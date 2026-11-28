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Sergio Leone und Sergio Pérez haben auf dem Papier denselben Vornamen. Hört ihr ihren Namen auf Italienisch und auf Spanisch, klingt die zweite Hälfte ganz verschieden. Gerade für mehrsprachige Familien ist Sergio deshalb ein schöner Name zum Ausprobieren.

Sergio auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Italienisch und Spanisch, aus dem römischen Sergius Bedeutung ursprüngliche Wortbedeutung ungeklärt Aussprache italienisch etwa „SÄR-dscho“, spanisch „SER-chjo“ Silben 2 Namenstag 7. Oktober über Sergius

Woher stammt Sergio?

Sergio geht auf Sergius zurück. Das war im alten Rom ein Familienname. Er bezeichnete die Zugehörigkeit zu einer Familie, ähnlich wie ein Nachname heute noch auf eine gemeinsame Familiengeschichte verweisen kann. Später wurde daraus ein persönlicher Vorname. Die ursprüngliche Bedeutung von Sergius lässt sich nicht sicher übersetzen.

Der Weg von Sergius zu Sergio ist in zwei Sprachen gut zu sehen. Sowohl im Italienischen als auch im Spanischen heißt der Name Sergio. Auf Portugiesisch begegnet euch Sérgio mit Akzent. Auch das französische Serge gehört zur Familie. Manchmal liegt die Verbindung zwischen zwei Namen eben mehr in ihrer Geschichte als im Klang.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Im Italienischen hört ihr ungefähr „Sär-dscho“. Im Spanischen klingt das G vor dem I wie ein spanisches J, für deutsche Ohren oft ähnlich dem CH in „Bach“. Sprecht einmal „Ser-chjo“. Bei beiden Formen liegt der Akzent am Anfang, und die letzten Buchstaben gleiten zu einer Silbe zusammen.

Für eine persönliche Kurzform könnt ihr etwa Sergi ausprobieren. Wer Italienisch und Spanisch in der Familie spricht, muss für die Geburtsurkunde keine der beiden Aussprachen auswählen. Interessanter ist vielleicht, welche ihr selbst beim Rufen ganz automatisch benutzt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Sergio

Pietro und Sandro sind zwei Alternativen, wenn euch der italienische Klang mit O am Ende gefällt.

Sergio Jakob bekommt einen markanten Abschluss. Sergio Paul ist knapper und lässt die Betonung des ersten Namens besonders deutlich stehen.

Rosario ist ebenfalls in Italien und Spanien gebräuchlich. Bei diesem Namen spielt neben der Aussprache auch die unterschiedliche Verwendung für Mädchen und Jungen eine Rolle.

Wann hat Sergio Namenstag?

Ein möglicher Namenstag ist der 7. Oktober. Er erinnert an den Märtyrer Sergius, dessen gemeinsam mit Bacchus gedacht wird. Je nach Land und Namenspatron finden sich auch andere Termine.

Sergio in Sport und Film

Sergio Pérez Der mexikanische Rennfahrer hat mehrere Formel-1-Grands-Prix gewonnen. Seinen Vornamen teilt er mit dem italienischen Regisseur Sergio Leone, der den Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ drehte.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann