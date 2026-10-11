Sina: Bedeutung, verschiedene Wurzeln und Mädchen- oder Jungenname

Sina hat mehr als eine Herkunft. Im Deutschen ist der Name vor allem als Mädchenname bekannt, etwa als Kurzform von Gesina oder Rosina. Im Persischen wird Sina dagegen als Jungenname verwendet und mit dem Namen des Sinai verbunden.
Die vier Buchstaben sind in verschiedenen Sprachräumen entstanden. Deshalb gibt es für Sina keine einzelne Bedeutung, die alle Verwendungen erklärt. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Sina auf einen Blick
In Deutschland überwiegt die weibliche Verwendung. Der persische Jungenname besitzt eine eigene Geschichte und gehört nicht zur deutschen Kurzformen-Linie.
|Herkunft
|Unter anderem deutsche Kurzform und persischer Name
|Bedeutung
|Je nach Ausgangsname; persisch mit Bezug zum Sinai
|Verwendung
|Mädchen- und Jungenname, abhängig vom Sprachraum
|Ausgangsnamen im Deutschen
|Zum Beispiel Gesina und Rosina
|Weitere Schreibweise
|Sinah
|Deutschland
|Etwa 8.200 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025
Was bedeutet Sina als Mädchenname?
Bei einer Kurzform kommt die Bedeutung aus dem längeren Namen.
Knud Bielefeld erklärt Sina vor allem über Namen mit der Endung sina, etwa Gesina und Rosina. Diese Langformen haben unterschiedliche Wurzeln. Aus den vier Buchstaben Sina allein lässt sich deshalb nicht erkennen, welcher Name ursprünglich gemeint war.
Bielefeld beschreibt außerdem einen englischen Namensweg über die gälische Form Sine aus der Namensfamilie von Johanna. Im russischen Sprachraum nennt er Sina als Koseform von Sinaida. Diese Erklärungen zeigen, wie ein gleich geschriebener kurzer Name verschiedene Familiengeschichten haben kann.
Sina als persischer Jungenname
Die persische Verwendung ist eine eigenständige Namenslinie.
Behind the Name führt den persischen Sina als männlichen Vornamen. Das Lexikon verbindet ihn mit der persischen Bezeichnung des Berges Sinai oder der Sinai-Halbinsel. Bei diesem Namen steht also ein geografischer Bezug im Mittelpunkt.
Die persische Aussprache betont die letzte Silbe. In der üblichen deutschen Aussprache des Mädchennamens hört man dagegen meist „Sii-na“ mit Betonung am Anfang. Herkunft und Aussprache können hier gemeinsam helfen, die gemeinte Form einzuordnen.
Wie wurde Sina in Deutschland bekannt?
Sina kam hierzulande gegen Ende der 1970er-Jahre in Mode.
Eine mögliche kulturelle Verbindung ist der „Tatort: Reifezeugnis“, der im März 1977 erstmals ausgestrahlt wurde. Nastassja Kinski spielte darin eine Figur namens Sina. Bielefeld nennt den Film als möglichen Beitrag zur Bekanntheit; ein eindeutiger Auslöser der Namensmode ist damit nicht bewiesen.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt seine Auswertung ungefähr 8.200 Vergaben als ersten Vornamen. Die seltenere Schreibweise Sinah wird getrennt erfasst. Die Zahl ist eine gerundete Erhebung, keine vollständige amtliche Statistik.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld: Sina als Mädchenname und kulturelle Verbindung
- Behind the Name: persischer Jungenname Sina
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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