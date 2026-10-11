Sandro: Bedeutung und Herkunft des Vornamens

Sandro klingt vertraut, besitzt aber eine eigene italienische Geschichte. Der Jungenname gehört zur Familie von Alexander und trägt eine Bedeutung, die mit Schutz und Verteidigung verbunden ist.
In Italien ist Sandro die Kurzform von Alessandro; auch im Georgischen wird der Name verwendet. Die Verbindung zu Alexander führt zu den griechischen Wurzeln zurück. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Sandro auf einen Blick
Zwei Silben, eine betonte erste Silbe und eine Herkunft, die über Italien hinausreicht: Das sind die wichtigsten Eckdaten zu Sandro.
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Italienisch und Georgisch; ursprünglich Griechisch
|Bedeutung
|Verteidiger oder Beschützer der Männer
|Aussprache
|SAN-dro
|Namensformen
|Kurzform von Alessandro oder Aleksandre
|Verwandte Namen
|Alexander, Alessandro, Aleksandre
Was bedeutet Sandro?
Die Bedeutung von Sandro ergibt sich aus seinem Ursprungsnamen Alexander.
Die griechischen Bestandteile stehen für „verteidigen“ beziehungsweise „schützen“ und „Mann“. Daraus entsteht die Übersetzung „Verteidiger der Männer“. Häufig begegnet Euch auch die freiere Wiedergabe „Beschützer der Menschen“.
Sandro ist deshalb keine italienische Vokabel mit einer eigenen Bedeutung. Der Name übernimmt die Bedeutung der längeren Form, aus der er entstanden ist.
Sandro in Italien und Georgien
Sandro kann sich auf unterschiedliche landessprachliche Formen von Alexander beziehen.
In Italien lautet die Langform Alessandro, in Georgien Aleksandre. Im Italienischen liegt die Betonung auf der ersten Silbe. Auch in Deutschland lässt sich der zweisilbige Name ohne große Aussprachehürden verwenden.
Sándor sieht ähnlich aus und gehört ebenfalls zur Alexander-Familie. Es handelt sich dabei aber um eine ungarische Namensform, deren Schreibweise und Aussprache sich von Sandro unterscheiden.
Ein berühmter Sandro: Botticelli
Der Maler Sandro Botticelli hieß ursprünglich Alessandro Filipepi.
Die Uffizien führen den Künstler unter seinem ursprünglichen Namen und seinem bekannten Künstlernamen. Damit zeigt sich die Verbindung zwischen Alessandro und Sandro an einer historischen Person besonders anschaulich.
Botticelli lebte von 1445 bis 1510. Sein Beispiel macht deutlich, dass Sandro eine lange Geschichte besitzt und keine neu erfundene Kurzform ist.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Sandro – Herkunft und Aussprache
- Beliebte Vornamen: Sandro – Bedeutung
- Uffizien: Alessandro Filipepi, genannt Sandro Botticelli
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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