Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Nanouk hat zwei Silben und klingt, als käme der Name gerade aus einer Geschichte zurück. Tatsächlich begegnet euch die Schreibung im Kino und als Vorname. Die Eisbär-Spur führt ins Inuktitut. Wie viel davon in einer bestimmten Familie mitgedacht wurde, bleibt eine eigene Frage.

Nanouk auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Unter anderem niederländisch belegt; möglicher Bezug zu Inuktitut Bedeutung Bei Bezug zu nanuq „Eisbär“; weitere Herleitung möglich Aussprache na-NUK, als Annäherung Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Nanouk?

Das Inuktitut-Wort nanuq, in manchen Quellen auch nanuk geschrieben, bedeutet „Eisbär“. Mit dieser Wortfamilie wird die lateinische Form Nanouk häufig verbunden.

Im französischen Titel des Films „Nanouk l’esquimau“ steht etwa diese Schreibung. Als weiblicher Vorname ist Nanouk unter anderem in den Niederlanden belegt. Für diesen Gebrauch nennen Namenssammlungen auch eine mögliche Verbindung aus Nanette und Anouk. Dass die Buchstaben zusammenpassen, macht diese Erklärung plausibel, lässt aber keine sichere Aussage über jede Namensträgerin zu.

Wenn ihr auf der Suche nach einem Tiernamen seid, könnt ihr die Eisbär-Geschichte ganz bewusst als Anknüpfung wählen. Wenn euch der Name aus einer Familiengeschichte vertraut ist, lohnt sich die Frage, welche Spur dort tatsächlich gemeint war.

So sprecht ihr Nanouk aus

Als Annäherung eignet sich na-NUK. Das ou wird dabei als U hörbar. Das Inuktitut-Wort kann je nach Dialekt einen Schlusslaut haben, den ihr im Deutschen anders nachbildet.

Nanu und Nouk bieten sich privat als kurze Rufe an. Nanuk und Nanook begegnen euch im Umfeld der Eisbär-Spur. Die Schreibweise mit ou könnt ihr beim Buchstabieren am leichtesten mit einem Hinweis auf die französische Lesung erklären.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nanouk

Ähnliche Namen

Nola. Ein kurzer N-Name mit weicherem Ausklang.

Nala. Eine weitere Möglichkeit, wenn euch Namen mit einer Tierfigur vertraut geworden sind.

Mishka. Im Russischen erinnert derselbe Klang auch an einen kleinen Bären.

Ideen für Zweitnamen

Nanouk Ida · Die zwei Silben schließen sich nach dem K gut an.

· Die zwei Silben schließen sich nach dem K gut an. Nanouk Lea · Die Kombination wirkt weich, obwohl Nanouk mit K endet.

· Die Kombination wirkt weich, obwohl Nanouk mit K endet. Nanouk Ruth · Die eine Silbe macht die lange Kombination mit Nachnamen nicht noch länger.

Hat Nanouk einen Namenstag?

Für Nanouk ist kein eigener Namenstag belegt. Eine eventuelle Kalenderzuordnung über Nanette oder Anouk würde voraussetzen, dass eure Familie den Namen bewusst aus dieser Linie versteht.

Nanouk Leopold

Die niederländische Regisseurin und Drehbuchautorin Nanouk Leopold ist mit dieser Schreibung im Archiv des International Film Festival Rotterdam verzeichnet. Dort findet ihr auch ihre Filme. Profil und Hintergrund

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann