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Semih hat einen leisen Schluss, auf den es ankommt. Das H gehört zur türkischen Aussprache dazu. Und hinter den beiden kurzen Silben steckt eine Eigenschaft, die man einem Kind gern vorlebt. Semih bedeutet „großzügig“.

Semih auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Türkisch, mit arabischen Wurzeln Bedeutung großzügig, freigebig Aussprache etwa „se-MIH“, mit hörbarem H Silben 2 Namenstag Kein fester Termin belegt

Was steckt in der Bedeutung von Semih?

Der Name ist im Türkischen zu Hause und hat arabische Wurzeln. „Freigebig“ ist eine weitere passende Übersetzung. Wer dabei zuerst ans Teilen denkt, liegt nah am Wortsinn. Der Name kann für eine Familie also auch an jemanden erinnern, bei dem immer noch ein Platz am Tisch frei war.

Beim Lesen kommt manchen der Name Sami in den Sinn. Beide beginnen mit S, in der Mitte steht ein M, und gegen Ende hört ihr ein I. Sie gehören aber zu unterschiedlichen Namenslinien. Besonders schön hört man den Unterschied, wenn man beide einmal langsam sagt und bei Semih auch das H mitnimmt.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Sprecht das S am Anfang stimmlos und lasst nach dem I ein leichtes H hören. Es wirkt im Türkischen anders als ein deutsches Dehnungs-H. Wer den Namen am Telefon durchsagt, kann schon mit „Semih, mit H am Ende“ viel klären. In türkischen Großbuchstaben steht bei SEMİH ein Punkt auf dem großen İ.

Wenn ihr eine private Kurzform mögt, bietet sich Semi an. Auf Geburtstagskarten und offiziellen Unterlagen bleibt das H des Rufnamens natürlich sichtbar. Gerade an diesem kleinen Buchstaben lässt sich Semih auch auf den ersten Blick von ähnlich geschriebenen Namen unterscheiden.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Semih

Bei Sami könnt ihr den ähnlichen Klang vergleichen, bei Eren einen weiteren zweisilbigen türkischen Jungennamen kennenlernen.

Semih Milan nimmt das M aus der Mitte wieder auf. Semih Leon setzt nach dem zarten H mit einem deutlich hörbaren L an.

Bei Akif und Semih lohnt es sich, auf den Schluss zu hören: Beide Namen haben in der türkischen Aussprache zwei Silben, Akif endet mit F, Semih mit einem hörbaren H.

Wann hat Semih Namenstag?

Ein fester Namenstag für Semih ist nicht belegt.

Semih in der Filmwelt

Semih Kaplanoğlu Der türkische Filmemacher führte bei „Bal“ („Honig“) Regie. Mit der Geschichte eines Jungen und seines Vaters gewann er 2010 den Goldenen Bären der Berlinale.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann