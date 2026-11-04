Malvine: Bedeutung, Herkunft und die literarische Namensgeschichte

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Malvine ist ein dreisilbiger Mädchenname mit literarischer Geschichte. Er gehört zu den Formen rund um Malvina und Malwine. Bei der Bedeutung begegnen euch zwei Erklärungen: eine Spur zur schottischen Dichtung und eine Deutung aus alten germanischen Namensbestandteilen.

Malvine auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Mehrere Herleitungen: Malvina aus der Ossian-Dichtung und germanische Namensbestandteile Bedeutung je nach Herleitung „glatte Stirn“ oder Verbindung von Gericht/Versammlung und Freundin Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Welche Herkunft hat Malvine?

Die Form Malvina wurde durch die Ossian-Dichtungen von James Macpherson im 18. Jahrhundert bekannt.

Für diese literarische Bildung wird eine Deutung aus schottisch-gälischen Wörtern für „Stirn“ und „glatt“ vorgeschlagen. Daraus ergibt sich sinngemäß „die mit der glatten Stirn“. Malvine ist eine verwandte Form mit E am Ende.

Deutsche Namenslexika erklären Malwine und Malvine außerdem aus germanischen Bestandteilen rund um eine Versammlung beziehungsweise einen Gerichtsort und „Freundin“. Diese zweite Erklärung gehört zu einem anderen Herkunftsweg.

Aussprache und Schreibweise von Malvine

Malvine lässt sich im Deutschen mal-VI-ne sprechen.

Der Name hat drei Silben, die mittlere ist betont. Das V klingt dabei wie ein W; das letzte E wird als unbetonte Silbe mitgesprochen. Bei Malvina bleibt stattdessen ein offenes A am Ende.

Kosenamen und verwandte Formen Malvina, Malwine und Malwina sind verwandte Formen. Mali oder Vina wären persönliche Kosenamen. Malve wird ebenfalls als verwandte Form beziehungsweise eigene Namensbildung beschrieben; der Bezug zur Blume ist ein weiterer Erklärungsansatz.

Welche Namen passen zu Malvine?

Wenn euch Malvine gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Melina hat ebenfalls drei Silben und einen weichen Mittelteil. Marlene verbindet einen M-Anfang mit einer unbetonten Endsilbe. Alina bietet einen kürzeren Klang ohne den ersten Konsonanten.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Malvine Clara: Der klare Anfang von Clara grenzt beide Namen gut voneinander ab.

Der klare Anfang von Clara grenzt beide Namen gut voneinander ab. Malvine Liv: Auf den längeren Rufnamen folgt nur eine weitere Silbe.

Auf den längeren Rufnamen folgt nur eine weitere Silbe. Malvine Johanna: Zwei längere Namen ergeben eine ausführlichere, klassische Kombination. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Malvine Namenstag?

Für Malvine ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Malvine

Malvine Husserl gehört als Ehefrau und Mitarbeiterin des Philosophen Edmund Husserl zur Geschichte seines Nachlasses. Die Universität Freiburg erinnerte mit Stolpersteinen an die Verfolgung des Ehepaars in der NS-Zeit.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann