Luke: Bedeutung und Aussprache der englischen Lukas-Form

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Luke ist die englische Form von Lukas: kurz geschrieben und in einer einzigen Silbe gesprochen. Hinter dem vertrauten Klang steckt ein alter Name mit einer Verbindung nach Süditalien. Auch aus Filmen und Musik dürfte euch Luke schon begegnet sein.

Luke auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft englisch; griechisch-lateinische Wurzeln Bedeutung der aus Lukanien Stammende Namenstag 18. Oktober

Von Lukanien zu Luke

Die Geschichte von Luke führt über Lucas zum griechischen Loukas.

Loukas wird als verkürzte Form eines Namens erklärt, der „aus Lukanien“ bedeutet. Lukanien war eine Landschaft im Süden Italiens. Die deutsche Bedeutung „der aus Lukanien Stammende“ beschreibt damit ursprünglich eine Herkunft.

Durch den Evangelisten Lukas verbreitete sich die Namensfamilie in vielen Sprachen. Im Englischen wurde daraus Luke, im Französischen Luc und im Italienischen Luca. Luke ist also eine eigenständige englische Namensform innerhalb einer großen Familie. Die oft genannte Deutung „der Leuchtende“ passt zwar zum ähnlich klingenden lateinischen Wort für Licht, ist aber nicht die übliche Erklärung dieses Namens.

Aussprache und Schreibweise von Luke

Im Englischen wird Luke ungefähr LUUK gesprochen: eine Silbe mit langem U.

Das E am Ende bleibt stumm. Wenn jemand Lu-ke liest, hilft ein kurzer Hinweis auf die englische Aussprache.

Kosenamen und verwandte Formen Lukas, Lucas, Luca und Luc gehören zur selben Namensfamilie. Für einen persönlichen Kosenamen könnt ihr auch Luki wählen, wenn euch das gefällt.

Welche Namen passen zu Luke?

Wenn euch Luke gefällt, könnten auch diese Namen auf eure Liste passen.

Lukas ist die im Deutschen vertraute verwandte Form. Luca hat denselben Ursprung, aber einen zweisilbigen Klang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Luke Jonathan: Auf den kurzen ersten Namen folgt ein längerer, fließender zweiter.

Auf den kurzen ersten Namen folgt ein längerer, fließender zweiter. Luke Emil: Zwei knappe Namen, die durch den Vokalanfang von Emil gut getrennt bleiben.

Zwei knappe Namen, die durch den Vokalanfang von Emil gut getrennt bleiben. Luke Sebastian: Die längere zweite Form gibt der Kombination einen ruhigen Ausklang. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welche Verbindung euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Luke Namenstag?

Luke kann seinen Namenstag am 18. Oktober feiern.

An diesem Tag wird des Evangelisten Lukas gedacht; das Bistum Augsburg führt Luke ausdrücklich unter den zugehörigen Namensformen.

Bekannte Personen mit dem Namen Luke

Luke Evans ist ein Schauspieler aus Wales. Viele kennen ihn als Bard aus den „Hobbit“-Filmen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann