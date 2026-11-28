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Rosario kann die spanische Tante sein oder der italienische Großvater. Geschrieben wird der Name in beiden Familien gleich. Welche Geschichte er mitbringt, erschließt sich, wenn man den spanischen Marientitel einmal ganz ausspricht.

Rosario auf einen Blick

Verwendung Mädchen- und Jungenname Herkunft Spanisch und Italienisch Bedeutung Rosenkranz Aussprache etwa „ro-SA-rjo“ Silben 3 Namenstag 7. Oktober

Warum heißt Rosario „Rosenkranz“?

„Nuestra Señora del Rosario“ bedeutet auf Deutsch „Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz“. Aus dieser Anrufung Marias erklärt sich der spanische Mädchenname Rosario. Mit Rosenkranz ist sowohl die Gebetskette mit ihren Perlen als auch das Gebet selbst gemeint. Für manche Familien ist der Name deshalb zugleich eine ganz persönliche Erinnerung an eine religiöse Tradition.

Im Spanischen begegnet euch auch María del Rosario. Im Italienischen wird Rosario vor allem an Jungen vergeben. Die zugehörige weibliche Form ist dort Rosaria. Das O am Ende erzählt euch bei diesem Namen also erst etwas über das Geschlecht, wenn ihr wisst, in welchem sprachlichen Umfeld ihr ihn hört.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Die Betonung liegt auf dem mittleren A. Sprecht das Ende einmal fließend als „rjo“, statt jedem einzelnen Buchstaben gleich viel Raum zu geben. So bekommt der Name seinen Dreiertakt. Im Italienischen und Spanischen klingen die S-Laute teilweise unterschiedlich, die betonte Mitte bleibt gut erkennbar.

Wenn ihr für zu Hause eine kurze Form sucht, könnt ihr mit Rosi spielen. Rosaria ist dagegen eine eigene Namensform. Dass sich Rosario auf einer Geburtskarte bereits rund anfühlt, hat auch mit seinem Ausklang zu tun. Ein langer Zweitname ist für den Rhythmus kein Muss.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Rosario

Rosalie und Rosa sind naheliegende Hörvergleiche, wenn euch besonders der Anfang gefällt.

Rosario Pietro nimmt den italienischen Klang und das Schluss-O auf. Bei Rosario Lucia wechseln sich die betonten Vokale ab. Beide Kombinationen lassen sich gut zusammen mit dem Nachnamen ausprobieren.

Wenn ihr zwischen spanischer und italienischer Aussprache vergleicht, hört euch auch Sergio an. Dort klingt besonders das G je nach Sprache anders.

Wann hat Rosario Namenstag?

Der Namenstag ist am 7. Oktober. Die katholische Kirche begeht an diesem Tag das Rosenkranzfest. Für den spanischen Vornamen ist der Bezug zu Maria damit besonders gut nachvollziehbar.

Rosario in der Filmwelt

Rosario Dawson Die amerikanische Schauspielerin verkörpert Ahsoka Tano in „The Mandalorian“ und in der Serie „Ahsoka“. Im Interview mit StarWars.com erzählt sie selbst, wie sie sich dieser Figur genähert hat.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann