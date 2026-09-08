Sandy Meyer-Wölden sagt: „Liebe allein reicht nicht“ – warum so viele Beziehungen genau daran scheitern

Nach der erneuten Trennung von ihrem Partner zieht Sandy Meyer-Wölden ein klares Fazit: Liebe allein reiche nicht aus. Entscheidend seien ebenso emotionale Reife, Kommunikation, Vertrauen, Respekt und die Bereitschaft, Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen.
Damit spricht sie ein Problem an, das viele Paare betrifft. Denn nicht fehlende Gefühle führen häufig zum Beziehungsende, sondern unterschiedliche Erwartungen, ungelöste Konflikte und mangelnde Kommunikationsfähigkeit.
Liebe ist die Grundlage einer Partnerschaft – ob sie langfristig funktioniert, entscheidet sich aber im Miteinander. Dieser Beitrag erklärt, welche Faktoren stabile Partnerschaften wirklich ausmachen und welche Warnsignale Paare ernst nehmen sollten, bevor aus einer Krise eine Trennung wird.
Liebe als Fundament – aber nicht als Tragwerk
Viele Paare in Krisen beschreiben dasselbe Phänomen: Die Zuneigung ist noch da, aber die Verbindung fehlt.
Dieses Erleben verweist auf einen wichtigen Unterschied. Liebe als Gefühl kann bestehen bleiben, während die Beziehung als gelebte Verbindung zunehmend erodiert. Der Grund dafür liegt meist nicht in einem einzelnen Ereignis, sondern in einem schleichenden Prozess: Bedürfnisse werden nicht gehört, Verletzungen nicht angesprochen, Konflikte nicht wirklich gelöst.
Bindung entsteht dabei nicht durch das Gefühl der Verliebtheit allein, sondern durch das wiederholte Erleben, in schwierigen Momenten nicht allein zu sein. Wer sich dauerhaft unverstanden oder nicht gesehen fühlt, reagiert mit Abstand, Kritik oder dem Versuch, Kontrolle zu gewinnen. Diese Reaktionen sind keine Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern Ausdruck eines Bindungssystems, das auf Unsicherheit reagiert.
Muster, die Nähe verhindern
Aus diesen Reaktionen entsteht ein Teufelskreis, der sich ohne bewusste Unterbrechung immer weiter festigt. Kritik erzeugt Rückzug. Rückzug erzeugt mehr Kritik. Beide Seiten wollen Nähe, aber das Verhalten beider führt in die entgegengesetzte Richtung. Was dabei zählt, ist nicht der einzelne Streit, sondern die Regelmäßigkeit, mit der sich diese Dynamik wiederholt.
Wenn sich über Monate oder Jahre nichts an diesem Muster ändert, verlieren Paare nicht zuerst ihre Gefühle füreinander. Sie verlieren das Vertrauen darin, dass Veränderung überhaupt noch möglich ist. Dieser Verlust an Hoffnung ist oft der eigentliche Wendepunkt – nicht das Erlöschen der Liebe.
Fünf Faktoren, die Partnerschaften langfristig tragen
Die Vorstellung, dass die richtige Person automatisch die richtige Beziehung ergibt, ist weit verbreitet – und führt häufig in die Irre. Stabile Partnerschaften sind kein Zufallsprodukt. Sie entstehen dort, wo beide Menschen bereit sind, aktiv an ihrer Verbindung zu arbeiten und Schwierigkeiten als gemeinsame Aufgabe zu verstehen. Fünf Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle.
Erstens emotionale Sicherheit: Bedürfnisse müssen gehört und ernst genommen werden, damit echte Nähe entstehen kann.
Zweitens Verantwortungsübernahme: Wer den eigenen Anteil an Konflikten erkennt, statt ausschließlich auf den anderen zu zeigen, schafft Raum für Veränderung.
Drittens konstruktive Kommunikation: Nicht Vorwürfe, sondern die dahinterliegenden Bedürfnisse sollten im Mittelpunkt stehen.
Viertens gemeinsame Werte und Commitment: Der Wille, auch in schwierigen Phasen füreinander da zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Entscheidung.
Fünftens die Bereitschaft zur Entwicklung: Menschen verändern sich im Laufe des Lebens, und Beziehungen, die Bestand haben, wachsen mit.
Krisen als Möglichkeit, nicht als Endpunkt
Konflikte gehören zu jeder Partnerschaft. Entscheidend ist nicht, ob ein Paar streitet, sondern wie es mit Auseinandersetzungen umgeht.
Wenn Konflikte immer wieder nach demselben Muster verlaufen und keine Entwicklung stattfindet, verfestigt sich Distanz. Die Beziehung verliert an Substanz – nicht weil die Gefühle weg sind, sondern weil die Verbindung nicht mehr gepflegt wird.
Gleichzeitig zeigt die Erfahrung vieler Paare, dass Veränderung möglich ist – auch nach tiefen Krisen. Muster lassen sich durchbrechen, Bindung kann neu entstehen und die emotionale Nähe kann zurückkehren.
Liebe allein reicht dafür nicht. Aber Liebe, verbunden mit Reife, Respekt und dem gemeinsamen Willen zur Veränderung, kann eine Partnerschaft entstehen lassen, die Krisen nicht nur übersteht, sondern an ihnen wächst.
Über Jonathan Makkonen und Janine Förster:
Jonathan Makkonen und Janine Förster sind die Gründer von Das Relationship und Experten für Paar- und Familienberatung. Makkonen ist Sozialpädagoge mit über zwölf Jahren Erfahrung in Jugendhilfe und Familienarbeit. Förster verfügt über mehr als 24 Jahre Berufspraxis als Sozialpädagogin sowie als systemische und Kinder- und Jugendtherapeutin. Gemeinsam verfolgen sie einen bindungsorientierten Ansatz zur nachhaltigen Stärkung von Beziehungen. Mehr Informationen unter: https://dasrelationship.com/
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