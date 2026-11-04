Maliya: Bedeutung und die Geschichte des Göttinnennamens

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Maliya klingt leicht und modern, begegnet aber schon in sehr alten Texten aus Anatolien. Dort war Maliya der Name einer Göttin. Wenn euch die Schreibweise mit Y gefällt, könnt ihr hier ihre Geschichte kennenlernen.

Maliya auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft altanatolischer Göttername; heutige internationale Verwendung Bedeutung Göttinnenname; wörtliche Bedeutung ungeklärt Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Maliya: ein Name mit sehr alten Spuren

In hethitischen und luwischen Überlieferungen begegnet Maliya als Göttinnenname.

Die Hethiter lebten im alten Anatolien, auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Maliya wird in den Überlieferungen unter anderem mit Gärten und handwerklichen Tätigkeiten verbunden. Forschende verfolgen ihre Verehrung auch in spätere Kulturen Westanatoliens. Der Name hat damit einen historischen Hintergrund, der weit über die heutige Verwendung als Mädchenname hinausreicht.

Wie sich Maliya ursprünglich wortwörtlich übersetzen lässt, ist nicht sicher geklärt. Der Bezug zu Gärten erzählt von der Göttin, deren Namen die alten Texte überliefern.

Aussprache und Schreibweise von Maliya

Im Deutschen liegt ma-LII-ja nahe: drei Silben, mit langem I in der Mitte.

Das Y übernimmt dabei den Übergang zum letzten A, ähnlich einem J. Wenn ihr Maliya langsam aussprecht, hört ihr Ma-li-ja. Im Alltag kann die mittlere und letzte Silbe enger zusammenklingen.

Kosenamen und verwandte Formen Malija ist eine weitere Schreibweise, die für den modernen Vornamen vorkommt. Maliyah ergänzt ein H am Ende. Malia sieht sehr ähnlich aus, wird aber auch über andere Herkunftswege erklärt. Mali oder Lia sind mögliche persönliche Kosenamen.

Welche Namen passen zu Maliya?

Wenn euch Maliya gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Malia klingt besonders ähnlich und wird unter anderem als hawaiianische Form von Maria erklärt. Amalia greift die Lautfolge -malia auf und hat eine eigene Geschichte.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Maliya Rose: Ein kurzer zweiter Name hebt die lange Mitte von Maliya hervor.

Ein kurzer zweiter Name hebt die lange Mitte von Maliya hervor. Maliya Johanna: Das J bildet nach dem offenen Ende einen neuen hörbaren Anfang.

Das J bildet nach dem offenen Ende einen neuen hörbaren Anfang. Maliya Liv: Der einsilbige Abschluss hält die Kombination knapp. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Maliya Namenstag?

Für Maliya ist kein verlässlich zugeordneter kirchlicher Namenstag belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Maliya

MALIYA ist der Künstlername einer japanischen Sängerin und Songwriterin aus Tokio. Zu ihrer von R&B und Soul geprägten Musik gehört das Album „faveur“.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann