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Kaon braucht bloß vier Buchstaben, fällt aber sogar zwischen vielen kurzen Namen auf. A und O stehen direkt nebeneinander. Wer den Namen einmal laut sagt, merkt schnell, dass seine kurze Schreibung zwei Silben Platz lässt.

Kaon auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Im Albanischen als Vorname belegt Bedeutung Wortbedeutung ungeklärt Aussprache KA-on, als deutsche Lesehilfe Silben 2 Namenstag Kein eindeutig zugeordneter Termin

Wo der Vorname Kaon auftaucht

Kaon steht als männlicher Vorname in einem von der OSZE herausgegebenen Katalog albanischer Namen. Für seine Verwendung gibt es damit einen klaren Beleg.

Eine verlässliche wörtliche Bedeutung ergibt sich aus dem Katalog nicht. Wer in der Familie eine eigene Erklärung zu Kaon kennt, hat deshalb einen besonders wertvollen Anhaltspunkt. Die Namensgeschichte kann von der Sprache, der Region und der Erinnerung an eine konkrete Person abhängen.

Auch in Deutschland taucht Kaon auf. In der Vornamenssammlung von Knud Bielefeld finden sich für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 100 Vergaben als erster Vorname. Das ist eine Schätzung aus seiner Sammlung. Sie zeigt vor allem, dass Kaon auch hier schon einen Platz auf Geburtskarten gefunden hat.

A und O beim Rufen einzeln hören

KA-on ist eine mögliche Lesehilfe auf Deutsch. Sprecht die beiden Vokale getrennt und probiert den Übergang zu eurem Nachnamen einmal laut.

Kao wäre ein persönlicher Kurzruf, wenn ihr das N für zu Hause weglassen mögt. Kaon selbst ist schon sehr knapp. Bei Kai verkürzen sich die Vokale für deutsche Ohren zu einem einzigen Laut. Kian hat wieder zwei Silben, aber ein I anstelle des O. Mit Kaya lässt sich ein weiterer kurzer Vorname mit KA am Anfang vergleichen.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Kaon

Ähnliche Namen

Kai. Die ähnliche Schreibung ergibt einen deutlich anderen, einsilbigen Ruf.

Kian. Ein weiterer kurzer Name mit K und N und etwas hellerem Klang.

Keno. Setzt zwischen die Vokale einen Konsonanten und hat ebenfalls zwei Silben.

Ideen für Zweitnamen

Kaon Paul · Sehr knapp und mit einem klaren P als neuem Anfang.

· Sehr knapp und mit einem klaren P als neuem Anfang. Kaon Alexander · Verlängert die Kombination, ohne den ersten Namen zu überdecken.

· Verlängert die Kombination, ohne den ersten Namen zu überdecken. Kaon Felix · Setzt einen anderen Vokalrhythmus neben die beiden offenen Vokale.

Gibt es einen Namenstag für Kaon?

Für Kaon ist uns kein eigener, verlässlich belegter Namenstag begegnet.

Kennt ihr eine Person namens Kaon?

Kennt ihr jemanden aus Film, Musik oder Büchern, der Kaon heißt? Dann schreibt uns gerne, wo euch der Name begegnet ist.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann