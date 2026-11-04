Joschua: Bedeutung, hebräische Herkunft und die Schreibweise

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Joschua ist ein biblisch geprägter Jungenname mit einer im Deutschen gut lesbaren Schreibweise. Hinter Joschua steht eine alte hebräische Namensgeschichte, die ihr auch in den Formen Joshua und Josua wiederfindet.

Joschua auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Hebräisch; deutsche Schreibform aus der Josua-Familie Bedeutung Gott ist Rettung Namenstag 1. September über Josua

Was bedeutet Joschua und woher kommt der Name?

Joschua gehört zur Namensfamilie des hebräischen Jehoschua.

Der Name verbindet einen Bezug auf den Gottesnamen mit einem Wort für „retten“. Daraus ergibt sich die Bedeutung „Gott ist Rettung“ oder „Gott rettet“. In der biblischen Überlieferung ist Josua der Nachfolger des Mose.

Im Deutschen begegnen euch mehrere Schreibweisen. Bei Joschua macht das SCH den Laut in der Mitte besonders deutlich; Joshua ist international verbreitet, Josua gehört ebenfalls zum deutschen Namensgebrauch. Wenn ihr zwischen den Formen schwankt, könnt ihr neben der Optik auch darauf achten, welche Aussprache euch gefällt.

Aussprache und Schreibweise von Joschua

Joschua lässt sich im Deutschen als JO-schu-a mit drei Silben sprechen.

Das J klingt wie in „ja“, das SCH wie in „Schule“. U und A bleiben getrennt hörbar. Eine englische Aussprache von Joshua beginnt dagegen mit einem Dsch-Laut.

Kosenamen und verwandte Formen Joshua und Josua sind Formen derselben Namensfamilie. Joschi wäre ein persönlicher Kosename. Josh ist vor allem im Englischen als Kurzform von Joshua gebräuchlich und klingt dort anders als ein deutsch gelesenes Josch.

Welche Namen passen zu Joschua?

Wenn euch Joschua gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Joshua zeigt die international geläufige Schreibweise derselben Namensfamilie. Jonathan hat ebenfalls einen hebräischen Hintergrund und einen längeren Rhythmus. Elias bietet einen weiteren biblischen Namen mit offenem Klang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Joschua Paul: Der einsilbige Zweitname setzt nach drei Silben einen kurzen Schluss.

Der einsilbige Zweitname setzt nach drei Silben einen kurzen Schluss. Joschua Levin: Die weicheren Konsonanten führen den Klang ruhig weiter.

Die weicheren Konsonanten führen den Klang ruhig weiter. Joschua Emil: Der neue Vokal am Anfang macht beide Namen gut hörbar. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Joschua Namenstag?

Über den biblischen Josua gehört der 1. September zur Namensfamilie von Joschua.

Der katholische und der orthodoxe Kalender erinnern an diesem Tag an Josua, den Nachfolger des Mose.

Bekannte Personen mit dem Namen Joschua

Joschua Knüppe ist ein deutscher Paläokünstler: Er stellt ausgestorbene Tiere und ihre Lebensräume dar. Seine Dinosaurierbilder wurden unter anderem im Jura-Museum Eichstätt gezeigt.

Quellen und Datenstand Behind the Name: Joshua

Ökumenisches Heiligenlexikon: Josua

Joschua Knüppe Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann