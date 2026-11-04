Madita: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte aus dem Kinderbuch

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Madita verdankt seinen Platz unter den Vornamen einer Kinderbuchgeschichte. Für die deutsche Übersetzung von Astrid Lindgrens „Madicken“ entstand dieser Name – und viele Familien haben ihn seitdem auch außerhalb der Bücher liebgewonnen. Über die Buchfigur gibt es außerdem eine Verbindung zur Bedeutung „Perle“.

Madita auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft deutsche Literatur; Verbindung zu Margareta Bedeutung über Margareta: Perle Namenstag 20. Juli über Margareta

Ein Vorname aus Astrid Lindgrens Geschichten

Madita ist die deutsche Entsprechung des schwedischen Namens Madicken.

Die Übersetzerin Anna-Liese Kornitzky wählte Madita für Astrid Lindgrens Mädchenfigur. Im schwedischen Buch ist Madicken ein Rufname für Margareta. Deshalb wird auch Madita häufig zur Namensfamilie von Margareta gerechnet. Über deren griechische Wurzel gehört die „Perle“ zur Erklärung dazu.

Die Figur lebt mit ihrer kleinen Schwester Lisabet auf Birkenlund und erlebt dort die Abenteuer, die viele aus ihrer Kindheit kennen.

Aussprache und Schreibweise von Madita

Madita wird meist ma-DII-ta gesprochen, mit drei Silben und der Betonung auf der mittleren. Das I klingt lang.

Kosenamen und verwandte Formen Madicken ist der schwedische Figurenname. Margareta ist die längere Form, die hinter dem Rufnamen im Buch steht. Madi, Dita oder Diti könnt ihr als persönliche Kosenamen ausprobieren.

Welche Namen passen zu Madita?

Wenn euch Madita gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Marlene hat ebenfalls drei Silben und einen gut hörbaren Anfang mit M. Greta gehört wie Margareta zur Familie rund um die Bedeutung „Perle“.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Madita Luise: Das L verbindet die beiden Namen weich miteinander.

Das L verbindet die beiden Namen weich miteinander. Madita Liv: Der kurze zweite Name setzt einen knappen Abschluss.

Der kurze zweite Name setzt einen knappen Abschluss. Madita Sophie: Die Betonungen liegen weit genug auseinander, damit beide Namen hörbar bleiben. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Madita Namenstag?

Über die Verbindung zu Margareta passt der 20. Juli als Namenstag.

Er erinnert an Margareta von Antiochien. Die Zuordnung führt über die längere Namensform der Buchfigur.

Bekannte Personen mit dem Namen Madita

Madita van Hülsen ist eine deutsche Moderatorin und Autorin. Seit 2025 moderiert sie „Abenteuer Leben täglich“ bei Kabel Eins. Madita ist der Künstlername der österreichischen Sängerin und Schauspielerin Edita Malovčić. Unter diesem Namen veröffentlichte sie unter anderem die Alben „Madita“ und „Too“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann