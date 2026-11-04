Marlis: Bedeutung und die Verbindung zu Maria und Elisabeth

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Marlis verbindet zwei klassische Mädchennamen in nur zwei Silben: Maria und Liese. Die kurze Form klingt durch den Schluss auf -lis deutlich anders als Marlene oder Maria. Wenn ihr einen Namen aus eurer Familie aufgreifen möchtet, können hinter Marlis gleich zwei persönliche Bezüge stehen.

Marlis auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Deutsch; Verbindung aus Maria und Liese Bedeutung Namensverbindung aus Maria und Elisabeth Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Welche Namen stecken in Marlis?

Marlis ist eine Zusammenziehung aus Maria und Liese, einer Kurzform von Elisabeth.

Die Namensgeschichte teilt sich deshalb in zwei Wege. Maria ist ein alter biblischer Name, dessen ursprüngliche Bedeutung umstritten ist. Elisabeth geht auf einen hebräischen Namen zurück und wird meist mit „Gott ist mein Eid“ erklärt.

Bei Marlis werden die beiden Namen zu einer eigenständigen Form zusammengefügt. Für die Namenswahl kann die Verbindung zu Maria oder Elisabeth besonders schön sein, wenn einer dieser Namen in eurer Familie bereits vorkommt.

Aussprache und Schreibweise von Marlis

Marlis wird meist MAR-lis gesprochen.

Die erste Silbe trägt die Betonung. Der Schluss klingt im Deutschen wie „liss“ mit einem stimmlosen S. Das unterscheidet Marlis beim Hören auch von längeren Formen wie Marliese.

Kosenamen und verwandte Formen Marlies und Marliese sind nahe verwandte Formen. Maria und Liese zeigen die beiden Teile der Namensbildung; Liese gehört zu Elisabeth. Marli oder Lissi wären persönliche Kosenamen, je nachdem, welchen Teil ihr aufnehmen möchtet.

Welche Namen passen zu Marlis?

Wenn euch Marlis gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Maria ist einer der beiden Ausgangsnamen. Elisabeth führt zur Langform hinter Liese. Marlene verbindet ebenfalls einen Maria-Anfang mit einem zweiten klassischen Namen.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Marlis Johanna: Die drei Silben im zweiten Namen schaffen einen längeren Ausklang.

Die drei Silben im zweiten Namen schaffen einen längeren Ausklang. Marlis Sophie: Die Betonung wechselt zur letzten Silbe.

Die Betonung wechselt zur letzten Silbe. Marlis Clara: Die klaren Anfänge machen beide Namen gut unterscheidbar. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Marlis Namenstag?

Für Marlis ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Marlis

Marlis Petersen ist eine deutsche Sopranistin. Sie ist unter anderem für ihre Darstellung der Lulu bekannt und tritt auch mit eigens zusammengestellten Liedprogrammen auf.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann