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Nataniel ist ein Name, den ihr erst einmal ganz aussprechen möchtet. Die Silben laufen fast von selbst bis zum hellen Schluss. Auf einer Liste neben Nathan und Nathanael fällt erst beim zweiten Hinsehen auf, wie wenige Buchstaben ihr für einen hörbaren Unterschied braucht.

Nataniel auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Spanische und portugiesische Variante von Natanael; hebräische Wurzel Bedeutung „Gott hat gegeben“ Aussprache na-ta-ni-EL, als deutsche Annäherung Silben 4 Namenstag 24. August · über Nathanael und Bartholomäus möglich

Woher kommt Nataniel?

Nataniel ist eine seltenere Schreibvariante von Natanael im Spanischen und Portugiesischen. Über Nathanael reicht die Namenslinie zurück zu einem hebräischen Namen mit der Bedeutung „Gott hat gegeben“.

Der hebräische Name verbindet ein Verb für „geben“ mit einem Wort für Gott. Deshalb findet ihr im Deutschen auch die freiere Wiedergabe „Gottes Gabe“. Nataniel bewahrt diese Herkunft, auch wenn in seiner Schreibung das H von Nathanael fehlt und das I vor dem letzten Teil den Klang verändert.

Wer Nathan als familiären Ruf mag, kann ihn aus Nataniel heraushören. Als eigenständiger Name steht Nathan auf einer eigenen biblischen Grundlage. Bei euch auf der Liste hilft ein einfacher Test: einmal den kurzen Ruf probieren und einmal abwarten, wie die ganze Form zusammen mit dem Nachnamen klingt.

So sprecht ihr Nataniel aus

na-ta-ni-EL ist eine verständliche Annäherung, wenn ihr I und E einzeln hört. In spanisch- oder portugiesischsprachigen Familien kann die Mitte flüssiger zusammenklingen.

Nati und Natan sind mögliche kurze Rufe. Natanael und Nathanael führen zu derselben langen Namenslinie. Gerade wenn ihr Vornamen gern in mehreren Sprachen verwendet, könnt ihr die jeweilige Familienaussprache direkt mitdenken.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nataniel

Ähnliche Namen

Nathanael. Die biblische Bezugsform mit H und einem anderen Schluss.

Nathan. Ein kürzerer biblischer Name mit deutlichem N am Ende.

Joel. Ein anderer hebräischer Name mit hörbarem El-Schluss.

Ein anderer hebräisch geprägter Vorname mit der Vorstellung eines göttlichen Geschenks ist Matheo. Beide Namen greifen die Idee des Gebens auf und verwenden unterschiedliche Gottesbezeichnungen.

Ideen für Zweitnamen

Nataniel David · Zwei Silben ergänzen den längeren ersten Namen.

· Zwei Silben ergänzen den längeren ersten Namen. Nataniel Paul · Eine Silbe ist nach dem langen ersten Ruf schon ausreichend.

· Eine Silbe ist nach dem langen ersten Ruf schon ausreichend. Nataniel Anton · Der Zweitname setzt mit einem eigenen Vokal an.

Hat Nataniel einen Namenstag?

Wer Nataniel über Nathanael feiert, kann sich am 24. August orientieren. Die kirchliche Tradition setzt Nathanael häufig mit dem Apostel Bartholomäus gleich. Die Gleichsetzung ist eine Überlieferung und steht nicht ausdrücklich in den biblischen Texten.

Nataniel als Musikername

In einem angolanischen Musikportal begegnet euch der Name Nataniel als Künstlername. Das Künstlerprofil verwendet die Schreibung mit I und ohne H. Profil und Hintergrund

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann