Kalea hat drei Silben, obwohl die fünf Buchstaben ganz unschuldig kurz aussehen. In der Mitte treffen E und A aufeinander. Gerade diese kleine Pause macht hörbar, warum der hawaiianische Name so flüssig und trotzdem klar klingt.
Kalea auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Hawaiianisch
|Bedeutung
|„Freude“ oder „Glück“
|Aussprache
|ka-LE-a, als deutsche Lesehilfe
|Silben
|3
|Namenstag
|Kein eindeutig zugeordneter Termin
Was Kalea auf Hawaiisch bedeutet
Das Namenslexikon Behind the Name ordnet Kalea dem Hawaiianischen zu und gibt als Bedeutung „Freude“ oder „Glück“ an.
Das hawaiianische Wörterbuch der Universität von Hawaiʻi führt im Umfeld von leʻa Wörter für Freude, Vergnügen und Zufriedenheit. In der Übersetzung für den Vornamen bleibt „Freude“ angenehm nah daran. Gemeint ist etwas, das sich gut anfühlt, kein Versprechen, dass nun jeder Montag glänzt.
Für die Namenswahl ist die Schreibung genauso interessant wie die Bedeutung. Kalea begegnet euch mit E in der Mitte. Bei ähnlich aussehenden hawaiianischen Vornamen können schon wenige andere Buchstaben auf ein ganz anderes Wort führen. Bei Kai findet ihr einen weiteren Namen aus dem Hawaiianischen, dessen Wortbedeutung sich gut erklären lässt.
Die beiden Vokale dürfen beide mit
Ka-LE-a ist eine gut lesbare deutsche Annäherung. Sprecht am Ende E und A getrennt, damit der Name seine drei Silben behält.
Lea und Kale könnt ihr in der Familie als kurze Rufideen ausprobieren. Lea ist daneben ein eigener Vorname mit mehreren Namensgeschichten. Wenn euer Nachname ebenfalls mit A beginnt, sprecht beide Wörter einmal zusammen. So hört ihr, ob euch die zwei offenen Vokale direkt hintereinander gefallen.
Ähnliche Namen und Zweitnamen für Kalea
Ähnliche Namen
- Leilani. Ein weiterer dokumentierter hawaiianischer Vorname mit mehreren hörbaren Vokalen.
- Kiana. Hat ebenfalls einen K-Anfang und drei Silben.
- Alea. Behält den Ausklang von Kalea, beginnt aber gleich mit einem Vokal.
Ideen für Zweitnamen
- Kalea Marie · Greift den fließenden Klang auf und verschiebt den Akzent nach hinten.
- Kalea Ruth · Setzt nach den drei Silben einen kurzen, deutlichen Abschluss.
- Kalea Ida · Bringt ein klares I zwischen die vielen A-Laute.
Hat Kalea einen Namenstag?
Für Kalea haben wir keinen eigenen, verlässlich belegten Namenstag gefunden.
Kalea auf der Comedybühne
Kalea McNeill. Die US-amerikanische Schauspielerin und Stand-up-Comedian stammt aus der San Francisco Bay Area. Ihr erstes aufgezeichnetes Stand-up-Special heißt „Sma’am“.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name zur hawaiianischen Bedeutung von Kalea
- Hawaiianisches Wörterbuch der University of Hawaiʻi zu leʻa
Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Was denkst du darüber?
Teile deine Gedanken, Erfahrungen oder Fragen mit uns. Wir freuen uns, von dir zu lesen.
Noch ist es hier still. Mach den Anfang – wir freuen uns auf deine Gedanken.
♡ Verschiedene Erfahrungen. Ein respektvoller Austausch.