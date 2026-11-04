Luke: Bedeutung und Aussprache der englischen Lukas-Form

Luke ist die englische Form von Lukas: kurz geschrieben und in einer einzigen Silbe gesprochen. Hinter dem vertrauten Klang steckt ein alter Name mit einer Verbindung nach Süditalien. Auch aus Filmen und Musik dürfte euch Luke schon begegnet sein.
Luke auf einen Blick
|Verwendung
|Jungenname
|Herkunft
|englisch; griechisch-lateinische Wurzeln
|Bedeutung
|der aus Lukanien Stammende
|Namenstag
|18. Oktober
Von Lukanien zu Luke
Die Geschichte von Luke führt über Lucas zum griechischen Loukas.
Loukas wird als verkürzte Form eines Namens erklärt, der „aus Lukanien“ bedeutet. Lukanien war eine Landschaft im Süden Italiens. Die deutsche Bedeutung „der aus Lukanien Stammende“ beschreibt damit ursprünglich eine Herkunft.
Durch den Evangelisten Lukas verbreitete sich die Namensfamilie in vielen Sprachen. Im Englischen wurde daraus Luke, im Französischen Luc und im Italienischen Luca. Luke ist also eine eigenständige englische Namensform innerhalb einer großen Familie. Die oft genannte Deutung „der Leuchtende“ passt zwar zum ähnlich klingenden lateinischen Wort für Licht, ist aber nicht die übliche Erklärung dieses Namens.
Aussprache und Schreibweise von Luke
Im Englischen wird Luke ungefähr LUUK gesprochen: eine Silbe mit langem U.
Das E am Ende bleibt stumm. Wenn jemand Lu-ke liest, hilft ein kurzer Hinweis auf die englische Aussprache.
Kosenamen und verwandte Formen
Lukas, Lucas, Luca und Luc gehören zur selben Namensfamilie. Für einen persönlichen Kosenamen könnt ihr auch Luki wählen, wenn euch das gefällt.
Welche Namen passen zu Luke?
Wenn euch Luke gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.
Lukas ist die im Deutschen vertraute verwandte Form. Luca hat denselben Ursprung, aber einen zweisilbigen Klang.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Luke Jonathan: Auf den kurzen ersten Namen folgt ein längerer, fließender zweiter.
- Luke Emil: Zwei knappe Namen, die durch den Vokalanfang von Emil gut getrennt bleiben.
- Luke Sebastian: Die längere zweite Form gibt der Kombination einen ruhigen Ausklang.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Luke Namenstag?
Luke kann seinen Namenstag am 18. Oktober feiern.
An diesem Tag wird des Evangelisten Lukas gedacht; das Bistum Augsburg führt Luke ausdrücklich unter den zugehörigen Namensformen.
Bekannte Personen mit dem Namen Luke
Luke Evans ist ein Schauspieler aus Wales. Viele kennen ihn als Bard aus den „Hobbit“-Filmen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Luke
- Etymonline: Luke und Lukanien
- Bistum Augsburg: Lukas und verwandte Namen
- Luke Evans
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Was denkst du darüber?
Teile deine Gedanken, Erfahrungen oder Fragen mit uns. Wir freuen uns, von dir zu lesen.
Noch ist es hier still. Mach den Anfang – wir freuen uns auf deine Gedanken.
♡ Verschiedene Erfahrungen. Ein respektvoller Austausch.