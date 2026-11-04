Leilani: hawaiianische Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Leilani bringt gleich drei klangvolle Silben mit – und eine Bedeutung, in der sich Himmel, Blüten und königliche Würde begegnen. Der hawaiianische Name lässt sich auf mehrere Arten übersetzen. Hier erfahrt ihr, was hinter seinen Bestandteilen steckt und wie sich Leilani aussprechen und kombinieren lässt.

Leilani auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Hawaiianisch Bedeutung Zum Beispiel „himmlische Blumen“ oder „königliches Kind“ Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Ein hawaiianischer Name mit mehreren Lesarten

Leilani setzt sich aus den hawaiianischen Wörtern lei und lani zusammen.

Lei kann unter anderem einen Blütenkranz oder Blumen bezeichnen, in diesem Namenszusammenhang aber auch ein Kind. Lani steht für Himmel und himmlische beziehungsweise königliche Würde. Daraus ergeben sich Deutungen wie „himmlische Blumen“ und „königliches Kind“.

Außerhalb Hawaiis wurde der Name auch durch „Sweet Leilani“ bekannt, ein Lied aus dem Film „Waikiki Wedding“ von 1937. Im deutschsprachigen Alltag begegnet euch Leilani vor allem als Mädchenname; im hawaiianischen Gebrauch wird er für Mädchen und Jungen verwendet.

Aussprache und Schreibweise von Leilani

Eine Annäherung an die hawaiianische Aussprache ist lei-LA-ni.

Der Anfang klingt dabei wie „Lei“ und nicht wie ein langes deutsches „Lie“. Die drei Silben bleiben gut hörbar; in anderen Sprachen kann sich der Klang etwas verändern.

Kosenamen und verwandte Formen Leilany ist eine englische Schreibvariante. Lani oder Lei bieten sich als familiäre Kurzformen an. Lani wird auch als eigenständiger Name verwendet.

Welche Namen passen zu Leilani?

Wenn euch Leilani gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Luana bietet ebenfalls drei offene Silben und einen weichen Anfang mit L. Liana ist etwas kürzer und bleibt ähnlich vokalreich. Ayla ist eine knappe Alternative mit einem anderen Naturmotiv.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Leilani Rose: Der kurze Zweitname greift die blumige Namenswelt auf.

Der kurze Zweitname greift die blumige Namenswelt auf. Leilani Clara: Zwei deutlich getrennte Anfänge geben der Verbindung Kontur.

Zwei deutlich getrennte Anfänge geben der Verbindung Kontur. Leilani June: Ein kurzer englischer Zweitname folgt auf den langen Vornamen. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Leilani Namenstag?

Für Leilani ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Leilani

Leilani Wolfgramm ist eine amerikanisch-tongaische Sängerin und Songwriterin aus Orlando. Zu ihren veröffentlichten Liedern gehört „Change the World“.

Quellen und Datenstand Behind the Name: Leilani, Wortbestandteile und Aussprache

Leilani Wolfgramm Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann