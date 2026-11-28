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Bei Namika haben manche zuerst einen Refrain im Ohr, andere denken an einen japanischen Namen. Beides ist nachvollziehbar. Wie die drei Silben zu ihrer Bedeutung kommen, hängt aber davon ab, ob ihr die japanische Schreibung oder den Künstlernamen vor euch habt.

Namika auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Japanische Namensform; eigene Deutung beim Künstlernamen Bedeutung Je nach Schreibung, etwa mit 波 für „Welle“ Aussprache na-MI-ka, als Annäherung Silben 3 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Namika?

Namika ist eine mögliche lateinische Schreibung japanischer Mädchennamen. Namensdatenbanken zeigen dafür unter anderem 波華 und 波香. Das erste Zeichen steht in beiden Beispielen für „Welle“.

Beim zweiten Zeichen gehen die Schreibweisen auseinander. Das macht einen Unterschied, wenn ihr euch gerade wegen einer bestimmten Bedeutung für den Namen interessiert. In der lateinischen Schreibung Namika ist diese Wahl nicht sichtbar. Der Blick auf die Zeichen gehört dann zur Geschichte, die ihr später mit eurem Kind teilen könnt.

Wenn euch Namika aus dem Radio vertraut ist, kommt die Assoziation aus einer anderen Sprachwelt. Im Bayerischen Rundfunk wurde der Künstlername mit „die Schreiberin“ erklärt. Diese Auskunft bezieht sich auf die Sängerin. Sie lässt sich nicht auf japanische Namen mit derselben lateinischen Schreibung übertragen.

So sprecht ihr Namika aus

Als deutsche Annäherung kommt na-MI-ka gut über die Lippen. Im Japanischen lassen sich die Einheiten na, mi und ka gleichmäßig sprechen.

Nami oder Mika können als private Rufe entstehen. Mika steht auch als eigenständiger Name mit mehreren Herleitungen im Verzeichnis. Falls ihr euch bei Namika in die drei Silben verliebt habt, darf der volle Ruf natürlich selbst beim Zähneputzen bleiben.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Namika

Ähnliche Namen

Mika. Als eigenständiger Name hat Mika mehrere Namenslinien, darunter eine japanische.

Naomi. Ebenfalls aus verschiedenen Sprachtraditionen bekannt.

Malia. Mit drei offenen Silben und einem etwas anderen Rhythmus.

In der Schreibung mit 波 erinnert der erste Teil an Nami. Welche Bedeutung beide Namen im konkreten Fall tragen, entscheidet die gewählte japanische Schreibung.

Ideen für Zweitnamen

Namika Ida · Der kurze zweite Name lässt die drei Silben gut stehen.

· Der kurze zweite Name lässt die drei Silben gut stehen. Namika Ruth · Mit einer Silbe kommt der Zweitname schnell auf den Punkt.

· Mit einer Silbe kommt der Zweitname schnell auf den Punkt. Namika Clara · Der kräftige K-Laut des Zweitnamens setzt klar neu an.

Hat Namika einen Namenstag?

Ein eigener kirchlicher Namenstag ist für Namika nicht belegt. Bei der japanischen Namensform ist die gewählte Schreibung für die Bedeutung entscheidend.

Namika aus Frankfurt

Die Frankfurter Musikerin Namika wurde mit „Lieblingsmensch“ bekannt. Im Interview des Bayerischen Rundfunks findet ihr die Deutung, die dort zu ihrem Künstlernamen genannt wird. Profil und Hintergrund

Quellen und Datenstand Japanische Namensschreibungen für Namika

Überblick über verschiedene Verwendungen Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann