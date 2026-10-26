Alessandro – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Alessandro klingt unverkennbar italienisch und bringt eine lange Geschichte mit. Der Jungenname ist die italienische Form von Alexander. Seine Bedeutung führt zu einem Gedanken, den viele Eltern mögen: jemanden beschützen und für andere einstehen.
Vier Silben, ein doppeltes s und ein deutliches Sandro am Ende: Alessandro hat einen anderen Rhythmus als Alexander, obwohl beide zur selben Namensfamilie gehören. Weitere Ideen findest du in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Alessandro auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Alessandro
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Italienisch; griechische Wurzeln über Alexander
|Bedeutung
|Beschützer der Menschen beziehungsweise Männer
|Aussprache
|a-les-SAN-dro
Was bedeutet Alessandro?
Hinter der italienischen Form steckt ein griechischer Name.
Ausgangspunkt ist Alexandros. Darin stecken die griechischen Bestandteile alexo für abwehren, helfen oder beschützen und aner, in der gebeugten Form andros, für Mann. Alessandro lässt sich deshalb sinngemäß als „Beschützer der Menschen“ oder „Beschützer der Männer“ erklären. Der Name hat also eine griechische Wurzel, auch wenn seine heutige Form aus dem Italienischen stammt.
Wie spricht man Alessandro aus?
Die Betonung liegt auf „san“.
Im Italienischen lautet der Name ungefähr a-les-SAN-dro. Das doppelte s gehört zur Schreibweise; der Name endet auf ein hörbares o. Als kurze Rufnamen bieten sich Ale und Sandro an. Sandro kann auch als eigenständiger Vorname auftreten. Die weibliche Entsprechung heißt Alessandra.
Alessandro und Alessio: ähnlich, aber nicht identisch
Der Klang verbindet die Namen stärker als ihre unmittelbare Herkunft.
Alessio ist die italienische Form von Alexios. Alessandro führt dagegen auf Alexandros zurück. Beide Namen enthalten den griechischen Gedanken des Helfens oder Schützens, doch Alessandro hat zusätzlich den Bestandteil für Mann. Wer zwischen ihnen schwankt, entscheidet deshalb auch zwischen zwei unterschiedlichen Namensgeschichten.
Wie verbreitet ist Alessandro in Deutschland?
Der Name ist bekannt, ohne zu den allerhäufigsten Babynamen zu gehören.
Knud Bielefelds Vornamenauswertung nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 3.200 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland. Diese gerundete Hochrechnung betrifft die Schreibweise Alessandro. Sie ist keine amtliche Vollerhebung und sagt nichts darüber aus, wie viele ältere Namensträger hier leben.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Alessandro – Form, Aussprache und Kurzformen. Behind the Name: Alexander – griechische Wortbestandteile. Behind the Name: Alessio. Beliebte Vornamen: Alessandro – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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