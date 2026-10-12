Ugur: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Ugur ist eine Schreibweise des türkischen Namens Uğur ohne das besondere Zeichen über dem g. Der Name bedeutet „Glück“ oder „günstiges Geschick“. Häufig begegnet er Euch als Jungenname; einige Namensquellen führen ihn für beide Geschlechter.
An Ugur ist vor allem die türkische Originalschreibweise interessant. Das kleine Zeichen in Uğur beeinflusst den Klang des Namens und ist mehr als eine Verzierung. Weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Ugur auf einen Blick
Ugur und Uğur werden meist auf denselben türkischen Namen bezogen. Die Schreibweise ohne Zeichen bildet seine Aussprache aber nicht exakt ab.
|Herkunft
|Türkisch; auch im Aserbaidschanischen
|Bedeutung
|Glück, günstiges Geschick
|Originalschreibweise
|Uğur
|Schreibweise ohne Sonderzeichen
|Ugur
|Verwendung
|Häufig männlich; auch als Unisex geführt
|Türkischer Klang
|Ungefähr u-UHR oder langes u mit r
Glück als Namensbedeutung
Die Erklärung führt zu einem verständlichen türkischen Wort.
Behind the Name übersetzt Uğur mit Glück und günstiger Fügung. Die Bedeutung ist keine nachträgliche Deutung aus einer Geschichte, sondern gehört zum Wort, das als Name verwendet wird. Wer den Namen auswählt, kann damit einen persönlichen Wunsch verbinden, ohne daraus Eigenschaften eines Kindes abzuleiten.
Bei der Geschlechtszuordnung unterscheiden sich die Angaben: Behind the Name führt Uğur männlich, Baby-Vornamen führt Ugur für Jungen und Mädchen. Für einen allgemeinen Steckbrief ist deshalb die Formulierung „häufig als Jungenname verwendet, auch als Unisex-Name verzeichnet“ genauer als eine ausschließliche Zuordnung.
Was das ğ in Uğur verändert
Das türkische Zeichen steht nicht für ein gewöhnliches deutsches g.
In der türkischen Aussprache von Uğur hört Ihr normalerweise kein hartes g wie in „Garten“. Die im Namenslexikon angegebenen Lautformen zeigen entweder zwei aufeinanderfolgende u-Laute oder einen verlängerten u-Laut vor dem r. Eine deutsche Annäherung ist u-UHR; sie ersetzt keine genaue Lautaufnahme.
Die Form Ugur macht die Eingabe auf Tastaturen ohne türkische Zeichen leichter. Beim Lesen kann sie aber dazu verleiten, das g hart auszusprechen. Wenn Euch die türkische Aussprache wichtig ist, hilft eine kurze Erklärung im Umfeld des Kindes. Die gewünschte Schreibweise und der gewünschte Klang sollten dabei zusammen gedacht werden.
Ugur auf Eurer Namensliste
Bedeutung und Schreibweise sind zwei eigene Entscheidungen.
Vielleicht spricht Euch die Glück-Bedeutung an, vielleicht der sehr kurze Name. Prüft neben dem Nachnamen auch die Originalform Uğur auf Eurer Liste. Bei Familien mit türkischen und deutschen Sprachbezügen lohnt es sich, beide Leseweisen einmal von anderen Menschen aussprechen zu lassen.
Ugur ist bereits kompakt und braucht keine feste Kurzform. Ein selbst gewählter Kosename darf natürlich trotzdem entstehen. Für Briefe, Namensschilder und spätere Unterlagen ist vor allem wichtig, die einmal gewählte Form konsequent zu verwenden. So bleibt klar, welcher Name gemeint ist.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Unterschiedliche Herleitungen werden im Text getrennt eingeordnet.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗