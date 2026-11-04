Nevio: Bedeutung, italienische Herkunft und Aussprache

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Nevio klingt nach einem italienischen Vornamen – und seine Geschichte führt tatsächlich nach Italien und weiter ins alte Rom. Hinter dem weichen Klang steckt eine eher ungewöhnliche Wortbedeutung: ein Muttermal. Heute begegnet der Name zum Beispiel beim Sänger Nevio Passaro.

Nevio auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Italienische Form des römischen Familiennamens Naevius Bedeutung Vom lateinischen Wort für „Muttermal“ Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Eine römische Familiengeschichte

Nevio ist die italienische Form des römischen Familiennamens Naevius.

Dieser Familienname wird vom lateinischen Wort naevus für „Muttermal“ abgeleitet. Wie bei vielen alten Namen stand am Anfang vermutlich ein körperliches Merkmal, mit dem Menschen bezeichnet wurden.

Aus dem römischen Familiennamen entwickelte sich die italienische Vornamensform Nevio. Sein V klingt im Deutschen wie ein W; das IO am Ende wird im Italienischen meist zu einer gleitenden Silbe verbunden.

Aussprache und Schreibweise von Nevio

Im Italienischen klingt Nevio ungefähr wie NE-wjo: Das I geht gleitend in das O über.

Im deutschen Alltag hört man auch NE-wi-o mit drei getrennten Silben. In der italienischen Aussprache werden meist zwei Silben gezählt.

Kosenamen und verwandte Formen Naevius ist die historische römische Ausgangsform. Nevi oder Nev wären persönliche Kosenamen. Die Schreibweise mit V bleibt auch dann erhalten, wenn der Laut im Deutschen wie W klingt.

Welche Namen passen zu Nevio?

Wenn euch Nevio gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Nino ist ebenfalls ein kurzer Name aus dem italienischen Namensraum. Emilio hat ebenfalls den weichen Übergang zum O am Ende. Elio ist eine noch knappere Alternative mit ähnlicher Endung.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Nevio Matteo: Zwei italienische Formen mit verschiedenen Anfängen.

Zwei italienische Formen mit verschiedenen Anfängen. Nevio Paul: Der einsilbige Schluss bringt einen kurzen Gegenpunkt.

Der einsilbige Schluss bringt einen kurzen Gegenpunkt. Nevio Gabriel: Ein längerer Zweitname mit anderem Ausklang. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Nevio Namenstag?

Für Nevio ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Nevio

Nevio Passaro ist ein deutsch-italienischer Sänger, Songwriter und Produzent. Bekannt ist er unter anderem durch „Amore Per Sempre“; außerdem veröffentlicht er Musik für Familien.

Quellen und Datenstand Behind the Name: Nevio und Naevius

Nevio Passaro Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann