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Nami ist schnell gelesen. Wenn ihr aber nach seiner Bedeutung fragt, lohnt sich ein zweiter Blick. Ein und derselbe Klang lässt sich mit verschiedenen Zeichen schreiben. Mit 波 bekommt Nami eine Welle, die vorne auf der Namensliste genauso gut aussieht wie hinten im Manga-Regal.

Nami auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Japanisch Bedeutung Je nach Schriftzeichen, etwa „Welle“ mit 波 Aussprache NA-mi Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Nami?

Nami ist ein japanischer Mädchenname. Wird er mit 波 geschrieben, bedeutet das Zeichen „Welle“. Andere Zeichen für denselben Laut können zu anderen Deutungen führen.

Im Japanischen sagt die Aussprache allein bei vielen Namen wenig über die Bedeutung aus. Dafür braucht ihr die gewählte Schreibung. Manche Familien wählen Schriftzeichen mit einem bestimmten Bild, andere verwenden eine Silbenschrift. In lateinischen Buchstaben sieht ihr Rufname am Ende in beiden Fällen gleich aus.

Für das Namensschild zu Hause genügt Nami mit vier Buchstaben. Falls euch das Schriftzeichen wichtig ist, schaut es euch zusammen mit seiner Lesung an. So lässt sich später auch erklären, ob eure Nami die Welle im Namen trägt oder euch einfach der Klang überzeugt hat.

So sprecht ihr Nami aus

NA-mi gibt die beiden Silben für deutsche Ohren gut wieder. Sprecht das A und das I einzeln, ohne den Namen in die Länge zu ziehen.

Nana und Mimi könnt ihr als private Spitznamen ausprobieren. Naomi hat auf Papier ähnliche Buchstaben, lässt aber eine Silbe mehr hören. Eine Ähnlichkeit im Klang sagt bei japanischen Namen noch nichts über die verwendeten Zeichen aus.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nami

Ähnliche Namen

Naomi. Ein ähnlicher Anfang und eine Silbe mehr.

Nia. Ebenfalls kurz, aber mit einem ganz anderen Ausklang.

Marina. Für eure Liste, wenn ihr über die Bedeutung beim Meer bleiben wollt.

Bei Namika kann dasselbe Zeichen für „Welle“ am Anfang stehen. Wer die Wellenbedeutung in einer anderen Sprache sucht, findet sie im hawaiianischen Nalu.

Ideen für Zweitnamen

Nami Ida · Zwei knappe Namen, deren Anfänge sich gut unterscheiden lassen.

· Zwei knappe Namen, deren Anfänge sich gut unterscheiden lassen. Nami Ruth · Die kurze zweite Silbe setzt einen klaren Schlusspunkt.

· Die kurze zweite Silbe setzt einen klaren Schlusspunkt. Nami Clara · Das K setzt nach dem I einen deutlich neuen Laut.

Hat Nami einen Namenstag?

Für Nami ist kein eigener kirchlicher Namenstag belegt. Die japanische Namensgeschichte richtet sich nach der Schreibung und der Verwendung des Namens.

Nami aus One Piece

Nami ist die Navigatorin in „One Piece“. In der Realverfilmung spielt Emily Rudd die Figur. Der Name ist vielen Familien auch durch den japanischen Manga und die Zeichentrickserie vertraut. Profil und Hintergrund

Quellen und Datenstand Japanischer Namenseintrag

Japanisches Namenselement und mögliche Schriftzeichen Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann