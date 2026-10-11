Selina: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Selina wird häufig mit dem Mond verbunden. Tatsächlich hat der Mädchenname mehrere mögliche Wurzeln: Neben der griechischen Mondgöttin gehören auch Celina und Céline zu seiner Geschichte.
Wer bei Selina an „Mond“ denkt, folgt der Herleitung über Selena und Selene. Andere Verbindungen führen zu Namen lateinischen Ursprungs. Welche Bedeutung Ihr mit Selina verbindet, hängt deshalb von der gewählten Namenslinie ab. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Selina auf einen Blick
Selina ist ein dreisilbiger Mädchenname mit verwandten Formen im Englischen und mehreren europäischen Sprachen.
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Unter anderem griechische und lateinische Namenslinien
|Bedeutung
|Über Selene: Mond; weitere Deutungen über Celina/Céline
|Aussprache
|Häufig se-LI-na
|Verwandte Namen
|Selena, Selene, Celina, Céline
|Verbreitung
|In Deutschland besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren beliebt
Selina und die griechische Mondgöttin
Die Mond-Bedeutung führt von Selina über Selena zur griechischen Selene.
Selene bezeichnet im Griechischen den Mond und ist zugleich der Name der Mondgöttin aus der griechischen Mythologie. Selena ist eine daraus entstandene Namensform; Selina wird wiederum als Variante von Selena verwendet.
Wer den Bezug zum Mond besonders schön findet, hat damit eine belegte Verbindung. Sie erklärt allerdings nicht sämtliche Herkunftsmöglichkeiten des Namens.
Die Verbindung zu Celina und Céline
Auch Celina ist eine mögliche Ausgangsform von Selina.
Celina ist in mehreren Sprachen eine Form des französischen Céline. Céline wird seinerseits auf Caelinus zurückgeführt. Zugleich können Celina und Céline Kurzformen von Marcelina beziehungsweise Marceline sein.
Beliebte Vornamen nennt für Selina über die verwandte Form Celin die Deutung „dem Mars geweiht“. Diese Angabe gehört zu einer anderen Namenslinie als „Mond“. Die verschiedenen Erklärungen lassen sich deshalb nicht zu einer einzigen wörtlichen Übersetzung zusammenziehen.
Wie häufig ist Selina in Deutschland?
Selina gehörte über viele Jahre zu den bekannteren Mädchennamen in Deutschland.
Nach den Auswertungen von Beliebte Vornamen lag Selina von etwa Mitte der 1990er- bis Mitte der 2010er-Jahre unter den 100 häufigsten Mädchennamen. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 zählt die aktuelle Statistik ungefähr 9.900 Vergaben als erster Vorname.
Die Zahl bezieht sich auf die Schreibweise Selina. Celina und Selena werden in dieser Auswertung nicht automatisch mitgezählt.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Selina
- Behind the Name: Celina
- Behind the Name: Céline
- Behind the Name: Selene
- Beliebte Vornamen: Herkunft von Selina
- Beliebte Vornamen: Selina in den Jahrgängen 2010 bis 2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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