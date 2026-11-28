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Bei Karsten hört man Christian kaum noch heraus. Die beiden sind trotzdem verwandt. Der vertraute Name mit K hat seinen eigenen Klang entwickelt und ist nicht an der deutsch-dänischen Grenze stehen geblieben.

Karsten auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Niederdeutsche Form von Christian Bedeutung „Christ“ oder „zu Christus gehörend“ Aussprache KARS-ten Silben 2 Namenstag 14. Mai in Norwegen

Wie Christian zu Karsten wurde

Karsten geht auf eine niederdeutsche Form von Christian zurück. Christian stammt vom lateinischen christianus, also „Christ“ oder „zu Christus gehörend“.

Dass sich ein Vorname regional so deutlich verändert, ist bei lange gebrauchten Namen ganz normal. Bei Karsten ist das K vorne geblieben, während sich die Mitte und der Ausklang von Christian wegbewegt haben. In Namenlexika für Skandinavien begegnet euch Karsten zum Beispiel in Dänemark und Norwegen.

Im Deutschen war Karsten nach der Sammlung von Knud Bielefeld besonders in den Jahrzehnten von 1960 bis 1980 geläufig. Vielleicht kennt ihr ihn deshalb aus der eigenen Familie. Das macht ihn für die Suche nach einem vertrauten Namen mit norddeutschem Klang ziemlich praktisch.

Karsten mit K oder Carsten mit C?

KARS-ten mit Betonung vorne funktioniert auf Deutsch gut. Karsten und Carsten könnt ihr dabei gleich sprechen.

Das K macht den Anfangslaut direkt sichtbar. Carsten ist die verbreitete Schreibung mit C. Kersten ist eine weitere Form aus dem Umfeld von Christian. Karsti könnt ihr als privaten Kurzruf ausprobieren, falls in eurer Familie aus zwei Silben traditionell wieder zwei andere werden. Die weibliche Namenslinie führt über Christina auch zur schwedischen Kurzform Kerstin.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Karsten

Ähnliche Namen

Christian. Hier steht die längere Geschichte der Namensfamilie.

Hauke. Ein norddeutsch vertrauter, zweisilbiger Name mit friesischen Wurzeln.

Hanno. Klingt ebenfalls norddeutsch und führt zu Johannes.

Ideen für Zweitnamen

Karsten Paul · Die Folge aus zwei Silben und einer Silbe bleibt kompakt.

· Die Folge aus zwei Silben und einer Silbe bleibt kompakt. Karsten Alexander · Der lange zweite Name wirkt nach dem festen KARS offen und flüssig.

· Der lange zweite Name wirkt nach dem festen KARS offen und flüssig. Karsten Felix · Das F hebt sich beim Rufen deutlich vom vorangehenden N ab.

Wann feiert Karsten Namenstag?

Im norwegischen Kalender steht Karsten am 14. Mai. Das Datum gehört zur dortigen Namenstagstradition.

Karsten und das jiddische Lied

Karsten Troyke. Der Berliner Sänger und Schauspieler heißt mit bürgerlichem Vornamen ebenfalls Karsten. Auf der Bühne ist er besonders mit jiddischen Liedern und Klezmerprogrammen zu hören.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann