Margret: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Margarete

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Margret trägt die Bedeutung „Perle“ in einer knappen Form. Die Zusammenziehung von Margarete hat zwei Silben und einen markanten Klang mit R und T. Wenn ihr einen klassischen Namen aus eurer Familie aufgreifen möchtet, ist Margret eine kürzere Form zum Vergleichen.

Margret auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Kurzform von Margarete beziehungsweise Margaret Bedeutung „Perle“ Namenstag 20. Juli über Margareta von Antiochien

Von Margarete zu Margret

Margret ist eine zusammengezogene Form von Margarete beziehungsweise der englischen Form Margaret.

Der gemeinsame Ursprung führt zum griechischen Wort margarites für „Perle“. Die Bedeutung bleibt auch in der kurzen Form Margret erhalten.

Margret steht klanglich zwischen der längeren Margarete und den kurzen Formen Greta oder Margot. Der Anfang Mar- und der deutliche Schluss -gret lassen sich gut hören. Falls ihr einen Namen aus eurer Familie aufgreifen möchtet, kann Margret dadurch eine Möglichkeit sein, an eine Margarete anzuknüpfen und zugleich eine eigene Form zu wählen.

Aussprache und Schreibweise von Margret

Margret wird im Deutschen in der Regel MAR-gret gesprochen.

Der Name hat zwei Silben, die erste ist betont. Die längere Form Margarete hat dagegen vier Silben.

Kosenamen und verwandte Formen Margarete, Margareta und Margaret zeigen längere verwandte Formen; Margrit ist eine nahe Schreib- und Lautvariante. Greta und Margot gehören ebenfalls zur Namensfamilie. Greti oder Maggi könntet ihr als persönliche Kosenamen verwenden.

Welche Namen passen zu Margret?

Wenn euch Margret gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Margareta zeigt eine längere Form aus derselben Perlenfamilie. Greta ist eine kürzere verwandte Möglichkeit. Margot teilt die Herkunft, hat aber einen anderen Ausklang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Margret Emilia: Auf den knappen ersten Namen folgt eine längere, vokalreiche Form.

Auf den knappen ersten Namen folgt eine längere, vokalreiche Form. Margret Luise: Der weiche zweite Name ergänzt den deutlichen Schluss von Margret.

Der weiche zweite Name ergänzt den deutlichen Schluss von Margret. Margret Ida: Zwei kurze Namen mit gut unterscheidbaren Anfängen. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Margret Namenstag?

Über die Verbindung zu Margareta kommt für Margret der 20. Juli infrage.

Im katholischen Kalender des deutschen Sprachgebiets ist das der Gedenktag der Margareta von Antiochien. Andere Kirchen und Kalender führen teilweise abweichende Termine; die Zuordnung erfolgt über die gemeinsame Namensfamilie.

Bekannte Personen mit dem Namen Margret

Margret Rettich war eine Autorin und Illustratorin von Bilder- und Kinderbüchern. Beim Ueberreuter Verlag erschienen unter anderem ihre „Wirklich wahren Weihnachtsgeschichten“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann