Mirko: Bedeutung, Herkunft und passende Namensideen

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In Mirko steckt das slawische Wort für „Frieden“ beziehungsweise „Welt“. Der Jungenname entstand als Kurzform längerer Namen und ist mit seinen zwei Silben inzwischen auch für sich vertraut.

Mirko auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Slawisch Bedeutung Friedens- oder Weltbezug über slawisch mir Namenstag Je nach Kalender; kroatisch etwa 28. Juni oder 5. November

Wie aus langen Friedensnamen Mirko wurde

Mirko gehört zu den slawischen Namen mit dem Bestandteil mir.

Dieser Bestandteil kann „Frieden“ oder „Welt“ bedeuten. Längere Namen wie Miroslav verbinden ihn mit einem weiteren Wort; bei Miroslav geht es zusätzlich um Ruhm. Mirko greift den ersten Teil auf und ergänzt die Endung KO.

Die vertraute Deutung „der Friedliche“ greift den Friedensbezug auf. Ihr findet Mirko unter anderem im kroatischen, serbischen und slowenischen Sprachraum, aber auch in Italien.

Aussprache und Schreibweise von Mirko

Im Deutschen lässt sich Mirko als „MIR-ko“ lesen, mit Betonung auf der ersten Silbe.

In Italien begegnet euch auch die Schreibung Mirco: Das C vor O klingt dort ebenfalls wie K. Die Länge des I kann je nach Sprache und Familie variieren.

Kosenamen und verwandte Formen Mirco ist eine Schreibvariante. Miroslav gehört zu den möglichen Langformen; Miro und Mirek sind verwandte Kurzformen aus der slawischen Namensfamilie.

Welche Namen passen zu Mirko?

Wenn euch Mirko gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Miro behält den weichen Anfang und endet ohne K auf O. Milan ist eine weitere zweisilbige Möglichkeit aus dem slawischen Namensraum. Nico hat dieselbe Silbenzahl und einen ähnlich klaren KO-Ausklang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Mirko Elias: Die drei Silben von Elias geben dem kurzen Rufnamen mehr Raum.

Die drei Silben von Elias geben dem kurzen Rufnamen mehr Raum. Mirko Valentin: Der längere zweite Name bringt eine andere Betonung in die Kombination.

Der längere zweite Name bringt eine andere Betonung in die Kombination. Mirko Paul: Mit dem einsilbigen Paul bleibt der volle Name knapp. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Mirko Namenstag?

Für Mirko gibt es unterschiedliche Kalenderzuordnungen.

Behind the Name führt für Kroatien den 28. Juni und den 5. November. Ein einheitlicher deutscher Namenstag samt eindeutigem eigenen Mirko-Patron ist nicht belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Mirko

Mirko Bonné ist ein deutscher Schriftsteller und Übersetzer. Er schreibt Romane und Gedichte; zu seinen Büchern gehört „Der eiskalte Himmel“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann