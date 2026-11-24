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Das Heft liegt aufgeschlagen auf dem Tisch, der Stift ruht in der Hand, doch der Blick eures Kindes wandert längst aus dem Fenster. Erst wenn ihr es zum zweiten oder dritten Mal ansprecht, schaut es auf, als müsste es sich kurz wieder zurechtfinden.

Vielleicht hat auch die Lehrerin beim Elterngespräch erwähnt, dass euer Kind im Unterricht oft mit den Gedanken woanders ist. Viele Eltern fragen sich dann, ob das eine verträumte Phase ist oder ob mehr dahintersteckt. In vielen Fällen gehört Tagträumen einfach zur Entwicklung und kann sogar seinen Wert haben. Trotzdem lohnt es sich, darauf zu achten, wann und wie oft euer Kind abschweift.

Was beim Tagträumen im Kopf eures Kindes vorgehen kann

Auch wenn euer Kind still vor sich hin träumt, bleibt sein Gehirn aktiv. Vermutlich nutzen Kinder solche Momente, um Erlebtes zu verarbeiten, Eindrücke zu ordnen und Situationen in Gedanken durchzuspielen.

Tagträume lassen Raum für Fantasie und eigene Ideen. Manche Kinder erfinden dabei ganze Geschichten, führen stille Gespräche mit sich selbst oder stellen sich vor, was sie später einmal werden möchten. Kinder mit einer lebhaften Vorstellungskraft ziehen sich oft gern in ihre Gedankenwelt zurück. Das ist Teil ihrer Persönlichkeit und für sich genommen kein Grund zur Sorge. Anders sieht es aus, wenn das Tagträumen eurem Kind den Alltag erschwert, etwa in der Schule oder beim Spielen mit anderen.

Wie viel Tagträumen ist normal?

Eine feste Grenze gibt es nicht, denn die Fähigkeit, sich über längere Zeit zu konzentrieren, entwickelt sich erst nach und nach.

Kindergartenkinder bleiben oft nur kurze Zeit bei einer Aufgabe, die sie wenig interessiert. Auch im Grundschulalter schweifen viele Kinder bei eintönigen Tätigkeiten noch häufiger ab als Erwachsene. Wichtiger als die Frage, ob euer Kind träumt, ist daher, wann es das tut. Geschieht es vor allem bei langweiligen Aufgaben, am späten Nachmittag oder nach einem anstrengenden Tag, ist das in diesem Alter üblich. Kann es sich dagegen beim Bauen, beim Malen oder über einem spannenden Buch gut vertiefen, ist das ein beruhigendes Zeichen. Jedes Kind entwickelt sich dabei in seinem eigenen Tempo, sodass Vergleiche mit Geschwistern oder Klassenkameraden nur begrenzt weiterhelfen.

Häufige Gründe für verträumtes Verhalten

Das Tagträumen kann alltägliche Gründe haben.

Wer abends spät einschläft oder unruhig schläft, hat es am nächsten Tag möglicherweise schwerer, aufmerksam zu bleiben. Auch der Schulstoff kann eine Rolle spielen. Ist er zu einfach, kann schnell Langeweile aufkommen; ist er zu schwer, schalten manche Kinder gedanklich ab. Ereignisse wie ein Umzug, Streit mit Freunden oder ein neues Geschwisterchen beschäftigen Kinder oft mehr, als sie zeigen. Und manche Kinder ziehen sich nach einem trubeligen Tag mit viel Lärm und Bildschirmzeit innerlich zurück.

Im Alltag kann es sinnvoll sein, auf regelmäßige Schlafenszeiten zu achten, die Bildschirmzeit am Nachmittag zu begrenzen und bei Unsicherheiten das Gespräch mit der Lehrkraft zu suchen. In Phasen, in denen das Kind oft in Gedanken versunken wirkt, greifen manche Eltern zusätzlich zu Mischungen wie Bachblüten Tagträumer. Bachblüten werden traditionell als Form der emotionalen Begleitung genutzt. Eine kinderärztliche Abklärung ersetzen sie nicht. Die Grundlage bleiben ausreichend Schlaf, ein verlässlicher Tagesablauf und euer offenes Ohr für das, was euer Kind beschäftigt.

Wann Eltern genauer hinschauen sollten

Manchmal kann ausgeprägtes Tagträumen ein Hinweis auf etwas sein, das ärztlich abgeklärt werden sollte.

Achtet auf diese Signale:

Euer Kind träumt in fast allen Situationen, in der Schule ebenso wie zu Hause und beim Spielen.

Die schulischen Leistungen lassen nach, obwohl euer Kind sich bemüht.

Es vergisst viele Absprachen und verlegt oft Dinge.

Es hat kurze Aussetzer von wenigen Sekunden, starrt ins Leere, reagiert nicht auf Ansprache und erinnert sich danach nicht daran.

Euer Kind wirkt neben dem Träumen auch traurig, zurückgezogen oder ängstlich.

Hinter anhaltenden Auffälligkeiten können verschiedene Ursachen stecken, zum Beispiel eine ADHS, die ohne auffällige Unruhe verläuft. Kurze, plötzliche Aussetzer können auf sogenannte Absencen hindeuten, eine Form der Epilepsie im Kindesalter. Ob etwas davon zutrifft, lässt sich nur ärztlich klären. Wenn euch solche Anzeichen auffallen, sprecht deshalb mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt.

So unterstützt ihr euer Kind im Alltag

Mit ein paar einfachen Gewohnheiten könnt ihr eurem Kind den Alltag erleichtern.

Sucht Blickkontakt, bevor ihr etwas erklärt, und gebt lieber eine Aufgabe nach der anderen als drei auf einmal. Teilt die Hausaufgaben in kurze Abschnitte mit kleinen Bewegungspausen auf. Ein aufgeräumter Schreibtisch ohne Spielzeug oder Bildschirm in Sichtweite kann es leichter machen, bei der Sache zu bleiben. Probiert außerdem verschiedene Lernwege aus, denn manche Kinder merken sich Inhalte besser mit Bildern, andere durch Bewegung oder lautes Wiederholen.

Plant zugleich bewusst Zeiten ohne Programm ein, in denen euer Kind seinen Gedanken nachhängen darf, zum Beispiel auf dem Heimweg oder in der halben Stunde vor dem Abendessen. Hat das Tagträumen so einen festen Platz im Tag, kann es manchen Kindern leichter fallen, sich danach wieder ihren Aufgaben zuzuwenden.

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