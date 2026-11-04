Thore: Bedeutung, nordische Herkunft und Aussprache

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Thore trägt ein Stück nordischer Mythologie im Namen. Die alte Form hinter ihm hängt mit Thor zusammen, dem Donnergott. Heute begegnet euch Thore als zweisilbiger Jungenname, bei dem vor allem das H in der Schreibweise auffällt.

Thore auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft skandinavisch; altnordisch Bedeutung mit Bezug zum Donnergott Thor; möglicherweise Thors Kämpfer Namenstag 19. Oktober im norwegischen Kalender

Die Verbindung zu Thor

Thore geht auf den altnordischen Namen Þórir zurück.

Die norwegische Enzyklopädie Store norske leksikon beschreibt zwei mögliche Erklärungen: Þórir kann direkt aus dem Götternamen Thor gebildet worden sein. Möglich ist auch eine ältere zusammengesetzte Form, deren zweiter Bestandteil etwa „Kämpfer“ bedeutet. Daher findet ihr Übersetzungen wie „Thors Kämpfer“.

Der gemeinsame Kern ist der Bezug zu Thor. Tore und Thore sind eng verwandte Schreibweisen. Gerade die Form mit H macht den mythologischen Bezug im Schriftbild sichtbar, auch wenn dieser Buchstabe in der deutschen Aussprache nicht einzeln zu hören ist.

Aussprache und Schreibweise von Thore

Im Deutschen wird Thore meist TOH-re gesprochen, wobei TH wie ein einfaches T klingt.

Die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Das H erzeugt hier also keinen englischen TH-Laut wie in „think“. Das E am Ende wird mitgesprochen.

Kosenamen und verwandte Formen Tore ist die naheliegende Schreibweise ohne H. Thor ist der Göttername und zugleich selbst als Vorname in Gebrauch. Thori oder Toto könnt ihr als persönliche Kosenamen ausprobieren; sie sind Anregungen für den Familienalltag.

Welche Namen passen zu Thore?

Wenn euch Thore gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Thorin beginnt ebenfalls mit Thor- und ist auch als Figurenname aus „Der Hobbit“ bekannt. Titus ist ähnlich kurz und zweisilbig, hat aber lateinische Wurzeln.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Thore Alexander: Der lange zweite Name ergänzt die zwei kurzen Silben.

Der lange zweite Name ergänzt die zwei kurzen Silben. Thore Emil: Die Vokale am Übergang bleiben getrennt hörbar.

Die Vokale am Übergang bleiben getrennt hörbar. Thore Valentin: Das V gibt dem zweiten Namen einen eigenen Anfang. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Thore Namenstag?

Im norwegischen Namenkalender gehört Thore zur Form Tore mit Namenstag am 19. Oktober.

Bekannte Personen mit dem Namen Thore

Thore Schölermann ist ein deutscher Moderator und Schauspieler. Bekannt wurde er unter anderem durch „Verbotene Liebe“ und die Moderation von „The Voice of Germany“, von der er sich 2026 verabschiedete.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann