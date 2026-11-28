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Drei Buchstaben, eine Silbe und mehr als eine mögliche Bedeutung. Bei Rin kommt es darauf an, wie der Name auf Japanisch geschrieben wird. Die lateinischen Buchstaben verraten euch den Klang. Die Familiengeschichte kann dagegen an einem ganz bestimmten Zeichen hängen.

Rin auf einen Blick

Verwendung Mädchen- und Jungenname Herkunft Japanisch Bedeutung je nach Schriftzeichen, bei 凛 etwa „würdevoll“ Aussprache eine Silbe, kurzes I Silben 1 Namenstag Kein fester Termin belegt

Was verrät das japanische Schriftzeichen über Rin?

Eine bekannte Schreibweise ist 凛. Das Zeichen kann etwas Kühles oder Strenges ausdrücken und ebenso eine würdevolle Haltung beschreiben. Wenn ihr für eine Namenskarte ein deutsches Wort sucht, passt „würdevoll“ gut zu dieser Schreibweise. Das ist eine Deutung des Zeichens. Welche davon einer Familie besonders gefällt, kann ganz unterschiedlich sein.

Auch りん lässt sich Rin lesen. Hier geben zwei japanische Silbenzeichen die Aussprache an. Auf der deutschen Geburtskarte sieht man den Unterschied zwischen りん und 凛 später gar nicht mehr. Falls der Name mit einer japanischen Familiengeschichte verbunden ist, ist die Originalschreibung deshalb eine schöne Ergänzung fürs Erinnerungsalbum.

Aussprache, Schreibweise und Kosenamen

Rin wird in einem Zug gesprochen, ohne ein E am Ende. Das japanische R entsteht mit einem kurzen Kontakt der Zunge hinter den oberen Zähnen. Für deutsche Ohren kann das etwas zwischen R und L klingen. Ein kräftig gerolltes R braucht ihr dafür nicht.

Rina wäre eine hübsche Idee, wenn ihr gern noch ein offenes A hören möchtet. Im Japanischen kann Rina aber ein eigener Name mit anderen Schriftzeichen sein. Für Rin selbst bietet sich als familiärer Kosename eher eine Verdopplung wie Rin-Rin an, falls euch das beim Rufen ganz von selbst gefällt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Rin

Nami ist interessant, wenn euch weitere japanische Namen reizen. Kim teilt mit Rin die knappe Form und die Verwendung für verschiedene Geschlechter.

Rin Marie setzt nach dem kurzen Rufnamen weich an. Bei Rin Lian hört ihr zwei sehr verschiedene I-Klänge direkt hintereinander.

Wie viel das Schriftzeichen ausmacht, seht ihr auch bei Yumiko. Obwohl dieser japanische Name drei Silben hat, kann er je nach Wahl der Kanji mit zwei oder drei Zeichen geschrieben werden.

Wann hat Rin Namenstag?

Ein fester Namenstag für Rin ist nicht belegt.

Rin in der Filmwelt

Rin Takanashi Die japanische Schauspielerin spielte in Abbas Kiarostamis Film „Like Someone in Love“. Der Film lief im Wettbewerb von Cannes. Im Festivalprogramm steht ihr Vorname in genau dieser kurzen Schreibweise.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann