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Kalea hat drei Silben, obwohl die fünf Buchstaben ganz unschuldig kurz aussehen. In der Mitte treffen E und A aufeinander. Gerade diese kleine Pause macht hörbar, warum der hawaiianische Name so flüssig und trotzdem klar klingt.

Kalea auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Hawaiianisch Bedeutung „Freude“ oder „Glück“ Aussprache ka-LE-a, als deutsche Lesehilfe Silben 3 Namenstag Kein eindeutig zugeordneter Termin

Was Kalea auf Hawaiisch bedeutet

Das Namenslexikon Behind the Name ordnet Kalea dem Hawaiianischen zu und gibt als Bedeutung „Freude“ oder „Glück“ an.

Das hawaiianische Wörterbuch der Universität von Hawaiʻi führt im Umfeld von leʻa Wörter für Freude, Vergnügen und Zufriedenheit. In der Übersetzung für den Vornamen bleibt „Freude“ angenehm nah daran. Gemeint ist etwas, das sich gut anfühlt, kein Versprechen, dass nun jeder Montag glänzt.

Für die Namenswahl ist die Schreibung genauso interessant wie die Bedeutung. Kalea begegnet euch mit E in der Mitte. Bei ähnlich aussehenden hawaiianischen Vornamen können schon wenige andere Buchstaben auf ein ganz anderes Wort führen. Bei Kai findet ihr einen weiteren Namen aus dem Hawaiianischen, dessen Wortbedeutung sich gut erklären lässt.

Die beiden Vokale dürfen beide mit

Ka-LE-a ist eine gut lesbare deutsche Annäherung. Sprecht am Ende E und A getrennt, damit der Name seine drei Silben behält.

Lea und Kale könnt ihr in der Familie als kurze Rufideen ausprobieren. Lea ist daneben ein eigener Vorname mit mehreren Namensgeschichten. Wenn euer Nachname ebenfalls mit A beginnt, sprecht beide Wörter einmal zusammen. So hört ihr, ob euch die zwei offenen Vokale direkt hintereinander gefallen.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Kalea

Ähnliche Namen

Leilani. Ein weiterer dokumentierter hawaiianischer Vorname mit mehreren hörbaren Vokalen.

Kiana. Hat ebenfalls einen K-Anfang und drei Silben.

Alea. Behält den Ausklang von Kalea, beginnt aber gleich mit einem Vokal.

Ideen für Zweitnamen

Kalea Marie · Greift den fließenden Klang auf und verschiebt den Akzent nach hinten.

· Greift den fließenden Klang auf und verschiebt den Akzent nach hinten. Kalea Ruth · Setzt nach den drei Silben einen kurzen, deutlichen Abschluss.

· Setzt nach den drei Silben einen kurzen, deutlichen Abschluss. Kalea Ida · Bringt ein klares I zwischen die vielen A-Laute.

Hat Kalea einen Namenstag?

Für Kalea haben wir keinen eigenen, verlässlich belegten Namenstag gefunden.

Kalea auf der Comedybühne

Kalea McNeill. Die US-amerikanische Schauspielerin und Stand-up-Comedian stammt aus der San Francisco Bay Area. Ihr erstes aufgezeichnetes Stand-up-Special heißt „Sma’am“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann