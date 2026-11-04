Sola: Bedeutung, Herkunft und der Bezug zur Sonne

Sola ist ein kurzer Mädchenname mit mehreren möglichen Hintergründen. Im nordischen Raum wird er mit Sol und damit mit der Sonne verbunden. Eine spanische Erklärung führt dagegen zum Wort für „allein“. Welche Geschichte euch anspricht, lässt sich deshalb nicht allein an der Schreibweise ablesen.
Sola auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|unter anderem schwedisch und spanisch erklärt
|Bedeutung
|je nach Herkunft: Sonne oder die Alleinige
|Namenstag
|Kein eigener Termin verlässlich belegt
Zwei verschiedene Wege zu Sola
Im nordischen Raum wird Sola mit dem Namen Sol verbunden.
Die nordische Namenssammlung Nordic Names führt Sola als schwedische Variante von Sol. Sol ist das nordische Wort für die Sonne und auch aus der nordischen Mythologie bekannt. Wer Sola über diesen Weg betrachtet, kann den Namen mit „Sonne“ erklären.
Das Vornamenlexikon von wissen.de nennt dagegen einen spanischen Hintergrund und die Bedeutung „die allein ist“. Im Spanischen bedeutet sola tatsächlich „allein“ in der weiblichen Form.
Aussprache und Schreibweise von Sola
Im Deutschen lässt sich Sola SOH-la sprechen, mit zwei Silben und Betonung auf dem O.
Das S kann dabei stimmhaft klingen wie am Anfang von „Sonne“. Wer sich an einer anderen Sprache orientiert, kann auch eine andere S-Aussprache wählen. Hört euch eure gewünschte Form gemeinsam mit dem Nachnamen an.
Kosenamen und verwandte Formen
Sol ist die nordische verwandte Form. Solana und Solea klingen ähnlich, werden aber jeweils auch eigenständig erklärt. Soli wäre ein persönlicher Kosename, den ihr aus Sola bilden könnt.
Welche Namen passen zu Sola?
Wenn euch Sola gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.
Sofia beginnt ebenfalls mit S und klingt durch die Vokale weich. Selma ist ebenfalls zweisilbig und beginnt mit S.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Sola Mathilde: Der längere zweite Name ergänzt den knappen Anfang.
- Sola Marlene: Das M schafft einen weichen, gut hörbaren Übergang.
- Sola Elisabeth: Die längere Form lässt dem kurzen Sola viel Eigenständigkeit.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Sola Namenstag?
Für Sola lässt sich kein eigener verlässlich zugeordneter kirchlicher Namenstag angeben.
Bekannte Personen mit dem Namen Sola
Sola Sobowale ist eine nigerianische Schauspielerin. Sie gehört unter anderem zur Besetzung des Films „Soólè“. Ihr Name zeigt eine Verwendung außerhalb der nordischen und spanischen Erklärungswege.
Quellen und Datenstand
- Nordic Names: Sola als Variante von Sol
- Nordic Names: Sol
- wissen.de: spanische Erklärung von Sola
- Sola Sobowale
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
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