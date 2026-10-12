Uriela: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Uriela wird als weibliche Form des hebräischen Namens Uriel beschrieben. Über diesen Ausgangsnamen lässt sich die Bedeutung „Gott ist mein Licht“ erklären. Die seltene weibliche Form ist allerdings deutlich schwächer dokumentiert als Uriel.
Der Lichtgedanke macht Uriela für manche Eltern besonders interessant. Zugleich ist es wichtig, den gut belegten Ursprung von Uriel von den wenigen Angaben zur weiblichen Form zu unterscheiden. Weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Uriela auf einen Blick
Die Bedeutungsangabe wird von Uriel übernommen. Zu Uriela selbst gibt es weniger verlässliche Angaben über Geschichte und Verbreitung.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herleitung
|Weibliche Form von Uriel
|Sprachwurzel
|Hebräisch
|Bedeutung über Uriel
|Gott ist mein Licht
|Weitere Schreibweise
|Uriella wird ebenfalls genannt
|Quellenlage
|Seltene Form; begrenzte Dokumentation
Woher kommt die Licht-Bedeutung?
Der hebräische Ausgangsname enthält einen Bezug zu Gott.
Behind the Name erklärt Uriel über Bestandteile für „Licht“ beziehungsweise „Flamme“ und „Gott“. Daraus ergibt sich die Namensbedeutung „Gott ist mein Licht“. Uriela wird in einem nutzergenerierten Eintrag derselben Plattform als weibliche Form von Uriel genannt.
Der Bestandteil el begegnet Euch auch bei Daniel: Dort gehört er zur Bedeutung „Gott ist mein Richter“. Das gemeinsame Element erklärt eine sprachliche Nähe, macht die beiden Namen aber nicht zu Varianten voneinander. Bei Uriela ist die Verbindung zum Licht über Uriel der entscheidende Herkunftsweg.
Was lässt sich über Uriela sicher sagen?
Die weibliche Form sollte mit einer vorsichtigen Quellenangabe vorgestellt werden.
Die Angaben zu Uriel stammen aus dem regulären Namenslexikon. Uriela erscheint dagegen im Bereich der von Nutzern eingereichten Namen; auch die Form Uriella wird dort genannt. Das ist ein Hinweis auf den Gebrauch und die vorgeschlagene Herleitung, aber kein Nachweis für eine große oder lange belegte Namenstradition.
Deshalb stehen hier weder eine erfundene Beliebtheitszahl noch eine genaue Rangliste. Ebenso lässt sich aus der seltenen Form keine feste deutsche Standardaussprache ableiten. Wenn Eure Familie einen konkreten sprachlichen Bezug hat, ist die dort verwendete Form die bessere Orientierung als eine pauschale Aussage aus einer Namensliste.
Uriela im Vergleich mit Uriel und Uriella
Die Endung verändert das Schriftbild und den Rhythmus.
U-ri-e-la hilft zunächst, die Buchstabenfolge übersichtlich zu lesen. Uriel endet früher; Uriela fügt ein a hinzu. Bei Uriella kommt ein zweites l dazu. Wenn Ihr den Namen auswählt, lohnt sich eine bewusste Entscheidung zwischen diesen Schreibweisen, statt sie im Alltag abwechselnd zu benutzen.
Als persönliche kurze Anrede könnt Ihr beispielsweise Uri ausprobieren. Eine solche Familienabkürzung braucht keine historische Erklärung. Sprecht den vollständigen Namen auch zusammen mit dem Nachnamen und schreibt ihn einmal von Hand auf. Gerade bei einer seltenen Form hilft dieser kleine Test, den eigenen Favoriten besser kennenzulernen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Uriel und die hebräischen Bestandteile
- Behind the Name: Uriela, nutzergenerierter Eintrag
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Unterschiedliche Herleitungen werden im Text getrennt eingeordnet.
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