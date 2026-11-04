Sola: Bedeutung, Herkunft und der Bezug zur Sonne

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Sola ist ein kurzer Mädchenname mit mehreren möglichen Hintergründen. Im nordischen Raum wird er mit Sol und damit mit der Sonne verbunden. Eine spanische Erklärung führt dagegen zum Wort für „allein“. Welche Geschichte euch anspricht, lässt sich deshalb nicht allein an der Schreibweise ablesen.

Sola auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft unter anderem schwedisch und spanisch erklärt Bedeutung je nach Herkunft: Sonne oder die Alleinige Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Zwei verschiedene Wege zu Sola

Im nordischen Raum wird Sola mit dem Namen Sol verbunden.

Die nordische Namenssammlung Nordic Names führt Sola als schwedische Variante von Sol. Sol ist das nordische Wort für die Sonne und auch aus der nordischen Mythologie bekannt. Wer Sola über diesen Weg betrachtet, kann den Namen mit „Sonne“ erklären.

Das Vornamenlexikon von wissen.de nennt dagegen einen spanischen Hintergrund und die Bedeutung „die allein ist“. Im Spanischen bedeutet sola tatsächlich „allein“ in der weiblichen Form.

Aussprache und Schreibweise von Sola

Im Deutschen lässt sich Sola SOH-la sprechen, mit zwei Silben und Betonung auf dem O.

Das S kann dabei stimmhaft klingen wie am Anfang von „Sonne“. Wer sich an einer anderen Sprache orientiert, kann auch eine andere S-Aussprache wählen. Hört euch eure gewünschte Form gemeinsam mit dem Nachnamen an.

Kosenamen und verwandte Formen Sol ist die nordische verwandte Form. Solana und Solea klingen ähnlich, werden aber jeweils auch eigenständig erklärt. Soli wäre ein persönlicher Kosename, den ihr aus Sola bilden könnt.

Welche Namen passen zu Sola?

Wenn euch Sola gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Sofia beginnt ebenfalls mit S und klingt durch die Vokale weich. Selma ist ebenfalls zweisilbig und beginnt mit S.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Sola Mathilde: Der längere zweite Name ergänzt den knappen Anfang.

Der längere zweite Name ergänzt den knappen Anfang. Sola Marlene: Das M schafft einen weichen, gut hörbaren Übergang.

Das M schafft einen weichen, gut hörbaren Übergang. Sola Elisabeth: Die längere Form lässt dem kurzen Sola viel Eigenständigkeit. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Sola Namenstag?

Für Sola lässt sich kein eigener verlässlich zugeordneter kirchlicher Namenstag angeben.

Bekannte Personen mit dem Namen Sola

Sola Sobowale ist eine nigerianische Schauspielerin. Sie gehört unter anderem zur Besetzung des Films „Soólè“. Ihr Name zeigt eine Verwendung außerhalb der nordischen und spanischen Erklärungswege.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann