abklärung auch nach weiteren Schwierigkeiten zu fragen, die für die Behandlung wichtig sein können.

Für ein autistisches Kind können starke Sinneseindrücke und Veränderungen am vertrauten Essen besonders belastend sein. Bei ADHS gehört außerdem ein Blick auf die Medikamente dazu: Beispielsweise kann Methylphenidat den Appetit verringern. Erzählt der behandelnden Praxis, wann das Essen schwerfällt und ob sich das seit Beginn oder Änderung der Einnahme verstärkt hat.

Wenig Appetit durch ein Medikament und ARFID sind unterschiedliche mögliche Erklärungen. Die Abklärung muss beide berücksichtigen. Wie Autismus und ADHS zusammenwirken können, erklären wir in unserem AuDHS-Ratgeber.

Wie kann eine Behandlung helfen?

Die Behandlung soll die Versorgung sichern und das Essen schrittweise erleichtern. Medizinische Betreuung, Ernährungstherapie und psychotherapeutische Unterstützung werden dafür aufeinander abgestimmt.

Bei Mängeln oder zu geringer Energieaufnahme wird zuerst geplant, wie euer Kind ausreichend Nahrung bekommt. Dafür können auch angereicherte Speisen oder verordnete Trinknahrung nötig sein. Ist es durch die geringe Nahrungsaufnahme körperlich stark geschwächt, kann eine Behandlung in einer Klinik erforderlich werden.

In der Psychotherapie kann ein Kind lernen, mit der Angst vor dem Essen umzugehen und sich gefürchteten Speisen in vereinbarten Schritten anzunähern. Eltern werden einbezogen. Bei zusätzlichen Schwierigkeiten beim Kauen oder Schlucken kann spezialisierte logopädische Behandlung dazugehören. Ergotherapie kann ergänzen, wenn etwa Sinneseindrücke oder die Handhabung des Bestecks das Essen erschweren.

Wie gut einzelne Verfahren helfen, ist noch nicht ausreichend untersucht. Das IQWiG stufte die Ergebnisse der von ihm ausgewerteten Behandlungsstudien 2026 als sehr unsicher ein. Vereinbart deshalb zu Beginn ein überprüfbares Ziel, etwa ausreichend zu essen oder wieder am Schulessen teilnehmen zu können, und einen Termin, um den Verlauf zu besprechen.

Was kann Mahlzeiten zu Hause erleichtern?

Vertraute Lebensmittel und vorhersehbare Abläufe können helfen, genug zu essen. Neue Speisen lassen sich dann getrennt davon kennenlernen.

Akzeptiertes Essen verfügbar halten: Entzieht vertraute Speisen nicht, um Hunger auf andere Lebensmittel zu erzwingen. Bei ARFID kann dadurch insgesamt noch weniger gegessen werden. Schwierige Sinneseindrücke verringern: Vielleicht helfen getrennte Speisen auf dem Teller, weniger Küchengeruch oder ein ruhigerer Essplatz. Fragt euer Kind, was konkret stört. Veränderungen ankündigen: Besprecht einen Markenwechsel oder eine andere Zubereitung vorher. So kann sich euer Kind darauf einstellen. Neue Lebensmittel in kleinen Schritten erkunden: Im abgestimmten Behandlungsplan kann zuerst Anschauen oder Berühren stehen. Ein Probiermoment muss nicht während der eigentlichen Mahlzeit stattfinden. Druck aus Gesprächen nehmen: Vermeidet Kommentare über jeden Bissen, Vergleiche mit Geschwistern und Drohungen. Sprecht lieber darüber, welche Unterstützung gerade gebraucht wird.

Für neue Speisen kann es hilfreich sein, an etwas Vertrautes anzuknüpfen: etwa eine sehr ähnliche Nudelform oder Zubereitung. Dieses Vorgehen heißt „Food Chaining“. Wählt die Schritte gemeinsam mit eurem Kind und der behandelnden Fachkraft, statt gleich mehrere Eigenschaften einer Mahlzeit zu verändern.

Was brauchen Kita und Schule zu wissen?

Vereinbart mit den Betreuungspersonen, wie euer Kind auch außerhalb von zu Hause ausreichend essen kann.

Klärt möglichst konkret, ob eigenes Essen mitgebracht werden darf, wo ein ruhiger Platz ist und wer bei Schwierigkeiten hilft. Für Klassenfahrten lohnt es sich, die Verpflegung vorher zu besprechen und akzeptierte Lebensmittel einzuplanen. So hängt das Mitfahren nicht davon ab, ob spontan etwas Passendes angeboten wird.

Eine kurze gemeinsame Absprache kann lauten: „Unser Kind braucht vertrautes Essen und Zeit. Bitte fordert es nicht vor der Gruppe zum Probieren auf. Wenn es kaum isst oder trinkt, sagt uns Bescheid.“ Passt die Formulierung an den vereinbarten Behandlungsplan an.

Beratungsstellen und Kliniken findet ihr über die Anlaufstellensuche des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. Erkundigt euch gezielt nach Angeboten für ARFID bei Kindern.

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