Ich sehe was, was du nicht siehst – Regeln und Ideen für Kinder

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Der rote Gummistiefel im Flur, die gelbe Tasse auf dem Tisch oder der blaue Rucksack am Haken: Aus Dingen, die sowieso um euch herum sind, wird im Handumdrehen ein Ratespiel. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ klappt schon zu zweit und passt in jede Wartezeit.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 3 Jahren, sobald das Kind einfache Farben unterscheiden kann

Mitspielende: ab 2 Personen

Material: keins

Ort: überall, wo ihr dieselben Dinge sehen könnt

Die Spielregeln in vier Schritten

Ein Kind sucht sich heimlich etwas aus und verrät zuerst nur die Farbe. Alle anderen versuchen, den Gegenstand zu erraten.

Schaut euch um und wählt etwas, das alle sehen können. Der Gegenstand sollte für die Dauer der Runde sichtbar bleiben. Beginnt mit „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist …“ und ergänzt die Farbe. Die anderen raten reihum. Wenn mehrere Dinge infrage kommen, könnt ihr mit einem kleinen Hinweis helfen, zum Beispiel „Es steht auf dem Boden.“ Wer richtig rät, sucht den nächsten Gegenstand aus. Zu zweit könnt ihr euch auch nach jeder Runde abwechseln.

Eine Beispielrunde für den Anfang

„Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist gelb.“ Im Zimmer sind ein gelbes Sofakissen und eine gelbe Tasse zu sehen.

„Ist es das Kissen?“ „Nein, man kann daraus trinken.“ Jetzt ist die Tasse schnell geraten. Wenn euer Kind zum ersten Mal selbst etwas aussucht, grenzt die Auswahl gemeinsam ein. Mit wenigen Dingen auf dem Tisch gelingt der Wechsel vom Raten zum Hinweisegeben leichter.

Ideen fürs Wartezimmer, für die Autofahrt und für ältere Kinder

Sind Farben gerade zu leicht oder zu knifflig, ändert einfach, wonach ihr sucht.

Für kleine Kinder Fangt mit zwei gut sichtbaren Farben an oder ratet nach der Form: „Das ist rund.“ Bei Bedarf dürfen die Kinder auf ihre Lösung zeigen.

Fangt mit zwei gut sichtbaren Farben an oder ratet nach der Form: „Das ist rund.“ Bei Bedarf dürfen die Kinder auf ihre Lösung zeigen. Für unterwegs Im Auto eignen sich Dinge, die bleiben, etwa die Kopfstütze oder die Brotdose. Am Bahnsteig könnt ihr ein Schild, eine Uhr oder einen Mülleimer aussuchen.

Im Auto eignen sich Dinge, die bleiben, etwa die Kopfstütze oder die Brotdose. Am Bahnsteig könnt ihr ein Schild, eine Uhr oder einen Mülleimer aussuchen. Für ältere Kinder Probiert eine Runde mit Ja-Nein-Fragen. „Ist es aus Holz?“ oder „Kann man es öffnen?“ bringt euch der Lösung näher.

Wenn ihr unterwegs lieber mit Wörtern spielt, probiert danach „Ich packe meinen Koffer“. Mit Papier und Stift könnt ihr danach Käsekästchen spielen. Und falls ihr noch nach einer Idee für den restlichen Nachmittag sucht, findet ihr bei uns Freizeitideen für Familien und weitere Kinderspiele für drinnen und draußen.

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