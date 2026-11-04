Thore: Bedeutung, nordische Herkunft und Aussprache

Thore trägt ein Stück nordischer Mythologie im Namen. Die alte Form hinter ihm hängt mit Thor zusammen, dem Donnergott. Heute begegnet euch Thore als zweisilbiger Jungenname, bei dem vor allem das H in der Schreibweise auffällt.
Thore auf einen Blick
|Verwendung
|Jungenname
|Herkunft
|skandinavisch; altnordisch
|Bedeutung
|mit Bezug zum Donnergott Thor; möglicherweise Thors Kämpfer
|Namenstag
|19. Oktober im norwegischen Kalender
Die Verbindung zu Thor
Thore geht auf den altnordischen Namen Þórir zurück.
Die norwegische Enzyklopädie Store norske leksikon beschreibt zwei mögliche Erklärungen: Þórir kann direkt aus dem Götternamen Thor gebildet worden sein. Möglich ist auch eine ältere zusammengesetzte Form, deren zweiter Bestandteil etwa „Kämpfer“ bedeutet. Daher findet ihr Übersetzungen wie „Thors Kämpfer“.
Der gemeinsame Kern ist der Bezug zu Thor. Tore und Thore sind eng verwandte Schreibweisen. Gerade die Form mit H macht den mythologischen Bezug im Schriftbild sichtbar, auch wenn dieser Buchstabe in der deutschen Aussprache nicht einzeln zu hören ist.
Aussprache und Schreibweise von Thore
Im Deutschen wird Thore meist TOH-re gesprochen, wobei TH wie ein einfaches T klingt.
Die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Das H erzeugt hier also keinen englischen TH-Laut wie in „think“. Das E am Ende wird mitgesprochen.
Kosenamen und verwandte Formen
Tore ist die naheliegende Schreibweise ohne H. Thor ist der Göttername und zugleich selbst als Vorname in Gebrauch. Thori oder Toto könnt ihr als persönliche Kosenamen ausprobieren; sie sind Anregungen für den Familienalltag.
Welche Namen passen zu Thore?
Wenn euch Thore gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.
Thorin beginnt ebenfalls mit Thor- und ist auch als Figurenname aus „Der Hobbit“ bekannt. Titus ist ähnlich kurz und zweisilbig, hat aber lateinische Wurzeln.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Thore Alexander: Der lange zweite Name ergänzt die zwei kurzen Silben.
- Thore Emil: Die Vokale am Übergang bleiben getrennt hörbar.
- Thore Valentin: Das V gibt dem zweiten Namen einen eigenen Anfang.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Thore Namenstag?
Im norwegischen Namenkalender gehört Thore zur Form Tore mit Namenstag am 19. Oktober.
Bekannte Personen mit dem Namen Thore
Thore Schölermann ist ein deutscher Moderator und Schauspieler. Bekannt wurde er unter anderem durch „Verbotene Liebe“ und die Moderation von „The Voice of Germany“, von der er sich 2026 verabschiedete.
Quellen und Datenstand
- Store norske leksikon: Tore, Thore und Herkunftsmöglichkeiten
- Nordic Names: Thore
- Joyn: Thore Schölermann im Porträt
- Thore Schölermann
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
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