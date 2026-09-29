Christian: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Auf alten Karten von Oslo steht ein Vorname: Christiania. Ein König namens Christian ließ die Stadt nach einem großen Brand neu bauen und gab ihr seinen Namen. In Deutschland hat Christian eine ganz andere Erfolgsgeschichte. Wer in den 1980er Jahren zur Schule ging, dürfte den Namen regelmäßig auf Klassenlisten gesehen haben — er stand damals immer wieder ganz oben in den Babyhitlisten.
Heute werden deutlich weniger Jungen Christian genannt. Der Name bleibt aber durch Familien, Märchenbücher und sogar Stadtgeschichte vertraut. Weitere Namen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Christian auf einen Blick
Christian bedeutet „Christ“ oder „Anhänger Christi“.
|Herkunft
|Über das lateinische Christianus aus dem griechischen Wort für Christen
|Bedeutung
|„Christ“, „Anhänger Christi“
|Aussprache
|Im Deutschen „Chris-ti-an“, drei Silben; in anderen Sprachen teils anders
|Formen
|Kristian, Cristian, Cristiano; Chris als Kurzform
|Namenstag
|Unter anderem 12. November
Was die Bedeutung mit Christus zu tun hat
Aus einer Bezeichnung für Christen wurde ein Vorname. Die lateinische Form heißt Christianus. Noch weiter zurück führt die Geschichte zum Griechischen und zu Christus. Der Titel Christus bedeutet „der Gesalbte“. Christian bezeichnet dagegen einen Menschen, der zu Christus gehört.
Die Apostelgeschichte erzählt, dass die Anhänger Jesu in Antiochia erstmals Christen genannt wurden. Diese religiöse Herkunft steckt bis heute im Namen — ganz unabhängig davon, ob eine Familie ihn wegen seiner Bedeutung oder nach einem geliebten Menschen auswählt.
Ein König benannte Oslo um
1624 brannte ein großer Teil von Oslo nieder. Der dänisch-norwegische König Christian IV. beschloss, die Stadt an anderer Stelle wieder aufzubauen. Näher an der Festung Akershus sollte sie besser geschützt sein.
Die Bewohner wollten den Umzug nicht. Der König setzte sich trotzdem durch, und die neue Stadt bekam den Namen Christiania. Erst 1925 kehrte Oslo zu seinem alten Namen zurück. Wer heute Christiania auf einer historischen Karte liest, schaut also auf die frühere norwegische Hauptstadt — benannt nach einem Christian.
Christian steht auch auf Märchenbüchern
Hans Christian Andersen gehört zu den bekanntesten Menschen mit diesem Namen. „Die kleine Meerjungfrau“ und „Des Kaisers neue Kleider“ stammen beide von ihm. Die beiden Geschichten erschienen sogar am selben Tag: am 7. April 1837.
Christian kommt in verschiedenen Sprachen mit leicht veränderter Schreibweise vor. In Skandinavien ist Kristian geläufig, in Italien findet ihr Cristian und Cristiano. Chris ist eine kurze Form. Im Deutschen wird der volle Name meist „Chris-ti-an“ gesprochen, mit drei Silben.
Die große Zeit der kleinen Christians
In den 1980er Jahren war Christian in Deutschland oft die Nummer eins. In Knud Bielefelds Jahrgangslisten führt er von 1980 bis 1983 viermal hintereinander die Jungennamen an. Auch 1985, 1986 und 1987 steht er ganz vorn.
Heute ist der Name bei Neugeborenen seltener. Seit 2010 erfasste Bielefeld mindestens 7.300 Kinder mit Christian als erstem Vornamen. Für Kristian nennt er mindestens 700, für Krystian 80.
Die Schreibweisen werden getrennt erfasst. Das sind Mindestzahlen aus einer Sammlung von Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung.
Der Namenstag im November
Ein Namenstag für Christian ist der 12. November. Er erinnert an einen polnischen Christian, der mit einer Gruppe von Mönchen lebte. Nach der kirchlichen Überlieferung wurden er und vier weitere Männer im Jahr 1003 bei einem nächtlichen Raubüberfall getötet. Andere Kalender können zusätzliche Gedenktage für weitere Namensträger aufführen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Herkunft, Formen und Verwendung von Christian
- Deutsche Bibelgesellschaft: Apostelgeschichte 11,26 zur Bezeichnung „Christen“
- Oslo Museum: Brand und Neugründung von Christiania im Jahr 1624
- Oslo Museum: Rückkehr zum Namen Oslo im Jahr 1925
- Hans Christian Andersen Center: die beiden Märchen im Werkverzeichnis von 1837
- Knud Bielefeld: Jahrgangslisten der 1980er Jahre, private Stichprobe
- Knud Bielefeld: Christian, Kristian und Krystian als erste Vornamen seit 2010; abgerufen im September 2026
- Nominis: Christian und die fünf Märtyrer in Polen, Gedenktag 12. November
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