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Das Y in Seyit sieht für deutsche Augen nach einem zweiten Vokal aus. Beim Sprechen verbindet es aber die beiden Silben. Wenn ihr „se-jit“ sagt, seid ihr dem türkischen Jungennamen schon viel näher, als seine Schreibweise zunächst vermuten lässt.

Seyit auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Türkisch, aus dem Arabischen Bedeutung Herr, angesehener Mann Aussprache etwa „se-jit“, in zwei Silben Silben 2 Namenstag Kein fester Termin belegt

Was bedeutet Seyit?

Hinter Seyit steht das arabische Wort „sayyid“. Es kann einen Herrn oder eine angesehene Person bezeichnen. Das Wort hat neben seiner Verwendung als Name auch eine Geschichte als Anrede und Ehrentitel. Für den Vornamen ist also vor allem der Gedanke an Achtung und Ansehen wichtig.

Bei der Suche nach Familienunterlagen kann euch der gleiche Ursprung in mehreren Schreibweisen begegnen. Im Türkischen findet ihr auch Seyyit mit zwei Y. Im arabischen Sprachraum wird das Wort in lateinischen Buchstaben häufig Sayyid geschrieben. Ein solcher Wechsel erzählt oft etwas über die Sprache, in der ein Dokument verfasst wurde.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Sprecht das erste S stimmlos, ähnlich dem S am Ende von „Bus“. Zwischen E und I gleitet die Zunge in ein kurzes J. Das T bleibt am Schluss gut hörbar. Die Aussprachehilfe „se-jit“ ist besonders praktisch, wenn jemand den Namen zum ersten Mal von einer Liste vorliest.

Soll ein Kosename nah am Rufnamen bleiben, könnt ihr die erste Silbe aufgreifen. Vielleicht gefällt euch zu Hause ein verspieltes Seyo. Bei Seyyit mit zwei Y bleibt der Rufname vollständig erhalten. Wenn ihr den Namen eines Angehörigen weitergebt, lohnt ein Blick darauf, ob er selbst ein oder zwei Y verwendet.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Seyit

Said beginnt ebenfalls mit S und hat arabische Wurzeln. Eren bietet sich an, wenn ihr bei kurzen türkischen Namen weiterstöbern möchtet.

Seyit Emil geht vom abschließenden T in ein offenes E über. Bei Seyit Elias bekommt der zweite Name durch seine zusätzliche Silbe mehr Gewicht.

Gefällt euch der zweisilbige Rhythmus, könnt ihr Semih und Selman daneben aussprechen. Alle drei werden im Türkischen verwendet und haben arabische Wurzeln.

Wann hat Seyit Namenstag?

Ein fester Namenstag für Seyit ist nicht belegt.

Seyit in türkischen Serien

Seyit Alp Navruz Der türkische Schauspieler tritt meist unter dem Namen Alp Navruz auf. In „Fazilet Hanım ve Kızları“ spielte er Sinan Egemen. Seyit ist der erste Teil seines vollständigen Vornamens.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann