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Josha hat das weiche Ende von Sascha und eine Geschichte, die bis ins Alte Testament reicht. Hinter den fünf Buchstaben steckt der Name Josua. Der hat eine ziemlich klare Botschaft im Gepäck: „Gott rettet“.

Josha auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Variante zu Josua, aus dem Hebräischen Bedeutung „Gott rettet“ Aussprache JO-scha Silben 2 Namenstag 1. September über Josua

Wie viel Josua steckt in Josha?

Josha wird als Form von Josua geführt. Über den hebräischen Namen Jehoschua lässt er sich mit dem Gottesnamen und dem Wort für „retten“ verbinden.

Im Alten Testament tritt Josua nach Mose an die Spitze der Israeliten. An dieser Gestalt sieht man, wie alt die Namensfamilie ist. Die kurze Schreibung Josha wirkt dagegen auf dem Papier ganz zeitgenössisch. Beides passt bequem in denselben Vornamen.

Auch Joschua und Joshua gehören zu dieser Familie. An Joschua seht ihr das deutsche SCH sofort. Josha spart sich das C und das U. Als eigenständige Schreibung ist der Name zum Beispiel in der Vornamensstatistik der Stadt Lippstadt belegt. Wenn euch der JO-Anfang gefällt, könnt ihr auch Jona vergleichen. Der biblische Name hat eine andere Bedeutung.

Josha rufen und schreiben

JO-scha funktioniert als deutsche Lesehilfe. Der erste Teil trägt den Ton, das SH spricht man ungefähr wie SCH.

Joschi könnt ihr als privaten Kurzruf ausprobieren. Joschua und Joshua sind längere Verwandte. Wenn euch eine Schreibung sofort anspricht, sagt sie einmal beim gedachten Vorstellen laut dazu. An der Frage „mit SH?“ merkt ihr schnell, ob sich die Form für euch gut anfühlt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Josha

Ähnliche Namen

Joschua. Die längere Form zeigt den Sch-Laut schon beim Lesen.

Joshua. In dieser Schreibweise begegnet euch dieselbe Namensfamilie im Englischen.

Jonas. Wer das JO am Anfang mag, hört hier einen vertrauten Vergleich mit anderer Bedeutung.

Ideen für Zweitnamen

Josha Paul · Ein kurzer zweiter Name macht nach dem offenen A einen klaren Abschluss.

· Ein kurzer zweiter Name macht nach dem offenen A einen klaren Abschluss. Josha Matteo · Der zweite Name trägt den Rhythmus noch eine Weile weiter.

· Der zweite Name trägt den Rhythmus noch eine Weile weiter. Josha Felix · Das F setzt einen hörbaren neuen Anfang.

Wann hat Josha Namenstag?

Der 1. September ist der Gedenktag von Josua, dem Nachfolger des Mose. Über die gemeinsame Namensfamilie könnt ihr den Tag auch für Josha wählen.

Josha aus „Das Rad der Zeit“

Josha Stradowski. Der niederländische Schauspieler spielt Rand al’Thor in „Das Rad der Zeit“. Die Figur steht im Zentrum der Fantasyserie nach den Romanen von Robert Jordan.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann