Joshua: Bedeutung, Herkunft und die Aussprache des Namens

Joshua ist ein Jungenname mit hebräischer Herkunft. In seiner Bedeutung steckt „Jahwe ist Rettung“. Bekannt ist der Name aus der Bibel, heute begegnet er euch auch im Sport. Die Aussprache kann deutsch oder englisch geprägt sein.
Joshua auf einen Blick
Joshua, Josua und Joschua gehören zur selben Namensfamilie. In Statistiken können sie getrennt gezählt werden.
|Bedeutung
|„Jahwe ist Rettung“; auch „Gott rettet“
|Herkunft
|Hebräisch; aus Yehoshua
|Geschlecht
|Jungenname
|Deutsche Aussprache
|Ungefähr JO-schu-a; drei Silben
|Verwandte Schreibweisen
|Josua, Joschua
|Kurzform
|Josh
Welche Bedeutung hat Joshua?
Die hebräische Langform Yehoshua verbindet den Gottesnamen mit einem Wortstamm für „retten“.
Daraus erklärt sich die Deutung „Jahwe ist Rettung“. Die verkürzte deutsche Wiedergabe „Gott rettet“ meint dieselbe Namenswurzel. Behind the Name führt Joshua als biblische und englische Namensform. Im Englischen ist sie seit der Reformation als Vorname in Gebrauch.
Joshua, Josua oder Joschua?
Die Schreibweisen haben denselben Ursprung. Bei Joshua und Joschua ist der sch-Laut besonders gut erkennbar.
Josua ist die vertraute Form vieler deutscher Bibelübersetzungen. Joshua begegnet euch auch im englischsprachigen Raum. Joschua macht den Laut im deutschen Schriftbild ausdrücklich sichtbar. Diese Schreibweise ist ebenfalls belegt, wird aber deutlich seltener verwendet.
Bei Vergabezahlen lohnt sich deshalb ein genauer Blick. Manche Übersichten fassen Joshua und Joschua zusammen. Andere zählen jede Schreibweise einzeln. Die Zahlen lassen sich dann nicht unmittelbar miteinander vergleichen.
Wie spricht man Joshua aus?
Eine geläufige deutsche Aussprache ist JO-schu-a. Das J klingt dabei wie in „Jahr“.
Bei der englischen Aussprache beginnt der Name dagegen mit einem dsch-Laut. Der restliche Name kann enger zusammengezogen klingen. Eine deutsche Lautumschrift gibt das nur ungefähr wieder.
Die Schreibweise Joshua legt also keine einzige Aussprache fest. Knud Bielefeld beschreibt beide Möglichkeiten ausdrücklich. Bei Joschua liegt eine deutsche Aussprache besonders nahe, weil das sch bereits ausgeschrieben ist.
Wie beliebt ist Joshua in Deutschland?
Joshua wird deutlich häufiger vergeben als die Schreibweise Josua.
Die Auswertung von Beliebte Vornamen nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 17.400 Vergaben von Joshua als erstem Vornamen. Für Josua sind es im gleichen Zeitraum rund 2.000. In diesen Auswertungen werden gleichklingende Formen nicht zusammengefasst.
Die Angaben stammen aus einer Auswertung von Geburtsmeldungen. Sie sind Schätzungen und keine vollständige amtliche Zählung. Die Daten beziehen sich auf erste Vornamen, nicht auf jede Verwendung als weiterer Vorname.
Welche Namen sind mit Joshua verwandt?
Josh ist die bekannte englische Kurzform. Über die ältere Form Jeschua gehört auch Jesus zur Namensfamilie.
Diese Verbindung erklärt zugleich einen Herkunftsweg des Namens Isa. Als männlicher Name ist Isa die arabische Form von Jesus. Die ähnlichen Ursprünge bedeuten aber nicht, dass Joshua und Isa überall austauschbar verwendet werden. Sie haben jeweils ihre eigene Sprachtradition.
Joshua in der Bibel und im Fußball
Die biblische Gestalt Josua und der Fußballer Joshua Kimmich sind zwei bekannte Namensträger.
Im Alten Testament tritt Josua nach Mose als Anführer der Israeliten auf. Das nach ihm benannte Buch trägt seinen Namen bis heute weiter.
Joshua Kimmich wurde 1995 in Rottweil geboren. Er spielt seit 2015 beim FC Bayern München und wurde 2024 Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Sein Vereinsprofil zeigt, wie selbstverständlich Joshua heute auch im deutschen Alltag vorkommt.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Joshua – hebräische Wurzel und verwandte Namen
- Beliebte Vornamen: deutsche und englische Aussprache
- Beliebte Vornamen: Joshua – Vergaben 2010 bis 2025
- Beliebte Vornamen: Josua – Vergleich der Schreibweisen
- FC Bayern München: offizielles Profil von Joshua Kimmich
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Vergabezahlen sind Schätzungen für erste Vornamen. Schreibweisen werden in der genannten Auswertung getrennt erfasst.
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